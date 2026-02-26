Perú

El Día Internacional del Oso Polar: la fecha que revela los desafíos urgentes del Ártico ante el cambio climático

Cada 27 de febrero, el mundo conmemora el Día Internacional del Oso Polar para concientizar sobre la situación de esta especie y el impacto del cambio climático en el Ártico

Guardar
La conmemoración global busca aumentar
La conmemoración global busca aumentar la toma de conciencia sobre los desafíos que enfrenta el oso polar debido al avance del calentamiento global y la reducción de los hielos que definen su hábitat natural (Freepik)

El Día Internacional del Oso Polar se instituyó para sensibilizar acerca de la delicada situación que enfrenta el mayor carnívoro terrestre, símbolo del ecosistema polar. La efeméride busca visibilizar la presión que ejerce el calentamiento global sobre su entorno, afectando directamente la supervivencia del oso blanco.

Instituciones dedicadas a la protección de especies y organizaciones ambientales promueven actividades y campañas de información para destacar la necesidad de preservar tanto al animal como a los hielos marinos que constituyen su hábitat principal.

El evento, de alcance global, apunta a fomentar la reflexión en torno a los desafíos de conservación y la importancia de adoptar medidas urgentes para mitigar las consecuencias del deshielo.

Origen y propósito del Día Internacional del Oso Polar

El 27 de febrero se
El 27 de febrero se instauró como fecha simbólica para defender al mayor carnívoro terrestre, cuya existencia depende del hielo que se reduce año tras año en el Ártico. (Freepik)

El Día Internacional del Oso Polar se celebra cada 27 de febrero desde 2011, fecha promovida por la organización Polar Bears International, dedicada a la protección de esta especie en el Ártico. La iniciativa surgió como respuesta al aumento de las amenazas que enfrenta el oso polar, en particular la pérdida de hielo marino ocasionada por el cambio climático, que limita su acceso a las fuentes de alimento y reduce el territorio disponible para su reproducción y cría.

La creación de esta efeméride busca incentivar acciones concretas para frenar el deterioro de los ecosistemas polares. Según datos de la organización World Wildlife Fund (WWF), el oso polar depende del hielo para cazar focas, su principal alimento, y pasa la mayor parte del año sobre las plataformas heladas.

Al desaparecer estos espacios, el animal se ve forzado a recorrer distancias mayores, lo que debilita a los ejemplares y disminuye sus probabilidades de supervivencia. De acuerdo con la WWF, existen entre 22.000 y 31.000 osos polares en estado salvaje, distribuidos en las regiones árticas de Canadá, Rusia, Groenlandia, Noruega y Estados Unidos (Alaska).

El impacto del cambio climático en la vida del oso polar

La disminución del hielo ártico
La disminución del hielo ártico compromete el acceso del oso polar a su principal presa y debilita sus poblaciones, según alertas científicas sobre el avance del calentamiento global. (Freepik)

El calentamiento global constituye la principal amenaza para la población de osos polares. El derretimiento del hielo marino afecta directamente su ciclo de caza y reproducción. La revista científica Nature alertó en un estudio reciente que, de mantenerse el ritmo actual de emisiones de gases de efecto invernadero, dos tercios de la población mundial de osos polares podrían desaparecer antes de 2050.

La reducción del hielo marino obliga a los osos a desplazarse hacia zonas costeras o a internarse en tierra firme, donde la disponibilidad de alimento es mucho menor. El portal de estadísticas alemán Statista señala que, en los últimos 30 años, la extensión del hielo ártico en verano se ha reducido en aproximadamente un 40%. Esta situación provoca que los ejemplares adultos y las crías sufran estados de desnutrición, y aumenta el riesgo de encuentros con humanos, lo que deriva en nuevos desafíos para la conservación de la especie.

Acciones de concientización y protección internacional

Organizaciones ambientales y centros educativos
Organizaciones ambientales y centros educativos coordinan campañas globales para reforzar la protección del oso polar y exigir medidas frente a la crisis climática. (Freepik)

Instituciones científicas y organizaciones de conservación, como Polar Bears International y WWF, desarrollan campañas globales para sensibilizar sobre la situación del oso polar y promover la adopción de medidas que contribuyan a la mitigación del cambio climático.

En la última edición del Día Internacional del Oso Polar, la directora de conservación de WWF, Yolanda Cortés, destacó que “la única manera de garantizar el futuro de los osos polares es proteger el hielo marino y reducir las emisiones contaminantes”.

Diversos zoológicos, museos de ciencias y centros educativos organizan charlas, exposiciones y actividades dirigidas a niños y adultos para difundir información sobre el papel fundamental que cumple el oso polar en el equilibrio del ecosistema ártico. Además, se impulsa la colaboración internacional entre países con presencia de osos polares, a través de acuerdos que buscan monitorear las poblaciones y proteger las áreas críticas para la especie.

El Día Internacional del Oso Polar se ha consolidado como una fecha clave para recordar la urgencia de conservar no solo a este depredador, sino también el delicado entorno que representa el Ártico, considerado uno de los sistemas más vulnerables frente al cambio climático.

Temas Relacionados

Día Internacional del Oso Polaroso polarperu–noticias

Más Noticias

Último sismo en Perú: febrero acumula 48 temblores reportados por el IGP en distintas regiones del país

Los eventos se distribuyeron a lo largo del mes, con picos de actividad en la costa, la sierra y la selva, según los registros oficiales

Último sismo en Perú: febrero

Fuerte sismo de magnitud 5.0 sacudió Lima: presidente del IGP explica inusual movimiento vertical en el epicentro

El organismo científico indicó que el fenómeno se percibió con mayor intensidad en zonas con suelos blandos y en edificios de varios pisos

Fuerte sismo de magnitud 5.0

Inicio del año escolar 2026 en suspenso: Una región ya decidió posponer su regreso a clases por lluvias

El comienzo del nuevo periódo pedagógico ya enfrenta una postergación tras la decisión oficial de priorizar la seguridad ante el impacto de los fenómenos naturales

Inicio del año escolar 2026

Cristorata sorprende al público con un emotivo dueto junto a Lucía de la Cruz en vivo

El creador de contenido dejó de lado el humor para mostrar su faceta musical, uniendo su voz con la legendaria cantante, en una vibrante interpretación de un clásico criollo en plena transmisión digital

Cristorata sorprende al público con

Fuerte temblor de 5.0 remece Lima este jueves 26 de febrero: autoridades descartan tsunami

El sismo se produjo durante la tarde en la región Lima, de acuerdo con el reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP). El siniestro ocurrió a las 18:21:08, hora local, y alcanzó una profundidad de 53 kilómetros

Fuerte temblor de 5.0 remece
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Caso Baguazo: histórico fallo condena

Caso Baguazo: histórico fallo condena a altos mandos PNP por homicidio

Alcalde de Junín al borde de la muerte tras ataque armado cuando iba a municipalidad: es evacuado de emergencia a Lima

Disputas en el CAL: Sucesor de Willy Ramírez en el JNE será proclamado luego de que acabe su mandato

Carlos Álvarez sigue en carrera: JEE archiva proceso de exclusión tras confirmar que fue absuelto

Rafael López Aliaga cae a 10% en la intención de voto tras la elección de José Balcázar, y Keiko Fujimori sube en encuesta

ENTRETENIMIENTO

Cristorata sorprende al público con

Cristorata sorprende al público con un emotivo dueto junto a Lucía de la Cruz en vivo

Pablo Heredia recuerda su relación con Milett Figueroa y cuestiona: “¿Por qué dice que Tinelli fue su primer argentino?”

Flavia Laos firma contrato con sello de la disquera asociada a BTS y prepara primer EP internacional: “está sucediendo”

Darinka Ramírez responde con firmeza a las críticas y a quienes señalan que su pareja es “mantenido” por Jefferson Farfán

Pancho de Piérola se disculpa tras comentarios sobre la cobertura del caso Lizeth Marzano: “no tuve la sensibilidad correcta”

DEPORTES

Manisha Kalyan, flamante incorporación de

Manisha Kalyan, flamante incorporación de Alianza Lima Femenino, recibió el llamado de la India para disputar la Copa Asiática 2026

Paolo Guerrero queda fuera del Alianza Lima vs UTC por Liga 1 2026 debido a una particular decisión de Pablo Guede

Erick Noriega brilló con Gremio al concretar su primer gol en el Brasileirao frente a Atlético Mineiro

Nolberto Solano minimizó ‘hat-trick’ de Hernán Barcos y criticó el fútbol peruano: “Esos defensas parecían los que juegan en mi pichanga”

Pablo Guede soltó inesperado comentario por cuestionado presente de Alianza Lima tras millonaria inversión: “Manchester City no campeona siempre”