Café Para Todos: festival en la Costa Verde celebra el café de especialidad y el cold brew para refrescar el verano limeño

El sábado 7 y domingo 8 de marzo, la explanada de la Costa Verde en Magdalena del Mar será nuevamente escenario de Café Para Todos, el festival que se ha convertido en un referente del verano limeño. Con atardeceres frente al mar y una atmósfera vibrante al aire libre, el evento invita a los asistentes a sumergirse en una experiencia sensorial única en torno al café peruano, reuniendo a productores, baristas y amantes del café de especialidad.

Desde su creación en 2023, Café Para Todos ha crecido hasta consolidarse como una de las plataformas más importantes para promover el consumo del café peruano, fortaleciendo los lazos entre todos los actores de su cadena de valor. Si bien surgió en el marco del Día del Café Peruano, este 2026 celebra su segunda edición de verano, apostando por nuevas formas de consumo —especialmente el café frío o cold brew— y promoviendo el diálogo con sectores en expansión como la gastronomía, la coctelería, la panadería artesanal y el arte.

El evento es de ingreso libre y se define como un verdadero espacio de experiencias, donde el público podrá disfrutar de maridajes innovadores, propuestas de autor y productos creados especialmente para esta edición. Participarán más de 80 marcas —incluyendo caficultores, tostadores, cafeterías, empresas de maquinaria, escuelas, marcas de accesorios, merchandising y cafés de especialidad—, lo que permitirá al público explorar la diversidad y calidad de la oferta cafetera nacional. La propuesta se enriquece con la presencia de vinos, cervezas artesanales, macerados, panes de masa madre, postres de autor, chocolates artesanales, pizzas, cerámica y mucho más.

Competencias, música y experiencias sensoriales

La edición de verano de Café Para Todos será también sede de tres torneos nacionales: Barista Rush, el Torneo Nacional de Brewing y Power Fem, este último dedicado a celebrar y visibilizar el talento de las mujeres latte artistas en el rubro barista. Estas competencias no solo reconocen la pericia técnica y artística, sino que fomentan la inclusión y la formación de una comunidad cafetera más equitativa y diversa.

Durante los dos días del evento, los asistentes podrán disfrutar de música en vivo, sesiones de DJs, talleres especializados, degustaciones, catas y activaciones de marcas. El ambiente está cuidadosamente diseñado para el disfrute, el aprendizaje y la conexión entre el público, los productores y los expertos en café. La organización está a cargo de Cafecito Routes, con la coorganización de Nativa Fest y DEVIDA, instituciones que han consolidado la proyección y el impacto del festival.

Trayectoria y crecimiento del festival

En sus ediciones anteriores, Cafecito Routes llevó Café Para Todos a escenarios emblemáticos del país, como la Plaza de Yanahuara en Arequipa, el Círculo Militar de Jesús María, Arena 1 en San Miguel, la Casa 121 del Museo Pedro de Osma y Miraflores, logrando convocar a miles de asistentes y posicionándose como una plataforma cultural y gastronómica de alto impacto. En 2022, organizó también Barranqueando con Cafecito, una experiencia itinerante en Barranco que incentivaba el consumo del café peruano en cafeterías y espacios culturales, demostrando la capacidad de adaptación y expansión del evento.

El auge del cold brew y la innovación en el café peruano

A nivel internacional, el cold brew —café frío de extracción lenta— se ha posicionado como una de las categorías de mayor crecimiento, especialmente en países del norte, donde se comercializa embotellado en diversas presentaciones y formatos. En Perú, esta bebida está en una etapa de desarrollo, impulsada principalmente por cafeterías de especialidad que apuestan por su elaboración artesanal y por educar al consumidor sobre sus cualidades y beneficios.

El evento busca visibilizar el trabajo de los productores, impulsar la cultura cafetera y fortalecer la identidad gastronómica peruana, al tiempo que responde a las tendencias globales y a la demanda creciente de cafés diferenciados y sostenibles.

