Poder Judicial ratifica levantamiento de secreto de comunicaciones de Eduardo Arana en investigación por ‘Los Cuellos Blancos’

La Corte Suprema de Justicia ratificó la decisión de levantar el secreto de las comunicaciones del exjefe de Gabinete, Eduardo Arana, como parte de la investigación que se le sigue por su presunta vinculación con 'Los Cuellos Blancos del Puerto’, como se denominó a la mafia formada por jueces y fiscales que traficaban sus sentencias por favores políticos o dinero.

La Sala Penal Permanente rechazó el recurso de apelación presentado por el expremier a través de su defensa legal, que buscaba revertir la resolución emitida el 27 de enero de 2025 por el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley.

La medida permitirá a la Fiscalía acceder al historial de llamadas y mensajes de Arana entre el 8 y 9 de abril de 2018. Según la resolución del Tribunal Supremo citada por La República, el levantamiento del secreto de las comunicaciones es necesario para identificar otros posibles números de contacto y analizar los registros históricos de llamadas, con el objetivo de detectar cruces de comunicación relevantes para la investigación.

Con la ratificación de la Corte Suprema, las empresas de telecomunicaciones deberán entregar la relación de líneas telefónicas de los afectados con fecha de activación, estado actual y motivo de baja; la titularidad de los números y su uso; el detalle del tráfico de llamadas, mensajes de texto y de voz en los períodos señalados; la fecha, hora, duración y ubicación de las llamadas por antena; y la identificación de los abonados con sus datos legales y los números IMEI de los equipos y chips utilizados

La Primera Fiscalía Suprema Transitoria sostiene que existen indicios que justifican revisar las comunicaciones de Arana para determinar si hubo coordinaciones irregulares destinadas a influir en procesos judiciales o nombramientos dentro del sistema de justicia peruano entre 2017 y 2018.

La Fiscalía investiga al exprimer ministro desde abril de 2018, luego de la difusión de un reporte de Cuarto Poder que lo vinculaba con conversaciones telefónicas con Walter Ríos, entonces presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, y con el exjuez supremo César Hinostroza, ambos señalados como cabecillas de la red criminal.

De acuerdo con el informe, Arana mantuvo más de 180 llamadas con Hinostroza entre 2011 y 2018, y 30 comunicaciones con Ríos entre 2016 y 2018. Además, registró seis llamadas con el exfiscal Alberto Rossel Alvarado, detenido por corrupción en 2019, y 83 contactos con Jimy García Ruiz, expresidente de la Corte de Lambayeque sentenciado por tráfico de influencias. También se documentaron 14 llamadas con José Luna Gálvez, líder de Podemos Perú, vinculado a casos de corrupción.

El caso

El escándalo de ‘Los Cuellos Blancos’ estalló durante el Gobierno del expresidente Martín Vizcarra (2018-2020) y generó una serie de medidas para reformar la judicatura y desarticular a la mafia que tenía tomada las salas judiciales de Lima y Callao, donde se ubica el puerto del mismo nombre.

Los vínculos de estos controvertidos jueces y fiscales, entre los que figura Hinostroza, llegaron hasta sonados casos de la política peruana, como la investigación por lavado de activos abierta contra la actual candidata presidencial Keiko Fujimori.

En octubre del año pasado, la misma Corte Suprema aprobó solicitar a Bélgica la extradición del exjuez supremo, investigado por presuntamente haber liderado esta red corrupta en la Judicatura, después de su fuga del país en 2018.

Hinostroza es investigado por el caso de tráfico de influencias y corrupción en el Poder Judicial. Dada su condición de exmagistrado supremo, la Comisión Permanente del Congreso aprobó, en junio de 2022, una denuncia constitucional por presuntamente haber cometido tráfico de influencias agravado y negociación incompatible.