Perú

Pesca ilegal en Áncash: incautan más de una tonelada de pescado en operativo fiscal

Siete personas son investigadas por la extracción ilícita de recursos hidrobiológicos en el distrito de Comandante Noel

La Fiscalía Ambiental del Santa
La Fiscalía Ambiental del Santa incautó 1,050 kilos de lisa y machete extraídos de manera ilegal en la playa Rincón de Piños, en Casma. Foto: FEMA

Un operativo contra la pesca ilegal en el litoral norte del país permitió a la Fiscalía incautar más de una tonelada de especies marinas extraídas de manera ilícita en Casma. La intervención, ejecutada en una zona costera del distrito de Comandante Noel, frenó el uso de un método prohibido que amenaza la sostenibilidad de los recursos hidrobiológicos y derivó en investigaciones penales contra los presuntos responsables.

La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) del Santa incautó un total de 1,050 kilogramos de las especies marinas lisa y machete, las cuales habrían sido obtenidas mediante el delito de pesca ilegal de recursos hidrobiológicos.

La intervención se realizó en las inmediaciones de la playa Rincón de Piños, ubicada en el distrito de Comandante Noel, provincia de Casma, región Áncash.

Uso del método prohibido del “chinchorro”

La fiscal provincial Evelyn Lamadrid Vences informó que, durante la diligencia, se identificó el presunto uso del método conocido como “chinchorro”, una práctica expresamente prohibida por la normativa pesquera.

Embarcación intervenida durante el operativo
Embarcación intervenida durante el operativo fiscal por extracción ilegal de recursos hidrobiológicos en la costa de Casma. Foto: FEMA

Este método consiste en el empleo de redes con mallas finas para cercar cardúmenes completos y arrastrarlos hacia la orilla con apoyo de embarcaciones, lo que genera un impacto severo en el ecosistema marino al capturar indiscriminadamente especies juveniles y adultas.

Tras constatar esta práctica ilícita, la incautación se efectuó de manera inmediata para evitar la comercialización del recurso extraído ilegalmente.

Destino del producto incautado

Luego de la intervención fiscal, la carga decomisada fue entregada al Ministerio de la Producción (Produce), entidad competente en materia pesquera.

Posteriormente, en coordinación con la Municipalidad Distrital de Comandante Noel, los recursos hidrobiológicos fueron destinados a la población local para su aprovechamiento social, conforme a las disposiciones legales vigentes aplicables a este tipo de intervenciones ambientales.

Especies marinas incautadas tras detectarse
Especies marinas incautadas tras detectarse el uso del método prohibido del “chinchorro” en el distrito de Comandante Noel.

Personas investigadas y bienes incautados

Durante la acción fiscal se intervino a siete personas, quienes actualmente son investigadas por el presunto delito de extracción y procesamiento ilegal de especies acuáticas.

Asimismo, las autoridades lograron la incautación de una embarcación y un vehículo, los cuales habrían sido utilizados para el desarrollo de la actividad ilícita, y que quedaron a disposición de las autoridades como parte de la investigación en curso.

En la diligencia participaron también efectivos del Departamento de Investigación Criminal de Chimbote (Depincri) y personal de la Capitanía del Puerto de Chimbote, quienes brindaron apoyo en las labores de control, seguridad e identificación de la actividad ilegal en la zona costera.

La carga decomisada fue entregada
La carga decomisada fue entregada a Produce y destinada a la población local conforme a la normativa vigente. Foto: FEMA

¿Dónde y cómo denunciar la pesca ilegal en el litoral peruano?

El Ministerio de la Producción recuerda que la ciudadanía puede reportar actividades vinculadas a la pesca ilegal a través de los siguientes canales oficiales:

  • Correo electrónico: pescailegal@produce.gob.peSe recomienda incluir fotografías, videos, fecha y ubicación exacta del hecho.
  • WhatsApp: 955 121 683Canal directo para denuncias sobre infracciones pesqueras o acuícolas.
  • Aplicativo Marpez:Disponible para dispositivos Android en Google Play, permite realizar denuncias de manera anónima o identificada y adjuntar material audiovisual como sustento.

Las autoridades resaltan que la denuncia ciudadana es clave para proteger los recursos marinos y combatir prácticas ilegales que afectan la sostenibilidad del litoral peruano.

