Línea 1 del Metro de Lima: cierran tres de sus estaciones de forma temporal

Según la concesionaria, se tomó esta decisión debido a ingreso de una persona a la vía férrea

La Línea 1 comunicará en sus redes cuando vuelvan a abrir las estaciones - Créditos: Andina.

La Línea 1 del Metro de Lima anunció el cierre temporal de las estaciones Miguel Grau, El Ángel y Presbítero Maestro tras el ingreso indebido de una persona a la vía férrea, incidente que obligó a interrumpir parcialmente el servicio este martes.

La medida fue difundida a través de los canales oficiales del sistema de transporte, con el objetivo de salvaguardar tanto la seguridad de los pasajeros como del personal operativo.

Según el comunicado oficial, el incidente generó la activación inmediata de los protocolos de emergencia, lo que llevó a la suspensión del servicio en el tramo comprendido entre las estaciones Gamarra y Caja de Agua.

Durante el tiempo que permanezcan cerradas las estaciones afectadas, la operación de trenes se mantendrá en dos sectores diferenciados: el primero va desde Villa El Salvador hasta Gamarra; el segundo, desde Bayóvar hasta Caja de Agua. De esta manera, solo el tramo central de la Línea 1 quedará temporalmente fuera de funcionamiento.

La suspensión afecta el tramo comprendido entre las estaciones Gamarra y Caja de Agua, con trenes operando de manera diferenciada: de Villa El Salvador a Gamarra y de Bayóvar a Caja de Agua - Créditos: Línea 1 del Metro de Lima.

La empresa concesionaria exhortó a los usuarios a mantenerse atentos a las actualizaciones, ya que las novedades sobre la reapertura de las estaciones serán informadas a través de los canales oficiales del Metro de Lima.

En tanto, el flujo de pasajeros en los tramos habilitados continuará bajo estricto monitoreo para evitar aglomeraciones y garantizar la seguridad durante la contingencia.

La compañía recordó que la vía férrea es un espacio de acceso estrictamente prohibido para el público y advirtió que cualquier ingreso indebido constituye no solo una infracción, sino un peligro potencial de accidentes graves.

¿Cuáles son las estaciones de la Línea 1 del Metro de Lima?

  • Villa El Salvador
  • Parque Industrial
  • Pumacahua
  • Villa María
  • María Auxiliadora
  • San Juan
  • Atocongo
  • Jorge Chávez
  • Ayacucho
  • Cabitos
  • Angamos
  • San Borja Sur
  • La Cultura
  • Arriola
  • Gamarra
  • Miguel Grau
  • El Ángel
  • Presbítero Maestro
  • Caja de Agua
  • Pirámide del Sol
  • Los Jardines
  • Los Postes
  • San Carlos
  • San Martín
  • Santa Rosa
  • Bayóvar

¿Cuál es la tarifa del pasaje?

  • Tarifa general: S/1.50
  • Medio pasaje (universitarios/escolares): S/0.75
  • Costo de la tarjeta: S/5.00 (único pago para adquirirla)

