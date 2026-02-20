Perú

Paula Arias celebra el éxito de ‘Mix Super Bowl’ con versión salsera de ‘Die With A Smile’: “La salsa está más viva que nunca”

La líder de Son Tentación no perdió el tiempo y lanza el cover de la canción que fue interpretada por Lady Gaga en los Super Bowl junto a Bad Bunny, y su tema ya es tendencia

Paula Arias presenta 'Mix Super Bowl'
Paula Arias presenta 'Mix Super Bowl', versión salsera de 'Die With A Smile', reafirmando el auge de la salsa peruana.

Paula Arias, líder de Son Tentación, ha vuelto a dar un impulso rítmico a la música tropical peruana. Inspirada por la reciente presentación de Lady Gaga en el Super Bowl, donde la artista estadounidense sorprendió al interpretar Die With A Smile en versión salsa, Arias decidió llevar el tema a su propio universo musical y lanzó Mix Super Bowl, una versión salsera ya disponible en plataformas digitales que promete hacer bailar a todos.

El lanzamiento, celebrado por sus fans y colegas, llega acompañado de un mensaje claro: la salsa está más viva que nunca, una frase en la que la propia Arias fusiona homenaje y reivindicación del momento que vive el género en Perú y la región.

Un homenaje al ritmo peruano y latinoamericano

El estreno de Mix Super Bowl representa mucho más que una adaptación. Paula Arias tomó el impulso generado por la presentación de Lady Gaga en uno de los escenarios globales más vistos y lo trasladó al ADN de Son Tentación, imprimiendo su sello femenino y latino.

“Ver a una artista global apostando por la salsa me emocionó muchísimo. Sentí que era el momento perfecto para hacer mi propia versión desde el sabor y la fuerza que tenemos en Latinoamérica. Es un homenaje, pero también una declaración de que la salsa está más viva que nunca”, confesó Arias al presentar oficialmente el tema.

La canción mantiene la estructura y el mensaje original de Die With A Smile, pero suma arreglos salseros, percusión, metales y coros que invitan al baile y a la celebración. El videoclip, ya disponible en YouTube, muestra a Paula Arias y su orquesta interpretando la pieza con su reconocida energía y una puesta en escena que evoca la espectacularidad del Super Bowl.

El recibimiento fue inmediato: a pocas horas del lanzamiento, Mix Super Bowl se volvió tendencia en redes sociales y cosechó elogios tanto de seguidores como de figuras del ambiente musical. “Estoy centrada en mi carrera, en seguir creciendo, en construir cosas bonitas con mi música. No estoy para dimes y diretes ni distracciones. Mi energía está puesta en el trabajo y en todo lo que viene para Son Tentación”, afirmó Arias, dejando claro que atraviesa una de las etapas más productivas de su trayectoria.

Son Tentación, bajo el liderazgo
Son Tentación, bajo el liderazgo de Paula Arias, impulsa la salsa latina con una propuesta fresca y poderosa en plataformas digitales.

Del Super Bowl a la salsa peruana

El impacto de la versión de Lady Gaga en el Super Bowl no solo repercutió en la audiencia internacional, sino que también desató creatividad y humor en las redes peruanas. Uno de los primeros en captar la tendencia fue Zagaladas, tiktoker y creador de contenido, quien grabó un video parodiando la rapidez con la que las salseras peruanas suelen lanzar covers de éxitos virales.

“Ni lo duden, mañana salen estos covers. ATENTAS”, publicó en su cuenta, imitando a Paula Arias y mencionando a figuras como Yahaira Plasencia, Cielo Torres, Daniela Darcourt y Amy Gutiérrez.

La broma se volvió realidad cuando Arias confirmó el lanzamiento de Mix Super Bowl, a lo que Zagaladas respondió con un nuevo video, esta vez acompañado de Son Tentación y caracterizado como Lady Gaga en el Super Bowl. El cruce de mensajes entre el influencer y las salseras fue recibido con risas y complicidad, impulsando la viralidad del lanzamiento.

Yahaira Plasencia, Amy Gutiérrez, Daniela Darcourt, Cielo Torres y Narda Pumarada reaccionaron con humor y celebraron la iniciativa: “Definitivamente ya nos ganó Paula!”, “Lo pensé… y me ganaste”, “No le des ideas que ahorita nos manda al estudio a grabar toda la madrugada”, expresaron en comentarios, evidenciando el sentido de comunidad y camaradería entre las voces femeninas de la salsa peruana.

Yahaira Plasencia, Amy Gutiérrez y
Yahaira Plasencia, Amy Gutiérrez y Daniela Darcourt celebraron la parodia que realizó Zagaladas de Paula Arias.

Más allá del homenaje: etapa de expansión y conexiones internacionales

El estreno de Mix Super Bowl no es el único hito reciente de Paula Arias y Son Tentación. La agrupación acaba de lanzar Cumbia Fresh, una colaboración internacional junto al grupo argentino B RLIN, fusionando la esencia salsera con la energía de la cumbia villera. “Estoy en un momento donde quiero crear sin miedo y apostar por sonidos distintos. Cumbia Fresh es alegría, fuerza y evolución. Me representa muchísimo porque habla de esta etapa en la que estoy imparable, trabajando más que nunca”, explicó Arias.

La agenda tanto de la artista como de la orquesta incluye estrenos, colaboraciones y proyectos que buscan seguir expandiendo la salsa peruana hacia nuevos públicos. “Es el momento de aprovechar que el género está en auge, que la gente quiere bailar y conectar con nuestra música”, subrayó Arias.

Emergencia en Arequipa EN VIVO:

Fotos y videos de la emergencia en Arequipa muestran el desborde de torrenteras y calles cubiertas de lodo

Fotos y videos de la

Ignacio Buse firma el batacazo en Río y elimina a Joao Fonseca, número 38 del mundo, para avanzar a los cuartos del final

Ignacio Buse firma el batacazo

Gisela Valcárcel aún cree en el amor, pero pone condición para volver a casarse: “Será con fogata y buena música”

Gisela Valcárcel aún cree en

Nolberto Solano considera que el ciclo de Christian Cueva con la selección peruana acabó: “Por algo juega en Juan Pablo II”

Nolberto Solano considera que el
Prisión e inhabilitación para Walter

Gisela Valcárcel aún cree en

Ignacio Buse firma el batacazo

