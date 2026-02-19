Así fue el momento en que José María Balcázar oyó su victoria entre aplausos de su bancada y se selló con un abrazo de María del Carmen Alva

El nuevo titular del Parlamento asumirá la conducción del gobierno de transición en un escenario de cuestionamientos y alta fragmentación política. TVPerú

El murmullo en el hemiciclo subió de tono cuando empezó el recuento final. Las 113 cédulas pasaron una a una por las manos del personal encargado mientras los congresistas seguían cada cifra con la mirada fija en la mesa directiva. No hubo discursos largos ni interrupciones. Solo números. Solo expectativa.

José María Balcázar permaneció en su escaño, con la espalda recta y la vista al frente. A su lado, integrantes de su bancada aguardaban el desenlace. La tensión no se disipó tras la primera vuelta. En esa ronda obtuvo 46 votos frente a los 43 de María del Carmen Alva. La diferencia obligó a una segunda votación que concentró todas las miradas.

Cuando el secretario del pleno pronunció la cifra definitiva —64 votos para Balcázar y 46 para su contrincante— el silencio se quebró. El congresista de Perú Libre escuchó su nombre seguido del resultado que confirmaba su elección como presidente del Congreso. En ese instante preciso comprendió que había superado a quien partía como favorita.

El instante del anuncio

El Congreso eligió a José María Balcázar como nuevo presidente del Parlamento tras obtener 64 votos en segunda vuelta.

El momento quedó marcado por la lectura clara del resultado: 64 votos. No hubo margen para dudas. La cifra superó con amplitud a los 46 obtenidos por María del Carmen Alva. Balcázar giró ligeramente el rostro hacia su bancada. Algunos levantaron los brazos. Otros aplaudieron de pie.

María Elizabeth Taipe Coronado a su lado se mostró muy feliz y contenta. Los gritos desde los asientos de Perú Libre contrastaron con el silencio de otros sectores. Balcázar no hizo gestos amplios. Se limitó a asentir mientras recibía abrazos de quienes lo rodeaban.

Segundos después, María del Carmen Alva cruzó se aproximó al nuevo titular del Parlamento y le dio un abrazo junto a un beso de felicitación. El gesto selló el resultado. Otros congresistas se sumaron para estrecharle la mano. El acto formalizó una elección que pocos anticipaban.

De la sorpresa al mando interino

Los miembros del Congreso de Perú José María Balcazar y María del Carmen Alva, hablan mientras el Congreso celebra una sesión para elegir un nuevo presidente tras la destitución de José Jeri por un escándalo de reuniones no reveladas con un empresario chino, en Lima, Perú 18 de febrero 2026. Ernesto Arias/Congreso de Perú/Handout via REUTERS ATENCIÓN EDITORES - ESTA IMAGEN HA SIDO SUMINISTRADA POR TERCEROS NO RESALES. NO ARCHIVOS.

La votación se desarrolló en una sesión extraordinaria convocada tras la censura de José Jerí. El recuento de las 113 cédulas marcó el punto central de la jornada. Balcázar, de 83 años, ocupó la vacante dejada en la presidencia del Congreso y asumirá la conducción del gobierno de transición.

Su elección lo convierte en presidente interino del país ante la ausencia de autoridades electas por voto popular, luego de las destituciones de Pedro Castillo y Dina Boluarte. También pasa a ser el mandatario de mayor edad en la historia del Perú y el octavo gobernante en menos de una década.

Antecedentes y controversias

En los días previos, el legislador anticipó que estaría dispuesto a indultar al expresidente Pedro Castillo, quien cumple una condena de 15 años de prisión por el intento de golpe de Estado de 2022. Esa declaración marcó parte del debate político previo a la votación.

Balcázar integró la Corte Suprema de Justicia en el pasado, aunque fue expulsado de la magistratura tras modificar una sentencia firme. También generó polémica al defender los matrimonios infantiles y rechazar un proyecto de ley que buscaba prohibir esos enlaces.

La sesión contó con la ausencia de José Jerí. Pese a su censura, mantiene su condición de congresista por Somos Perú y podía participar en la elección, pero decidió no asistir. Su salida de la presidencia respondió a cuestionamientos por reuniones con empresarios chinos que mantienen contratos con el Gobierno y por presuntas irregularidades en contrataciones.

Mientras los aplausos disminuían en el hemiciclo, Balcázar se preparó para asumir la conducción del Parlamento y, de forma interina, del Ejecutivo. El instante en que escuchó “64 votos” marcó el punto de quiebre de la jornada. Desde ese segundo, el liderazgo del Congreso cambió de manos.