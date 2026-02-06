America Inhouse

Así son las SUVs que prometen cambiar la experiencia de manejo en Perú

Se trata de Omoda & Jaecoo, firma que en solo tres años ha ingresado a más de 60 mercados y vendido más de 800 mil unidades a nivel internacional

La compañía asegura experiencias únicas
La compañía asegura experiencias únicas a través de vehículos de alta performance, precios atractivos y un servicio posventa ágil y eficiente para el público peruano. - (Infobae)

Omoda & Jaecoo realizaron en Lima su primer ‘Early Product Day’, una experiencia exclusiva que permitió a medios y potenciales clientes conocer de cerca sus modelos y tecnologías antes del lanzamiento oficial en el mercado peruano. El evento, realizado el 30 de enero en el Jockey Club, marcó el inicio de las actividades locales de la firma, que en solo tres años ha ingresado a más de 60 mercados y vendido más de 800 mil unidades a nivel internacional.

¿Quiénes son Omoda | Jaecoo y cómo llegan al Perú?

Omoda y Jaecoo son marcas creadas exclusivamente para el mercado internacional, provienen del grupo Chery y, en sólo tres años, hemos logrado estar en más de sesenta mercados con más de ochocientas mil unidades vendidas”, explicó Erik Furugen, director comercial de Omoda & Jaecoo Perú. La compañía ha logrado un crecimiento de más del 600% en unidades de nuevas energías y ya tiene presencia en Europa y América Latina como Chile, México y Brasil, expandiéndose ahora al mercado peruano.

El evento exclusivo permitió a medios y potenciales clientes conocer los vehículos antes del lanzamiento oficial en el mercado peruano.

Durante el evento, los asistentes tuvieron acceso a los modelos Omoda C5, Omoda C5 SHS (híbrido), Omoda C7, Omoda C7 SHS (híbrido) y Jaecoo J5, y participaron en pruebas de velocidad, frenado y amortiguación para evaluar el desempeño de los vehículos en diversas condiciones de manejo.

Tenemos mucho que ofrecer en cuanto al confort del conductor. Trabajamos con sensores y cámaras de hasta 540° y sistemas inalámbricos de carga de celular y de conexión Android auto y Apple CarPlay, por ejemplo. Contamos con un paquete de seguridad bastante completo, con hasta 20 ADAS, 7 airbags y, además, un desempeño en el manejo realmente diferenciado”, señaló Furugen.

Características de los modelos y adaptación al mercado peruano

La identidad de las marcas se orienta a públicos distintos: Omoda está enfocada en la tecnología, el diseño urbano y la movilidad moderna, dirigida a consumidores que les gusta estar actualizados y conectados; mientras que Jaecoo apela a quienes buscan aventura, elegancia y funcionalidad off-road ligero.

La tecnología Super Hybrid System
La tecnología Super Hybrid System de Omoda & Jaecoo ofrece mayor potencia, eficiencia ecológica, autonomía y manejo ultra-suave en sus nuevos modelos. - (Omoda & Jaecoo)

Según Furugen, “Omoda es una marca futurista, con mucha tecnología y diseño, dirigida a un público con espíritu joven al que le gusta estar conectado y siempre con lo último en tendencias. Por el lado de Jaecoo, está pensada para personas que, además de la ciudad, disfrutan de viajar por el interior del país, llevando el auto a diferentes lugares, con un diseño elegante, premium y robusto”.

En cuanto a la adaptación local, Furugen explicó que los vehículos han sido sometidos a pruebas en Lima y en provincias, incluyendo trayectos hasta Ticlio, para garantizar su desempeño en el tráfico intenso de la ciudad y en condiciones de altura. “Podemos decir que nuestros productos están capacitados para enfrentar las dificultades del tráfico intenso de Lima, así como en altura. Sí, están adaptados”, afirmó el director comercial.

Innovación, tecnología y garantía en la oferta de Omoda | Jaecoo

El ‘Early Product Day’ no incluyó detalles sobre precios o fechas de venta, ya que el evento fue concebido como un primer acercamiento al mercado peruano. Furugen adelantó que la marca planea un lanzamiento oficial próximamente y que su propuesta estará acompañada de una garantía de siete años o doscientos mil kilómetros, así como del sistema exclusivo Super Hybrid System, enfocado en maximizar potencia, autonomía, eficiencia ecológica y manejo ultra-suave.

Omoda & Jaecoo inician una
Omoda & Jaecoo inician una nueva era de movilidad inteligente y consciente enfocada en la integración de alta tecnología y seguridad automotriz. (Omoda & Jaecoo)

Con Omoda & Jaecoo, comenzamos una nueva era de movilidad inteligente y consciente, queremos crear experiencias únicas conectando con la vida de las personas. Vamos a ofrecer al público lo mejor en tecnología, seguridad y performance, a un precio atractivo y una rápida atención de posventa”, concluyó Furugen. Según la empresa, la estrategia en Perú incluye un enfoque en la cercanía con el cliente, la escucha activa y la mejora continua en la experiencia tanto en venta como en posventa.

