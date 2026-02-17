Más grasa, más riesgo: la otra cara del cáncer que no estamos viendo

La obesidad es la segunda causa evitable de cáncer y aumenta el riesgo de padecer 13 tipos diferentes de tumores malignos.

El 4 de febrero pasado se conmemoró el Día Mundial Contra el Cáncer con el objetivo de fomentar la prevención, su detección temprana y tratamiento. La nutrición cumple un rol protagónico tanto en la prevención, el tratamiento y la recuperación posterior a la enfermedad. La obesidad es considerada como la segunda causa evitable de cáncer, por tanto, su control una estrategia preventiva ampliamente reconocida en el mundo.

El riesgo crece en proporción directa con el contenido de grasa corporal y con los años que la persona ha padecido esta enfermedad. Cabe precisar que el riesgo es alto incluso si el individuo no presenta las enfermedades comúnmente asociadas con la obesidad como dislipidemias, hipertensión arterial, entre otras.

Una mujer observa con preocupación una báscula de baño, reflejando la ansiedad y el impacto emocional que pueden generar los problemas de peso y salud en la población. La imagen ejemplifica el creciente enfoque en la prevención de enfermedades relacionadas con el sobrepeso y la importancia de la salud mental en el proceso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hasta el momento, se ha podido identificar que la obesidad incrementa el riesgo de desarrollar hasta 13 tipos diferentes de cáncer: meningioma, adenocarcinoma de esófago, mieloma múltiple, tiroides, mama, hígado, vesícula biliar, parte superior del estómago, páncreas, colon y recto, riñón, endometrio y ovario. En el caso específico del cáncer de endometrio el riesgo es de aproximadamente 30 % y para el cáncer de mama el riesgo fácilmente puede superar el 40 %. En cualquier de los casos citados, la sola presencia de la obesidad incrementa considerablemente la posibilidad de que la persona desarrolle algún tipo de cáncer.

La obesidad, aunque no genere manifestaciones evidentes (dolor, fiebre, inflamación u otras), produce cambios dramáticos en la estructura y el funcionamiento corporal. Estos cambios son más intensos mientras más grasa acumula la persona o más tiempo padece obesidad.

Representación del cáncer colorrectal junto con el lazo azul de la concientización de la enfermedad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El exceso de grasa corporal produce un estado permanente de inflamación que no produce ni dolor, ni fiebre, sin embargo, está presente. Esta inflamación puede alterar la estructura de los genes debido a las sustancias que se producen debido a la inflamación. Por otro lado, también puede promover la multiplicación descontrolada de células que, bajo condiciones normales, no tendrían que aumentar.

En ese sentido, eleva los niveles de hormonas sexuales (estrógenos y testosterona), insulina, factor de crecimiento insulínico (IGF-1) y muchas más. Estas hormonas tienen la capacidad de estimular tanto la multiplicación celular como estimular el crecimiento de células con potencial oncogénico que de otra manera no hubiesen crecido.

La obesidad eleva el riesgo de cáncer incluso en personas sin enfermedades asociadas como hipertensión o dislipidemias. Crédito: Freepik

El exceso de grasa, sobre todo a nivel abdominal, ejerce presión y puede alterar la estructura y funcionamiento de órganos como el hígado, los intestinos o el riñón contribuyendo con la posibilidad de que, en algún momento, pueden estimular el desarrollo de células malignas.

En el Perú el sobrepeso y la obesidad es un problema de salud pública

La obesidad está definida como la acumulación de grasa por encima de los niveles normales para la edad, el sexo o la actividad física. Contrario a lo que se suele pensar, la obesidad no siempre implica una cuerpo abundante o desbordante. Una persona con brazos y piernas delgadas, pero con una circunferencia abdominal superior a 100 cm también puede ser considerada una persona con obesidad. Incluso, una persona con una silueta aparentemente saludable podría presentar un contenido de grasa corporal que la pondría en el rango de obesidad.

En el Perú, según información actualizada hasta 2024, más del 60 % de la población mayor de 15 años presenta exceso de peso (sobrepeso u obesidad). En los niños, el panorama no es mejor porque el sobrepeso/obesidad afecta al 8.6 % de los niños menores de 5 años y al 38.6 % de los niños entre 6 y 14 años.

Niños con sobrepeso y obesidad con riesgos a desarrollar algún tipo de cáncer gastrointestinal - Perú - 11 de setiembre - Foto cortesía: Reuters.

La obesidad es una inflamación silenciosa que no duele, pero sí transforma el cuerpo y eleva el riesgo de cáncer. No podemos seguir normalizando cifras que revelan que casi 7 de cada 10 peruanos tienen exceso de peso. Si no actuamos hoy —desde el hogar, la escuela, los centros de trabajo y el Estado—, veremos en los próximos años un incremento sostenido de casos oncológicos prevenibles. El cáncer no siempre comienza con un tumor; muchas veces empieza con hábitos que decidimos no cambiar.