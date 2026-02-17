Escuela de la Policía Femenina en Perú anuncia una nueva convocatoria: cómo postular y otros detalles

La Escuela de la Policía Femenina en San Bartolo abre convocatoria nacional dirigida a jóvenes interesadas en ingresar a la Policía Nacional del Perú. (Andina)

La Escuela de la Policía Femenina en San Bartolo, abrió una nueva convocatoria nacional para aspirantes, dirigida a jóvenes de todo el país interesadas en integrarse a la Policía Nacional del Perú (PNP).

Según informó Buenos Días Perú, la institución ofrece una oportunidad única para quienes buscan formarse en una de las academias policiales más grandes del territorio, con el objetivo de combatir la inseguridad ciudadana y seguir una carrera profesional en el ámbito policial.

La convocatoria está abierta para jóvenes entre 18 y 24 años. Aquellas personas que tengan 17 años pueden presentarse si cumplen la mayoría de edad antes de que finalice diciembre. Entre los requisitos figuran: ser peruano de nacimiento, mantener estado civil soltero, no tener hijos, y contar con un historial limpio de antecedentes penales, judiciales o policiales.

La invitación, realizada por autoridades de la Escuela de Educación Superior de la PNP, está dirigida tanto a mujeres como a varones para que se inscriban en alguna de las quince sedes habilitadas a nivel nacional.

El proceso de postulación exige la preinscripción en las páginas oficiales de la Policía Nacional del Perú, donde se encuentran publicadas todas las pautas detalladas y el prospecto de admisión. Los postulantes deberán rendir exámenes en catorce sedes distribuidas en el país, según el informe del matinal.

Carrera profesional

La Escuela de la Policía Femenina en San Bartolo forma a sus estudiantes en diversas disciplinas, combinando preparación física y académica. Autoridades de la institución explicaron a Buenos Días Perú que la formación culmina con la obtención del título de técnico en Administración y Ciencias Policiales, habilitando el ejercicio pleno de la función policial una vez egresadas.

Durante su estadía, las alumnas acceden a un régimen de orden y disciplina que se refleja tanto en los dormitorios como en la rutina diaria. Los uniformes varían según las actividades, desde clases académicas hasta sesiones de natación. Voceros de la institución, citados por Buenos Días Perú, describieron el campus de San Bartolo como “nuestro segundo hogar” para las jóvenes que decidan sumarse a la carrera policial.

Los interesados en unirse a la PNP deben estar atentos a las convocatorias y preparar la documentación requerida. (Andina)

Evaluaciones y formación integral

Uno de los exámenes físicos clave para el ingreso es la prueba de natación. El prospecto de admisión solicita que las postulantes completen una distancia de 25 metros en estilo libre. Una vez dentro de la escuela, reciben instrucción en distintos estilos de nado, como parte de una preparación integral que abarca tanto aspectos físicos como académicos.

La formación en la escuela incluye también espacios para el esparcimiento. Según relató Buenos Días Perú, cada jueves, durante el almuerzo, las estudiantes pueden disfrutar de la banda musical, lo que contribuye al equilibrio entre la rigurosidad académica y momentos de recreación.

Información centralizada

Toda la información relevante sobre la convocatoria y el proceso de admisión está disponible en las páginas oficiales de la Policía Nacional del Perú. Las autoridades reiteraron la invitación a jóvenes con vocación institucional a informarse y preinscribirse, destacando la apertura de las puertas de la institución a nivel nacional.

“Queremos invitar a todas las jóvenes, tanto damas como varones, para que vengan a postular a la Escuela de Educación Superior, que hoy la Policía Nacional abre sus puertas por intermedio de sus quince sedes a nivel nacional”, señaló uno de los voceros en declaraciones recogidas por Buenos Días Perú.