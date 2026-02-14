¿Qué es el turismo religioso y qué festividades potencian este sector en Perú?

Atrae tanto a creyentes como a quienes desean conocer tradiciones y celebraciones que forman parte de la identidad de distintas comunidades. Foto: Perú Travel

El turismo religioso agrupa los desplazamientos que tienen como principal motor la fe, la espiritualidad o el interés por las manifestaciones culturales vinculadas a lo sagrado. Esta modalidad no solo convoca a creyentes, sino también a viajeros interesados en comprender ritos, celebraciones y tradiciones que forman parte de la identidad de distintos pueblos.

A escala internacional, este segmento muestra una dinámica destacada. De acuerdo con ONU Turismo, más de 330 millones de personas participan cada año en actividades vinculadas al turismo religioso, lo que equivale a cerca del 20% del flujo turístico mundial. Estas cifras evidencian su relevancia dentro de la industria global de viajes.

Alcances y características del turismo religioso

Esta modalidad comprende peregrinaciones a santuarios, asistencia a celebraciones litúrgicas y recorridos temáticos centrados en símbolos y espacios de culto. La experiencia puede estar motivada por la práctica activa de la fe o por la curiosidad cultural frente a tradiciones profundamente arraigadas en una comunidad.

En el caso peruano, el turismo religioso permite articular circuitos y rutas que integran historia, patrimonio y religiosidad popular. Las actividades asociadas a este segmento generan movimiento económico en distintas regiones y fortalecen el sentido de pertenencia en las localidades anfitrionas.

Cada año, más de 330 millones de viajeros se desplazan por motivos religiosos, una cifra que representa alrededor del 20% del movimiento turístico a nivel global. Foto: Andina

Motivaciones de viaje: fe e interés cultural

Las razones que impulsan estos desplazamientos suelen agruparse en dos grandes categorías. La primera corresponde a la devoción religiosa, protagonizada por fieles que participan en peregrinaciones y rituales. En el ámbito internacional destacan destinos como Jerusalén, la Basílica de Guadalupe en México, Fátima en Portugal y Lourdes en Francia.

En el Perú, esta motivación se expresa en peregrinaciones multitudinarias al santuario del Señor de Qoylluriti, al Señor Cautivo de Ayabaca, al Señor de Muruhuay, al Señor de Luren, a la Virgen de Chapi y a la Cruz de Motupe, entre otros centros de veneración que congregan a miles de fieles cada año.

La segunda categoría responde al interés cultural. En estos casos, los visitantes pueden no profesar una religión específica, pero se sienten atraídos por el valor simbólico y festivo de las celebraciones. En el país sobresalen conmemoraciones como la Semana Santa, el Corpus Christi, la procesión del Señor de los Milagros, la festividad de la Virgen de la Candelaria y la celebración de la Fiesta de San Juan, así como otras expresiones que combinan tradición, música y ritualidad.

Tipos de visitantes y potencial en el país

Dentro de este segmento se identifican perfiles diferenciados. El peregrino devoto hace el viaje como un acto de fe, mientras que el turista secular se aproxima a los espacios sagrados desde una perspectiva cultural o patrimonial. Ambos perfiles contribuyen al dinamismo de la actividad.

Las motivaciones detrás de estos viajes suelen dividirse en dos grandes grupos. El primero está vinculado a la fe y la práctica religiosa. Foto: Perú Travel

Según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), el turismo religioso en el Perú posee un importante margen de expansión. Las celebraciones masivas y los santuarios distribuidos en diversas regiones no solo refuerzan la identidad colectiva, sino que también generan impacto económico en distritos, provincias y departamentos donde estas manifestaciones forman parte central de su calendario anual.