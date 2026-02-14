Perú

¿Qué es el turismo religioso y qué festividades potencian este sector en Perú?

Multitudinarias peregrinaciones y celebraciones tradicionales consolidan a esta modalidad como uno de los segmentos con mayor proyección en el país, al combinar identidad cultural, movimiento económico y alto flujo de visitantes nacionales y extranjeros

Guardar
Atrae tanto a creyentes como
Atrae tanto a creyentes como a quienes desean conocer tradiciones y celebraciones que forman parte de la identidad de distintas comunidades. Foto: Perú Travel

El turismo religioso agrupa los desplazamientos que tienen como principal motor la fe, la espiritualidad o el interés por las manifestaciones culturales vinculadas a lo sagrado. Esta modalidad no solo convoca a creyentes, sino también a viajeros interesados en comprender ritos, celebraciones y tradiciones que forman parte de la identidad de distintos pueblos.

A escala internacional, este segmento muestra una dinámica destacada. De acuerdo con ONU Turismo, más de 330 millones de personas participan cada año en actividades vinculadas al turismo religioso, lo que equivale a cerca del 20% del flujo turístico mundial. Estas cifras evidencian su relevancia dentro de la industria global de viajes.

Alcances y características del turismo religioso

Esta modalidad comprende peregrinaciones a santuarios, asistencia a celebraciones litúrgicas y recorridos temáticos centrados en símbolos y espacios de culto. La experiencia puede estar motivada por la práctica activa de la fe o por la curiosidad cultural frente a tradiciones profundamente arraigadas en una comunidad.

En el caso peruano, el turismo religioso permite articular circuitos y rutas que integran historia, patrimonio y religiosidad popular. Las actividades asociadas a este segmento generan movimiento económico en distintas regiones y fortalecen el sentido de pertenencia en las localidades anfitrionas.

Cada año, más de 330
Cada año, más de 330 millones de viajeros se desplazan por motivos religiosos, una cifra que representa alrededor del 20% del movimiento turístico a nivel global. Foto: Andina

Motivaciones de viaje: fe e interés cultural

Las razones que impulsan estos desplazamientos suelen agruparse en dos grandes categorías. La primera corresponde a la devoción religiosa, protagonizada por fieles que participan en peregrinaciones y rituales. En el ámbito internacional destacan destinos como Jerusalén, la Basílica de Guadalupe en México, Fátima en Portugal y Lourdes en Francia.

En el Perú, esta motivación se expresa en peregrinaciones multitudinarias al santuario del Señor de Qoylluriti, al Señor Cautivo de Ayabaca, al Señor de Muruhuay, al Señor de Luren, a la Virgen de Chapi y a la Cruz de Motupe, entre otros centros de veneración que congregan a miles de fieles cada año.

La segunda categoría responde al interés cultural. En estos casos, los visitantes pueden no profesar una religión específica, pero se sienten atraídos por el valor simbólico y festivo de las celebraciones. En el país sobresalen conmemoraciones como la Semana Santa, el Corpus Christi, la procesión del Señor de los Milagros, la festividad de la Virgen de la Candelaria y la celebración de la Fiesta de San Juan, así como otras expresiones que combinan tradición, música y ritualidad.

Tipos de visitantes y potencial en el país

Dentro de este segmento se identifican perfiles diferenciados. El peregrino devoto hace el viaje como un acto de fe, mientras que el turista secular se aproxima a los espacios sagrados desde una perspectiva cultural o patrimonial. Ambos perfiles contribuyen al dinamismo de la actividad.

Las motivaciones detrás de estos
Las motivaciones detrás de estos viajes suelen dividirse en dos grandes grupos. El primero está vinculado a la fe y la práctica religiosa. Foto: Perú Travel

Según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), el turismo religioso en el Perú posee un importante margen de expansión. Las celebraciones masivas y los santuarios distribuidos en diversas regiones no solo refuerzan la identidad colectiva, sino que también generan impacto económico en distritos, provincias y departamentos donde estas manifestaciones forman parte central de su calendario anual.

Temas Relacionados

turismo religiosoturismo en Perúperu-economia

Más Noticias

Hallan dos delfines comunes en avanzado estado de descomposición en playa de Piura: IMARPE analiza las posibles causas

La aparición de dos ejemplares sin vida en la costa de Piura ha generado inquietud en la comunidad científica, que advierte sobre los riesgos de la actividad pesquera para las poblaciones de cetáceos en el litoral peruano

Hallan dos delfines comunes en

Golazo de Luis Iberico tras letal contraataque en Sporting Cristal vs Juan Pablo II por Liga 1 2026

El atacante nacional de 28 años capitalizó una transición rápida del equipo de Paulo Autuori. ‘Luiki’ ha acabado con una larga seguía goleadora de 15 meses

Golazo de Luis Iberico tras

Golazo de Felipe Vizeu con genial maniobra en Sporting Cristal vs Juan Pablo II por Liga 1 2026

El delantero brasileño jamás bajó los brazos. Luchó como el que más para quedarse con una pelota que embocó al arco tras una genialidad dentro del área

Golazo de Felipe Vizeu con

Sporting Cristal vs Juan Pablo II 2-0: goles y resumen del triunfazo ‘celeste’ por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

El equipo de Paulo Autuori consiguió su primera victoria en el campeonato al imponerse ante el conjunto norteño que, jugó con 10 hombres todo el segundo tiempo. Ahora deben pensar en la Copa Libertadores

Sporting Cristal vs Juan Pablo

Hugo García y el tierno gesto que hizo tras enterarse que será papá junto a Isabella Ladera: “Hice una locura”

El modelo sorprendió a sus seguidores con un salto en paracaídas en México y un letrero especial para anunciar que será papá junto a Isabella Ladera.

Hugo García y el tierno
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Renovación Popular acusa a Fuerza

Renovación Popular acusa a Fuerza Popular de “avalar la corruptela” al blindar a José Jerí

Debate Presidencial 2026: JNE revela las 6 fechas y detalles del evento que podría definir el voto de los peruanos

El 3 de marzo inicia el juicio contra Fernando Rospigliosi por difamación a Delia Espinoza

Ministerio Público reactiva fiscalías en Condorcanqui tras denuncias por riesgo de impunidad

Caso Solsiret Rodríguez: Kevin Villanueva pide al PJ ordenar su inmediata libertad

ENTRETENIMIENTO

Hugo García y el tierno

Hugo García y el tierno gesto que hizo tras enterarse que será papá junto a Isabella Ladera: “Hice una locura”

Zelma Gálvez recuerda el despectivo apodo que le daba la actriz Tatiana Astengo: “Cree que le ha ganado a alguien”

Andrea Llosa revela detalles de su nuevo programa en Panamericana TV: “Te ayudaremos a descubrir la verdad”

Valentino Palacios denuncia entre lágrimas agresión y robo en discoteca: “Me tiraron un puñete por defender a mi hermano”

Día de San Valentín 2026: Conciertos, eventos y más actividades para celebrar el día del amor

DEPORTES

Alianza Lima vs Alianza Atlético

Alianza Lima vs Alianza Atlético EN VIVO HOY: minuto a minuto en Trujillo por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

San Martín vs Atenea EN VIVO HOY: punto a punto del partidazo por la fecha 7 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Hansell Riojas, mortificado por errores arbitrales que condicionan al Sport Boys: “Cuando ya es repetitivo uno piensa en otras cosas”

Golazo de Luis Iberico tras letal contraataque en Sporting Cristal vs Juan Pablo II por Liga 1 2026

Golazo de Felipe Vizeu con genial maniobra en Sporting Cristal vs Juan Pablo II por Liga 1 2026