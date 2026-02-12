Transformación cultural empresarial: un imperativo estratégico

En una oficina moderna, un equipo de profesionales analiza estrategias y desafíos para la implementación de nuevas tecnologías, mientras un pizarrón destaca los principales retos y pasos a seguir. A la derecha, una persona interactúa con una aplicación móvil de inteligencia artificial, reflejando la expansión y evidencia del uso de IA en el entorno empresarial actual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La respuesta más destructiva que se puede obtener en una empresa a la pregunta “¿por qué se hace esto así?” es: “porque siempre se ha hecho así”. Una muestra de lo dañino que resultan las costumbres de siempre, de la falta de reflexión y de no tener ninguna conexión con la realidad cambiante de hoy.

El mundo siempre ha cambiado. Pero en los últimos años hemos sido testigos de cambios a una velocidad nunca antes vista. De manera sorprendente, nos hemos visto enfrentados a la aparición de herramientas novedosas, hemos incorporado a nuestras organizaciones a nuevas generaciones (Millenials, Generación Z), y somos testigos de un vértigo geopolítico sin precedentes, por mencionar sólo algunos factores. Hasta hace poco tiempo, los entornos de negocio cambiaban por décadas. Ahora cambian de un año a otro. Para muestra un botón: ChatGPT (la primera herramienta pública disponible de inteligencia artificial) se lanzó al mercado en noviembre de 2022. A enero de 2026 se estima que existen más de 50.000.

Irónicamente, una gran mayoría de empresas mantiene los mismos métodos de trabajo de hace años. Se sigue trabajando como si el mundo siguiera en la década de los 90. Se ejerce autoridad sin contar con los cambios en expectativas y formas de percepción, sobre todo de las nuevas generaciones. Se comunica casi todo con lenguaje aburrido, con poca empatía. Se decide por gustos personales, muchas veces muy alejados de la realidad. Se planifica desde adentro hacia afuera, como si aún primara el criterio de “podemos vender cualquier cosa”, sin involucrar a clientes, a usuarios finales o a la cadena de valor de principio a fin.

¿Por qué es absolutamente necesario buscar un estado de permanente transformación?

Antes que nada, ninguna estrategia sobrevive a la cultura empresarial. Si la cultura no acompaña alineada con lo que se planifica, los comportamientos reales, las decisiones cotidianas y las prioridades implícitas de cada persona nacen de manera espontánea y muchas veces son incompatibles con lo que esperamos en resultados.

Como ya hemos mencionado, los entornos están cambiando mucho más rápido que las estructuras formales o tradicionales. La cultura es el único sistema verdaderamente vivo dentro de la organización capaz de absorber el cambio, aprender y responder con agilidad. Sin esa flexibilidad cultural, la empresa queda obsoleta. Y más allá, sin empoderar a todos en el organigrama, no seremos capaces de ver por encima de nuestra propia sombra.

También está el componente del estilo de liderazgo. Los modelos jerárquicos basados en control, autoridad y supervisión resultan poco apropiados para atraer, comprometer y retener talento. La transformación cultural redefine el liderazgo hacia la confianza, la coherencia y el ejemplo, generando compromiso genuino, responsabilidad compartida y mayor productividad sostenible. Muchas personas, sobre todo en las nuevas generaciones, ya no eligen dónde trabajar sólo por salario o prestigio, sino por propósito, coherencia, calidad de liderazgo y entorno humano. Una cultura tóxica o incoherente expulsa talento crítico y consecuentemente la rotación encarece la productividad; mal negocio. Transformar la cultura es una inversión directa en atracción, retención y desarrollo de capacidades clave para el negocio.

Por último, la Transformación Cultural busca niveles de productividad sostenibles y no de corto plazo. Esta es posiblemente una de las características más fácilmente observables en organizaciones que pierden cuota de mercado, necesitan rescates financieros o simplemente han desaparecido. Ejemplos hay para aburrir.

Empoderar a las empresas para crear y mantener una constante adaptabilidad no es un tema estético o un invento cosmético para generar más trabajo. Es antes que nada una decisión estratégica y define la capacidad de crear un camino con sentido, con propósito, consecuente con valores reales y que se practican de manera activa. Finalmente, es una forma de prosperar en el tiempo. No olvidemos que todo lo demás depende de la Cultura.