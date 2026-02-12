San Valentín 2026: Peruanos pedirán más delivery de florerías, restaurantes y farmacias

Así se moverá el delivery en San Valentín. Atento a las categorías que tendrán más demanda. - Crédito Plaza Vea

El Día de San Valentín es importante para el sector retail, pero especialmente para el sector del delivery. Este 14 de febrero se espera que la campaña de San Valentín por estos medios crezca hasta en 50% frente al año pasado, según informan desde Pedidos Ya, el aplicativo de delivery de supemercados y restaurantes.

“El Día de San Valentín (14 de febrero) se consolida como una de las fechas de mayor movimiento para el delivery en el Perú, impulsado principalmente por la compra de flores, regalos y experiencias gastronómicas”, apunta la marca.

Así, se espera que tres categorías son las que crecerán. Florería y regalería la que más aumentará, con 1.700% de crecimiento frente a un día común. Si bien estas serán las grandes protagonistas de la fecha para el delivery, se le suman también dos el pedido a restaurantes, que crecerá en 40% y el que se hace a farmacia, con 30% más. De esta manera, la campaña verá aumento e el consumo más amplio y que que acompaña distintos momentos de la celebración de este 14 de febrero.

Regalos será lo más pedido. Pero el consumidor pagará el 'full price' ya que no se ofrecerán tantos descuentos. - Crédito Andina/Eddy Ramos

Las horas del consumo mayor

Asimismo, Pedidos Ya reveló que la tendencia de la campaña inicia desde la noche del 13 de febrero, con un aumento cercano al 10% y alcanza su punto más alto el mismo 14 de febrero.

“En San Valentín los pedidos se concentran principalmente entre las 8:00 a.m. y la 1:00 p.m., franja en la que podrían incrementarse hasta en 95%, asociada al envío de flores y detalles. Por la noche, entre las 6:00 p.m. y las 10:00 p.m., se registra un nuevo repunte vinculado a celebraciones de último momento", revelan los datos la empresa de delivery.

Por de lado de la demanda, esta se concentrará principalmente en Lima, Arequipa y Trujillo. “En la capital, distritos como Santiago de Surco, Miraflores, San Isidro, San Miguel y Lima Cercado liderarán este crecimiento, con un ticket promedio que muestra una tendencia al alza cercana al 10% respecto al año anterior”, agrega.

Dos mascotas de oso disfrutan de cold brew en el evento del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) en el Parque del Amor de Miraflores, promoviendo el café peruano por San Valentín. (Foto: Agromercado del Midagri)

Las categorías más solicitadas

“La categoría de florería y regalería registrarán un crecimiento de hasta 1,700% frente a un día promedio, consolidándose como las grandes protagonistas de la fecha. A estas se suman los restaurantes, con un incremento cercano al 40%, y farmacia, con un crecimiento proyectado de 30%, reflejando un consumo más amplio, y que que acompaña distintos momentos de la celebración de este 14 de febrero”, reveló Pedidos Ya.

Sin embargo, habrán también otras categorías: “Productos de decoración para el hogar, belleza y cuidado personal muestran un crecimiento de entre 25% y 30%, impulsados por usuarios que buscan personalizar sus celebraciones”.

Así, a nivel regional, en Latinoamérica, Perú se posiciona como uno de los mercados más activos durante San Valentín, ubicándose como el tercer país con mayor consumo en la fecha, solo por detrás de Argentina y Chile.

Como se recuerda, este año se proyecta inclusive vender 50% por medio de los pedidos de aplicaciones de delivery: no solo por la venta en desayunos, almuerzos y regalos, sino también en consumo en farmacias.