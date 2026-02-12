Día de Charles Darwin: origen, expansión y reflexión sobre la vigencia del pensamiento científico en la sociedad contemporánea

La conmemoración del nacimiento de Charles Darwin se ha transformado en un espacio clave para analizar el impacto duradero de la investigación empírica y el método científico en la cultura global (National Geographic)

El calendario internacional reserva el 12 de febrero para honrar a Charles Darwin, naturalista británico cuyo trabajo modificó la manera en que la humanidad se comprende a sí misma y al resto de especies.

La fecha coincide con su nacimiento en 1809y, con el paso del tiempo, se transformó en una jornada de divulgación, debate y defensa de la ciencia.

Universidades, organizaciones civiles y centros de investigación organizan actividades públicas que buscan acercar la teoría de la evolución a nuevas generaciones y reafirmar la importancia de la evidencia frente a la desinformación. La conmemoración no responde a un mandato oficial global, sino a una iniciativa académica que ganó alcance internacional.

Un homenaje que nace desde la comunidad científica

La celebración surgió por impulso académico y se expandió gracias a universidades y colectivos dedicados a difundir la ciencia. (Julia Margaret Cameron)

El Día de Darwin se celebra cada 12 de febrero en recuerdo del nacimiento del científico inglés que formuló la teoría de la evolución por selección natural. Aunque no se trata de una efeméride establecida por organismos multilaterales, la jornada adquirió presencia mundial gracias a iniciativas promovidas por universidades, asociaciones laicas y grupos dedicados a la promoción del conocimiento.

La conmemoración comenzó a tomar forma en las últimas décadas del siglo XX, cuando distintos colectivos impulsaron actos públicos para destacar la vigencia de las ideas darwinianas. Conferencias, ferias científicas, exposiciones y charlas abiertas se convirtieron en parte de una agenda que busca resaltar la importancia del método científico y el pensamiento racional.

En varios países se desarrollan actividades orientadas a estudiantes, docentes y público general. El objetivo central es subrayar el impacto de la obra de Darwin en disciplinas como la biología, la genética y la paleontología. También se reivindica el valor de la curiosidad intelectual y la observación sistemática como motores del progreso.

La fecha funciona además como un espacio de diálogo sobre la relación entre ciencia y sociedad. Diversas organizaciones destacan que la teoría de la evolución no solo transformó la biología, sino que abrió debates culturales y filosóficos que aún hoy generan discusión.

La teoría de la evolución y su impacto duradero

El legado teórico de Darwin consolidó bases que hoy sostienen avances en genética y estudios sobre biodiversidad. (Revista The Hornet)

Charles Darwin publicó en 1859 El origen de las especies, obra que planteó que las especies cambian a lo largo del tiempo mediante un proceso de selección natural. Esta propuesta desafió concepciones tradicionales sobre el origen de la vida y marcó un punto de inflexión en la historia del pensamiento científico.

El Día de Darwin reivindica ese aporte como uno de los hitos intelectuales más influyentes de la modernidad. La teoría permitió explicar la diversidad biológica a partir de mecanismos naturales y estableció una base sólida para investigaciones posteriores. Con el avance de la genética y la biología molecular, muchas de sus hipótesis encontraron respaldo empírico.

Las celebraciones suelen incluir debates sobre la enseñanza de la evolución en las aulas y la necesidad de fortalecer la alfabetización científica. Para quienes impulsan la fecha, recordar a Darwin implica defender la investigación basada en pruebas y la revisión constante del conocimiento.

En redes sociales y espacios académicos se comparten citas y reflexiones del naturalista, así como análisis sobre su legado. La jornada también sirve para reconocer a investigadores contemporáneos que continúan explorando preguntas relacionadas con el origen y transformación de las especies.

Darwin y su paso por el Perú

El viaje del Beagle incluyó territorio peruano, etapa que aportó observaciones clave para su desarrollo científico. (Wikimedia Common)

La figura de Darwin mantiene vínculos con América del Sur debido a su viaje a bordo del HMS Beagle entre 1831 y 1836. Durante esa travesía recorrió distintos territorios del continente, experiencia que influyó en la elaboración de sus ideas posteriores.

En el caso del Perú, el naturalista pasó por el territorio en el marco de su recorrido por la región. Sus escritos incluyeron observaciones sobre paisajes y poblaciones locales. Algunos de esos comentarios resultaron polémicos por su tono crítico hacia el país, lo que ha generado revisiones y debates en años recientes.

La conmemoración del 12 de febrero también invita a revisar esa dimensión histórica. Investigadores y divulgadores analizan el contexto de sus apreciaciones y el impacto que su viaje tuvo en la construcción de su teoría. La experiencia sudamericana aportó datos sobre biodiversidad, fósiles y variaciones geográficas que alimentaron su reflexión científica.

En distintos puntos del mundo, el Día de Darwin se traduce en actividades que combinan historia, ciencia y educación. Museos organizan muestras temáticas, universidades convocan seminarios y colectivos promueven encuentros abiertos. La fecha trasciende el homenaje personal y se proyecta como una defensa de la investigación rigurosa.

Cada 12 de febrero, el nombre de Darwin reaparece en aulas y auditorios como símbolo de una revolución intelectual que modificó la comprensión de la vida en la Tierra. La jornada, impulsada desde la sociedad civil y la academia, reafirma la vigencia de la ciencia como herramienta esencial para interpretar el mundo.