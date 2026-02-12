Perú

Autoestima en pareja: cuando el amor no debe reemplazar la seguridad personal

Cuando la autoestima es frágil, es común buscar en la pareja aquello que no logramos construir internamente

Guardar
Un hombre recibe un regalo
Un hombre recibe un regalo de San Valentín de parte de una mujer en una sala decorada con globos y pancarta festiva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hablar de amor en pareja suele estar cargado de expectativas. Esperamos comprensión, apoyo, compañía y validación. Sin embargo, pocas veces nos detenemos a reflexionar sobre un punto clave: ninguna relación puede sostenerse de manera sana si una de las partes deposita en el otro la responsabilidad de su propia autoestima.

La forma en que nos vinculamos afectivamente está profundamente influenciada por la relación que tenemos con nosotros mismos. Cuando la autoestima es frágil, es común buscar en la pareja aquello que no logramos construir internamente: seguridad, reconocimiento o sentido de valor personal. Esto no solo genera desequilibrios en la relación, sino que puede derivar en dinámicas de dependencia emocional, silencios incómodos o conflictos recurrentes.

La autoestima en pareja no significa sentirse perfecto ni estar de acuerdo en todo. Significa poder amar sin perderse, compartir sin anularse y construir un vínculo donde ambas personas crezcan, no se limiten.

El lenguaje que usamos dentro de la relación importa

Las palabras tienen un impacto profundo en cómo nos percibimos. En una relación de pareja, el lenguaje puede convertirse en una herramienta de fortalecimiento o, por el contrario, en un factor de desgaste emocional. Expresiones de apoyo, reconocimiento y respeto refuerzan la seguridad personal, mientras que la crítica constante o la desvalorización afectan directamente la autoestima.

Hablar en positivo no implica negar los problemas ni evitar conversaciones difíciles. Implica elegir una forma de comunicarse que no ataque la identidad del otro. Decir “confío en ti”, “reconozco tu esfuerzo” o “valoro lo que haces” contribuye a construir un clima emocional más seguro, donde ambos pueden expresarse sin miedo.

Mirarse como equipo, no como competencia

En algunas relaciones, de manera casi inconsciente, se instala la comparación: quién avanza más, quién logra más, quién aporta más. Esta dinámica erosiona la autoestima y transforma a la pareja en un espacio de competencia silenciosa.

Fortalecer la autoestima en pareja implica reconocer las fortalezas del otro sin sentirlas como una amenaza. Cada persona tiene habilidades, ritmos y procesos distintos. Cuando se entiende que el crecimiento del otro no resta, sino que suma, la relación se vuelve un espacio de apoyo genuino y no de tensión constante.

Celebrar los logros, incluso los pequeños

Uno de los gestos más simples —y a la vez más poderosos— dentro de una relación es reconocer los logros del otro. No solo los grandes hitos, sino también los avances cotidianos que muchas veces pasan desapercibidos.

Sentirse visto y valorado fortalece la autoestima y refuerza el vínculo. Celebrar los éxitos del otro no significa idealizarlo, sino acompañarlo en su proceso. En una relación sana, el orgullo por la pareja no compite con la individualidad, la potencia.

Aprender de los errores sin convertirlos en etiquetas

Toda relación atraviesa conflictos. La diferencia está en cómo se gestionan. Cuando los errores se convierten en reproches permanentes o en etiquetas (“siempre haces lo mismo”, “nunca cambias”), la autoestima se ve seriamente afectada.

Aprender de los errores implica revisar lo ocurrido, asumir responsabilidades y avanzar. El perdón, entendido como un proceso consciente y no como olvido automático, permite soltar cargas emocionales que dañan tanto al vínculo como a la percepción personal.

Cuidar la individualidad dentro del vínculo

Una pareja no debería reemplazar los proyectos personales, las amistades ni los espacios propios. Mantener la individualidad es clave para una autoestima sana. Cuando todo gira exclusivamente en torno a la relación, se corre el riesgo de perder identidad y autonomía.

Compartir la vida con alguien no implica dejar de ser uno mismo. Al contrario, una relación sólida es aquella donde ambos pueden desarrollarse, crecer y transformarse sin sentir culpa por hacerlo.

Fortalecer la autoestima en pareja es un trabajo compartido, pero también profundamente personal. Implica revisarse, comunicarse con honestidad y construir acuerdos que respeten a ambos. Amar no debería significar renunciar a uno mismo, sino tener un espacio donde ser, crecer y sentirse valorado.

Temas Relacionados

AutoestimaPsicologíaAmorParejasSan Valentín14 de febreroperu-noticiasOpinión

Más Noticias

El regreso del APRA: Enrique Valderrama es su candidato presidencial para las Elecciones 2026

Su postulación reabre el debate sobre el futuro del Partido Aprista Peruano, su identidad histórica y la capacidad de sus nuevos liderazgos para reconquistar el electorado nacional

El regreso del APRA: Enrique

Mesías Guevara: hoja de vida y perfil del candidato del Partido Morado

El exgobernador regional de Cajamarca fue proclamado candidato presidencial del Partido Morado para 2026 al obtener el respaldo mayoritario en sus elecciones internas, dando inicio oficial a su campaña electoral

Mesías Guevara: hoja de vida

Agua Dulce podría ser cerrada indefinidamente y no solo este domingo 15, advierte el alcalde de Chorrillos

La acumulación de basura y el riesgo para la salud empujan a las autoridades municipales a tomar acciones más drásticas, mientras comerciantes y veraneantes se encuentran expectantes

Agua Dulce podría ser cerrada

Renuncia Stephany Vega, mano derecha de José Jerí y asesora de la PCM: “La exposición ha afectado mi imagen y mi familia”

La abogada Stephany Vega presentó su carta de renuncia al jefe de Gabinete, Ernesto Álvarez, y explicó que la decisión responde a “los constantes cuestionamientos mediáticos”

Renuncia Stephany Vega, mano derecha

Paolo Guerrero reveló por qué no pateó penal ante 2 de Mayo y lanzó irónico mensaje a la prensa: “Ustedes son los sabios del fútbol”

El ‘Depredador’ expresó sus sensaciones por la eliminación del cuadro ‘blanquiazul’ en la Copa Libertadores 2026 y tuvo un intercambio de palabras con los periodistas

Paolo Guerrero reveló por qué
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

El regreso del APRA: Enrique

El regreso del APRA: Enrique Valderrama es su candidato presidencial para las Elecciones 2026

Mesías Guevara: hoja de vida y perfil del candidato del Partido Morado

Renuncia Stephany Vega, mano derecha de José Jerí y asesora de la PCM: “La exposición ha afectado mi imagen y mi familia”

Fujimorista Carlos Tubino desata repudio por minimizar violaciones de menores: “A veces son noches de placer, puede suceder”

Escándalos de José Jerí: Desde denuncia de violación, reuniones clandestinas, polémicas contrataciones y fiesta en Cieneguilla

ENTRETENIMIENTO

Ivana Yturbe deja el Cusco

Ivana Yturbe deja el Cusco tras anunciar que no se casará con Beto da Silva este año: “En Lima, para una nueva aventura”

Karla Tarazona estalla contra Metiche por decir que Christian Domínguez volvería con Pamela Franco: “No te voy a tolerar”

Magaly Medina decepcionada de Tomate Barraza por romance con la mamá de su sobrino: “Él hace algo por interés”

Tomate Barraza tuvo romance con expareja de su primo y exponen mensajes: “Tenía un cariño porque me ha apoyado”

Samahara Lobatón revela que Youna intentó besarla en Estados Unidos, pero él aclara:“Intento es algo que no se logra”

DEPORTES

Paolo Guerrero reveló por qué

Paolo Guerrero reveló por qué no pateó penal ante 2 de Mayo y lanzó irónico mensaje a la prensa: “Ustedes son los sabios del fútbol”

El enigmático mensaje de Néstor Gorosito tras la eliminación de Alianza Lima en la Copa Libertadores 2026

Jorge Soto, inquieto por el difícil presente de Sporting Cristal en Liga 1 2026: “No estamos pasando por un buen momento”

El gol de penal de 2 de Mayo ante Alianza Lima que silenció Matute por la Copa Libertadores 2026

La eufórica celebración de 2 de Mayo tras eliminar a Alianza Lima: la hazaña consumada en un Matute enmudecido