Perú

Montaña de Siete Colores podría cerrar por intensas lluvias y nevadas: Autoridades de Cusco evalúan situación en Vinicunca

Uno de los destinos más visitados del sur andino, que atrae cada año a miles de turistas por sus paisajes y formaciones únicas, enfrenta desafíos ambientales que hoy ponen en pausa la experiencia de quienes buscan llegar a su cima

Guardar
Foto: Hoteles de Costa del
Foto: Hoteles de Costa del Sol

La Montaña de Siete Colores, conocida también como Vinicunca, se ubica en el límite de los distritos de Pitumarca y Cusipata, en las provincias de Canchis y Quispicanchi. Este destino, uno de los principales atractivos turísticos de Cusco, podría dejar de recibir visitantes en los próximos días debido a las persistentes lluvias y nevadas que afectan la región.

Según confirmó Rosendo Baca Palomino, titular de la Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo (Gercetur) Cusco, la situación se mantiene en evaluación tras reportes de fuertes precipitaciones y caída de nieve, eventos que ponen en riesgo la integridad de turistas y operadores turísticos.

La decisión sobre el cierre de Vinicunca se tomará tras la reunión de autoridades municipales de Pitumarca y Cusipata. Baca Palomino indicó que la Gerencia ya recibió un informe técnico de la Oficina de Gestión de Riesgo de Desastres y Seguridad (OGRDS), el cual recomienda la suspensión temporal del ingreso de visitantes.

No obstante, para determinar el cierre oficial, se requieren los informes complementarios de los gobiernos locales. El funcionario precisó que la montaña ha estado cubierta de nieve en días recientes, y se han registrado daños en puentes de acceso, lo que refuerza la advertencia sobre posibles riesgos para quienes intenten ascender.

La evaluación final se realizará el lunes 16 de febrero. En tanto, se recomienda a los turistas y operadores turísticos mantenerse informados y priorizar la seguridad ante cualquier desplazamiento hacia la zona.

La montaña de 7 colores
La montaña de 7 colores está ubicada a poco más de 100 kilómetros al sureste de la ciudad de Cusco. (Gercetur Cusco)

Ícono natural bajo amenaza

La Montaña de Siete Colores se sitúa en la cordillera del Vilcanota, a más de 5.000 metros sobre el nivel del mar. El atractivo de Vinicunca radica en sus franjas multicolores, resultado de la composición mineral y la oxidación acumulada durante millones de años.

Los visitantes suelen acceder al lugar mediante una caminata de dificultad moderada a alta, partiendo de Cusipata o Phulawasipata, rutas que requieren al menos una o dos horas de ascenso y aclimatación previa en Cusco.

La mejor época para visitar la Montaña de Colores corresponde a la temporada seca, de abril a octubre, cuando los cielos despejados permiten disfrutar del paisaje y reducen el riesgo de lluvias.

Sin embargo, durante la temporada de lluvias, como la actual, los peligros se incrementan: ráfagas de viento, descargas eléctricas y caminos resbaladizos han provocado incidentes en años anteriores. El flujo turístico puede alcanzar los 1,500 visitantes diarios en temporada alta, pero las condiciones climáticas adversas han reducido significativamente la afluencia en las últimas semanas.

El cierre temporal de Vinicunca representa un golpe para la economía local y los operadores turísticos, pero responde a la necesidad de proteger la seguridad de quienes llegan atraídos por este destino icónico.

Se recomienda a quienes planean visitar la montaña tomar precauciones, informarse sobre el estado de las rutas y contar con la asesoría de guías locales. Entre las recomendaciones generales destacan el uso de ropa de abrigo, bloqueador solar, lentes de sol y agua, así como el alquiler de caballos para parte del recorrido.

La entrada al sitio tiene un costo aproximado de 25 a 30 soles para extranjeros y 10 a 15 soles para visitantes peruanos, pagados en efectivo en el punto de control.

Temas Relacionados

Montaña de ColoresCuscoLluvias en Perúperu-noticias

Más Noticias

Jorge Soto, inquieto por el difícil presente de Sporting Cristal en Liga 1 2026: “No estamos pasando por un buen momento”

El asistente técnico de los ‘cerveceros’ ha demostrado su preocupación por la mala andadura del equipo en el Torneo Apertura. “Nos estamos haciendo goles nosotros mismos”, sostuvo

Jorge Soto, inquieto por el

Magaly Medina lanza filosa crítica a Xiomy Kanashiro y cuestiona su rol como conductora: “El mismo vocabulario de Paolo Guerrero”

La periodista de espectáculos no dudó en comentar con ironía la reciente participación de la pareja de Jefferson Farfán, sugiriendo que su vínculo con el futbolista pesó más que su experiencia en el set

Magaly Medina lanza filosa crítica

Clima en Tarapoto: el pronóstico del clima y las temperaturas de mañana

Esta ciudad se caracteriza por tener un clima tropical de la selva alta amazónica, con temperaturas cálidas y lluvias frecuentes gran parte del año

Clima en Tarapoto: el pronóstico

Predicción del estado del tiempo en Trujillo para mañana

Al estar cerca de la costa del pacífico, algunos fenómenos meteorológicos y atmosféricos pueden llegar a influir en su clima

Predicción del estado del tiempo

Daniela Darcourt responde a Carlos Cacho por decir que Yahaira Plasencia es la principal exponente salsera en el Perú

La cantante peruana se pronunció luego de que el maquillador y figura televisiva asegurara que la Plasencia es la exponente femenina más importante de la salsa en el país, una afirmación que generó debate en el medio artístico y reacciones en redes sociales

Daniela Darcourt responde a Carlos
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

“El presidente (José Jerí) está

“El presidente (José Jerí) está equivocado”: habla ante el Congreso el empresario chino con arresto domiciliario que fue a Palacio

Congresistas reúnen firmas para convocar Pleno Extraordinario, ¿qué sigue para debatir vacancia de José Jerí?

José Luna Gálvez denuncia a Rafael López Aliaga por concesión ‘express’ a una de sus empresas en Cusco

Gestión de Carlos Canales amenaza con cárcel a periodistas por revelar fuga de datos en Miraflores, denuncia Marco Sifuentes

Julio Arbizu cuestiona que el Estado asuma defensa legal de José Jerí por caso ‘Chifagate’

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina lanza filosa crítica

Magaly Medina lanza filosa crítica a Xiomy Kanashiro y cuestiona su rol como conductora: “El mismo vocabulario de Paolo Guerrero”

Daniela Darcourt responde a Carlos Cacho por decir que Yahaira Plasencia es la principal exponente salsera en el Perú

¿Cuánto rating hizo el regreso de Magaly Medina a la TV, logró vencer a ‘Luz de Luna 4’?

Patricio Parodi niega beso con Flavia López y acusa a producción de Magaly Medina de usar efectos

María Becerra se convierte en bombera voluntaria por un día en Lima: “En la próxima emergencia te rescato yo”

DEPORTES

Jorge Soto, inquieto por el

Jorge Soto, inquieto por el difícil presente de Sporting Cristal en Liga 1 2026: “No estamos pasando por un buen momento”

Alianza Lima vs 2 de Mayo EN VIVO HOY: minuto a minuto en Matute por fase 1 vuelta de la Copa Libertadores 2026

Alianza Lima vs Regatas Lima EN VIVO HOY: punto a punto del partidazo por Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026

Ignacio Buse vs Sebastián Báez: día, hora y canal TV del duelo por octavos de final del Argentina Open 2026

Cecilia Tait regresa a la escena olímpica: la leyenda del deporte peruano dice presente en Milano Cortina 2026