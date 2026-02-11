Montaña de Siete Colores podría cerrar por intensas lluvias y nevadas: Autoridades de Cusco evalúan situación en Vinicunca

Foto: Hoteles de Costa del Sol

La Montaña de Siete Colores, conocida también como Vinicunca, se ubica en el límite de los distritos de Pitumarca y Cusipata, en las provincias de Canchis y Quispicanchi. Este destino, uno de los principales atractivos turísticos de Cusco, podría dejar de recibir visitantes en los próximos días debido a las persistentes lluvias y nevadas que afectan la región.

Según confirmó Rosendo Baca Palomino, titular de la Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo (Gercetur) Cusco, la situación se mantiene en evaluación tras reportes de fuertes precipitaciones y caída de nieve, eventos que ponen en riesgo la integridad de turistas y operadores turísticos.

La decisión sobre el cierre de Vinicunca se tomará tras la reunión de autoridades municipales de Pitumarca y Cusipata. Baca Palomino indicó que la Gerencia ya recibió un informe técnico de la Oficina de Gestión de Riesgo de Desastres y Seguridad (OGRDS), el cual recomienda la suspensión temporal del ingreso de visitantes.

No obstante, para determinar el cierre oficial, se requieren los informes complementarios de los gobiernos locales. El funcionario precisó que la montaña ha estado cubierta de nieve en días recientes, y se han registrado daños en puentes de acceso, lo que refuerza la advertencia sobre posibles riesgos para quienes intenten ascender.

La evaluación final se realizará el lunes 16 de febrero. En tanto, se recomienda a los turistas y operadores turísticos mantenerse informados y priorizar la seguridad ante cualquier desplazamiento hacia la zona.

La montaña de 7 colores está ubicada a poco más de 100 kilómetros al sureste de la ciudad de Cusco. (Gercetur Cusco)

Ícono natural bajo amenaza

La Montaña de Siete Colores se sitúa en la cordillera del Vilcanota, a más de 5.000 metros sobre el nivel del mar. El atractivo de Vinicunca radica en sus franjas multicolores, resultado de la composición mineral y la oxidación acumulada durante millones de años.

Los visitantes suelen acceder al lugar mediante una caminata de dificultad moderada a alta, partiendo de Cusipata o Phulawasipata, rutas que requieren al menos una o dos horas de ascenso y aclimatación previa en Cusco.

La mejor época para visitar la Montaña de Colores corresponde a la temporada seca, de abril a octubre, cuando los cielos despejados permiten disfrutar del paisaje y reducen el riesgo de lluvias.

Sin embargo, durante la temporada de lluvias, como la actual, los peligros se incrementan: ráfagas de viento, descargas eléctricas y caminos resbaladizos han provocado incidentes en años anteriores. El flujo turístico puede alcanzar los 1,500 visitantes diarios en temporada alta, pero las condiciones climáticas adversas han reducido significativamente la afluencia en las últimas semanas.

El cierre temporal de Vinicunca representa un golpe para la economía local y los operadores turísticos, pero responde a la necesidad de proteger la seguridad de quienes llegan atraídos por este destino icónico.

Se recomienda a quienes planean visitar la montaña tomar precauciones, informarse sobre el estado de las rutas y contar con la asesoría de guías locales. Entre las recomendaciones generales destacan el uso de ropa de abrigo, bloqueador solar, lentes de sol y agua, así como el alquiler de caballos para parte del recorrido.

La entrada al sitio tiene un costo aproximado de 25 a 30 soles para extranjeros y 10 a 15 soles para visitantes peruanos, pagados en efectivo en el punto de control.