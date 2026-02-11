Perú

María Becerra se convierte en bombera voluntaria por un día en Lima: “En la próxima emergencia te rescato yo”

La cantante argentina decidió probarse el uniforme del Cuerpo General de Bomberos del Perú y vivir desde dentro las exigencias de este desafío, ganándose aún más el cariño de sus seguidores peruanos

Guardar
La cantante argentina dejó el escenario por unas horas para integrarse al Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, donde realizó exigentes pruebas físicas y aseguró ante cámaras: “En la próxima emergencia te rescato yo”. (Instagram / mariabecerra)

María Becerra volvió a captar la atención del público peruano, esta vez lejos de los reflectores y la música. Tras su participación en el concierto por los 33 años de Corazón Serrano en el Estadio San Marcos, la artista decidió asumir un reto distinto: sumarse por un día al trabajo del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.

Con uniforme reglamentario y bajo el sol limeño, la intérprete argentina participó en entrenamientos reales, manipuló equipos y enfrentó pruebas físicas que forman parte de la rutina diaria de los rescatistas. La experiencia fue compartida en redes sociales y generó amplia repercusión entre sus seguidores.

Del escenario al cuartel: un reto lejos de los flashes

Luego del show multitudinario, la
Luego del show multitudinario, la intérprete optó por un desafío físico en el Cuerpo de Bomberos del Perú. (Instagram / mariabecerra)

La visita de la cantante de 26 años a Lima no se limitó a su presencia en uno de los conciertos más convocantes del verano. Después de cantar ante miles de personas en el aniversario de Corazón Serrano, la artista cambió el micrófono por el casco rojo y decidió cumplir un deseo personal: experimentar la labor de los bomberos voluntarios.

En las imágenes difundidas en sus plataformas digitales se la observa participando en una jornada de instrucción que incluyó ejercicios de resistencia y coordinación. Realizó flexiones de brazos, trasladó neumáticos de gran peso y descendió por el tradicional tubo del cuartel. También manipuló mangueras contra incendio y subió escaleras con equipamiento completo, tareas que exigen fortaleza física y concentración.

No se trató de una sesión simbólica. La cantante afrontó cada prueba como parte de un desafío estructurado, con puntajes y evaluación de desempeño. En un avance audiovisual se escucha: “María Becerra, la nena de Argentina, tendrá uno de los desafíos más extremos de su vida. Se convertirá en bombero por un día, pero esto no será un juego. Cada prueba tendrá un puntaje y solamente los sobresalientes lograrán condecorarse”.

La propia artista, entre risas y con evidente entusiasmo, lanzó una frase que se viralizó de inmediato: “Para que veas, en la próxima emergencia te rescato yo”. En otro momento se la oye responder como si estuviera en servicio: “Adelante, central. Acá bombero María Becerra…”.

Un vínculo que va más allá de la música

Entre ovaciones y colaboraciones, la
Entre ovaciones y colaboraciones, la argentina reforzó su cercanía con el público peruano dentro y fuera del escenario. (Instagram/ mariabecerra)

La presencia de Becerra en el país coincidió con el aniversario número 33 de Corazón Serrano, agrupación emblemática de la cumbia peruana. El espectáculo realizado en el Estadio San Marcos reunió a miles de asistentes y tuvo como uno de sus momentos centrales la aparición de la intérprete argentina.

Durante la velada compartió escenario con Cielo Fernández en “Mix Poco Yo” y con Susana Alvarado en “Adiós”. Además, presentó un tema junto a Briela Cirilo, estreno que fue celebrado por el público presente. La ovación consolidó el acercamiento artístico entre la cantante y la agrupación piurana.

Al finalizar la jornada, la artista expresó su gratitud en redes sociales: “Qué honor que me hayan invitado a cantar en este concierto tan especial por sus 33 aniversario, Corazón Serrano. Viva la industria peruana carajo. Feliz de verlos crecer más y más”.

El gesto de integrarse a los bomberos voluntarios fue interpretado por muchos seguidores como una muestra de cercanía con el país. Comentarios en plataformas digitales destacaron su disposición para participar en actividades de servicio comunitario y su interés por conocer de cerca la dinámica local más allá de los espectáculos masivos.

En un contexto digital, más de un creador de contenido señaló que la experiencia también posiciona al Perú ante millones de seguidores internacionales. Según explicó en un video, la artista compartió el proceso en sus redes y anticipó que el material completo podría estrenarse en YouTube.

Entrenamiento exigente y repercusión en redes

Flexiones, mangueras y descensos por
Flexiones, mangueras y descensos por el tubo formaron parte del reto que sorprendió a millones de seguidores. (Instagram / mariabecerra)

Las escenas difundidas muestran a la cantante sometiéndose a rutinas similares a las que enfrentan los voluntarios en su preparación cotidiana. Se la vio ejecutando movimientos de fuerza, transportando implementos y desplazándose con rapidez bajo supervisión.

El uniforme reglamentario y la interacción con el personal del cuartel formaron parte de una jornada que combinó disciplina y camaradería. En las grabaciones se escucha la cuenta regresiva antes de iniciar una prueba: “Tres, dos, uno, ¡vamos!”. El ambiente refleja la intensidad propia de una práctica operativa.

La iniciativa generó reacciones diversas. Admiradores celebraron su entrega y destacaron su condición física. Otros resaltaron el simbolismo de una figura internacional integrándose por unas horas a una institución de servicio voluntario en el país.

Becerra atraviesa un momento destacado en su carrera. Se ha consolidado como una de las artistas femeninas más escuchadas de Argentina y ha convocado multitudes en estadios. En paralelo, Corazón Serrano mantiene una posición protagónica dentro de la música popular peruana, con más de tres décadas de trayectoria.

La combinación de ambos universos, el musical y el social, marcó la visita de la intérprete a Lima. La experiencia en el cuartel añadió un capítulo inesperado a su estadía y amplificó su presencia mediática. Entre canciones y sirenas, la artista dejó una imagen distinta ante el público peruano, con casco y botas, en medio de ejercicios que pusieron a prueba su resistencia física y su capacidad de adaptación.

Temas Relacionados

María BecerraBomberos Voluntarios del Perúperu–entretenimiento

Más Noticias

Patricio Parodi niega beso con Flavia López y acusa a producción de Magaly Medina de usar efectos

El chico reality desmiente ampay con modelo y acusa a ‘Magaly TV La Firme’ de manipular imágenes con efectos audiovisuales.

Patricio Parodi niega beso con

Gestión de Carlos Canales amenaza con cárcel a periodistas por revelar fuga de datos en Miraflores, denuncia Marco Sifuentes

El director de La Encerrona denunció que la comuna intenta llevar a su equipo ante la justicia tras exponer una filtración masiva que afectó a al menos 60 mil vecinos, incluidos congresistas, y 2 mil empresas

Gestión de Carlos Canales amenaza

Alianza Lima vs 2 de Mayo EN VIVO HOY: minuto a minuto en Matute por fase 1 vuelta de la Copa Libertadores 2026

Tras el 1-0 en la ida, los ‘blanquiazules’ buscarán revertir el marcador y quedarse con el boleto a la segunda etapa del torneo internacional. Sigue las incidencias del emocionante cotejo

Alianza Lima vs 2 de

Adolescente de 15 años habría sido pieza clave en los atentados contra Transportes Pesquero, según la PNP

El jefe de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, confirmó que un menor fue identificado como principal implicado en los recientes ataques que cobraron la vida de un conductor y mantienen bajo amenaza a la empresa

Adolescente de 15 años habría

Alineaciones de Alianza Lima vs 2 de Mayo HOY: posibles titulares en Matute para vuelta de la Copa Libertadores 2026

El equipo ‘íntimo’ tiene la tarea de revertir el resultado adverso ante un conjunto paraguayo que se presenta con todos sus puntuales disponibles y el objetivo de conservar la diferencia obtenida

Alineaciones de Alianza Lima vs
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Gestión de Carlos Canales amenaza

Gestión de Carlos Canales amenaza con cárcel a periodistas por revelar fuga de datos en Miraflores, denuncia Marco Sifuentes

Julio Arbizu cuestiona que el Estado asuma defensa legal de José Jerí por caso ‘Chifagate’

Rafael López Aliaga afirma que el Estado no debe intervenir ante embarazos de menores víctimas de violación

Permanencia de José Jerí se debatirá: APP y Podemos Perú se suman a Pleno Extraordinario

¿Por qué los derechos humanos deben ser el centro de la campaña presidencial?

ENTRETENIMIENTO

Patricio Parodi niega beso con

Patricio Parodi niega beso con Flavia López y acusa a producción de Magaly Medina de usar efectos

Doña Martha se rinde ante el talento de ‘Pato’ Quiñones tras su show con Bad Bunny en el Super Bowl: “Es un gran bailarín”

Saliente de Gustavo Salcedo lo defiende y arremete contra Maju Mantilla: “Cualquier hombre hubiese actuado parecido”

La revancha de Patricio Quiñones, un bailarín peruano en la élite internacional: “Vi llorar a mi madre de impotencia, hoy llora de orgullo”

Melcochita viajó a Estados Unidos con engaños para quedarse con sus hijos y huir de Monserrat, asegura Susan Villanueva

DEPORTES

Alianza Lima vs 2 de

Alianza Lima vs 2 de Mayo EN VIVO HOY: minuto a minuto en Matute por fase 1 vuelta de la Copa Libertadores 2026

Alineaciones de Alianza Lima vs 2 de Mayo HOY: posibles titulares en Matute para vuelta de la Copa Libertadores 2026

Philipp Eisele alcanzó un acuerdo para renovar su contrato con el Eintracht Frankfurt y continuar con su crecimiento

Programación de la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley 2026, fase 2: partidos, horarios y canal TV

A qué hora juega Alianza Lima vs 2 de Mayo HOY: partido en Matute por fase 1 vuelta de la Copa Libertadores 2026