Magaly Medina se burla de los cambios en ‘América Hoy’: “Nunca pensé decirlo, Ethel, cómo te extraño”

La conductora señaló que el programa atraviesa dificultades y criticó el desempeño de los actuales presentadores. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

El retorno de Magaly Medina, este 9 de febrero, a la conducción de ‘Magaly TV, la Firme’ también estuvo marcado por sus comentarios directos sobre los recientes movimientos en la televisión peruana. La periodista opinó con dureza sobre la salida de Ethel Pozo de ‘América Hoy’ y sobre la situación actual del programa matutino, cuestionando el desempeño de los conductores que permanecen en el espacio, entre ellos Edson Dávila y Janet Barboza.

La conductora comenzó su análisis refiriéndose a los cambios que ha observado en la programación del magazine. “Ha vuelto a su programación regular, hemos visto algunos cambios. ¿Qué cambios, no? América Hoy. Nunca pensé decir eso, Ethel, cómo te extraño”, expresó entre risas, dejando claro desde el inicio el tono irónico de su comentario.

Magaly Medina considera que Armando Tafur y Ethel Pozo eran pieza clave en ‘América Hoy’

Magaly sostuvo que la salida de la hija de Gisela Valcárcel no fue el único cambio importante, y mencionó también la ausencia de la figura que, según ella, ejercía el control detrás de cámaras. “Claro, de verdad, porque es que no solo se fue Ethel, se fue aquel que hacía el papel de titiritero mayor. El famoso Papá Armando se fue con la tía Gise, la lealtad ante todo, ¿no?”, afirmó, en referencia al productor Armando Tafur, quien dejó el programa.

La periodista continuó con un tono crítico hacia quienes permanecen en el espacio televisivo, insinuando que algunos habrían priorizado otros intereses. “Pero hay otros que no saben de lealtad, hay otros que solo saben de traición y que se rinden a don dinero, el que donde hay más platita ya yo me quedo. No me importa”, señaló.

En su comentario, Magaly insistió en que, a su juicio, el programa ha perdido dirección tras la salida de figuras clave. “Pero ellos antes eran dirigidos, como buenos títeres que son, dirigidos por un productor titiritero, ¿no? Que los digitaba, que los guiaba. Y ahora los pobres están perdidos”, dijo, cuestionando la capacidad del equipo para sostener el formato sin la misma conducción editorial.

La conductora también criticó la experiencia que algunos presentadores suelen destacar públicamente. “Entonces, ahí se demuestra cuando una persona se llena la boca diciendo: ‘Ay, yo tengo tantos años en la televisión, de experiencia’. Ay, Dios mío, cómo se engaña a la gente tan fácilmente. Basta revisar Google o el chat GPT y nos van a decir la verdad”, comentó con ironía.

Según Medina, la ausencia de una dirección clara se refleja en el desempeño en pantalla. “Pero ahora parecen unos muñecos. No saben ni qué decir, ni qué comentar. Cómo se nota que no les están diciendo”, agregó.

En ese contexto, la periodista se refirió directamente a algunos de los presentadores del programa. “Entonces, ahí este par de, digamos, improvisados, porque el Giselo debió irse con la Gisela, ¿no es cierto? Porque él es el Giselo. Y ahora, sin Ethel al costado: ‘Hermana, hermana, hermana linda, cómo te amo’. Bueno, ahora se olvidó de eso y en el programa no saben qué hacer. Parecen perdidos, confundidos”, afirmó.

Magaly también opinó sobre el rol que cumplía Ethel Pozo dentro del magazine, señalando que su presencia tenía funciones específicas. “Además, no está la que hacía el papel de la mosquita muerta, la cucufata, porque eso era el papel de Ethel. Ella era la que además hablaba de los anuncios comerciales. Ella era la que el anunciante le daba a ella, o a Valeria Piazza en su momento, que anunciaran y que dijeran las menciones comerciales”, explicó.

Siguiendo esa línea, cuestionó quién asumiría ese rol en adelante. “Pero ahora, ¿a quién le van a dar? ¿A la señora esa o a Giselo? A ninguno. Ninguno es confiable”, dijo, manteniendo su postura crítica.

Sobre la participación de Melissa Paredes y Xiomy Kanashiro

La conductora también comentó sobre los cambios y pruebas de panelistas que, según señaló, se han visto recientemente en el programa. “Han paseado por su set, están haciendo una especie de casting al aire”, afirmó, antes de referirse a algunas figuras invitadas.

Sobre la presencia de Melissa Paredes, Magaly recordó el escándalo que protagonizó en el pasado. “Melissa Paredes, que perdió toda credibilidad el día que la ampayamos traicionando a su marido. Entonces, ese día se acabó su carrera como comentarista, porque tú no puedes criticar a otros cuando tienes un gran rabo de paja”, manifestó.

También opinó sobre la participación de Xiomi Kanashiro, a quien cuestionó por su desenvolvimiento frente a cámaras. “La pobrecita tiene el mismo vocabulario de Paolo Guerrero. Parece que fueron al mismo colegio”, dijo entre risas, antes de añadir: “Lo único de bueno que tiene la niña es que es la novia de Farfán. Entonces cree que por ser la novia de Farfán, ya todo el mundo la va a mirar”.

Magaly continuó con sus críticas, insistiendo en la importancia de la preparación y la capacidad comunicativa en televisión. “Si tú no tienes un desenvolvimiento ante cámaras, si no tienes algo de sesos, ay, querida, por más que tengas un cartón de comunicadora y lo que tú quieras, pero cuatro palabras mal dichas no te salen ni bien”, afirmó.

Para la conductora, todos estos elementos reflejan que el programa atraviesa un momento complicado. “Y así están perdidos en el espacio”, sostuvo, reiterando su percepción de que el formato ha perdido rumbo.

En su análisis, también cuestionó la labor del equipo de producción actual. “Lo que pasa que el titiritero que se ha quedado a cargo de ellos no tiene la suficiente práctica, no tiene la suficiente experiencia para manejarlos. Y ellos están acostumbrados a que les digan lo que tienen que hacer”, dijo.

Magaly Medina les dice ‘payasitos’ a Janet Barboza y a Edson Dávila

Magaly añadió que esa dinámica se hace evidente cuando los conductores deben desenvolverse sin guía constante. “Solitos los dejas y son una desgracia, porque están que dan pena ahí, de verdad”, comentó.

La periodista relató incluso que, durante sus vacaciones, llegó a ver fragmentos del programa en redes sociales. “Yo he estado de vacaciones, pero entre ayer y hoy, que estuve bien, el viernes y hoy, que por ahí me salieron unos shorts en TikTok, yo decía: ‘Pobrecitos’. Me daba ganas de lanzarme al TikTok y ayudarlos”, expresó con ironía.

En la parte final de su comentario, Medina volvió a referirse a la ausencia del productor Armando Tafur y al rol que, según ella, cumplía en el programa. “Increíble, de verdad. Increíble que haga falta Ethel. Y Papá Armando… a mí me sonaba tan ridículo y estúpido, tremendos mangasones: ‘Papá Armando, Papá Armando’. Pero realmente era su Papá Armando, porque sin Papá Armando están perdidos en el desierto”, afirmó.

Finalmente, cerró su intervención con una frase contundente dirigida al futuro del programa. “Por favor, sáquenlos del aire o pónganles un titiritero mejor, porque ellos son eso, payasitos que siempre tendrán que tener un director de circo. He dicho”, concluyó, antes de pasar a otro tema en el programa.

