Chancay: Colegio de Ingenieros lanza hackathon para convertir el norte de Lima en un ‘hub ecotecnológico’ con IA

Los equipos desarrollarán soluciones basadas en comercio inclusivo y digital, logística inteligente, empleo sostenible y cuidado del medioambiente usando inteligencia artificial.(Imagen Ilustrativa Infobae)

El Colegio de Ingenieros del Perú – Consejo Departamental de Lima (CIP Lima) anunció el inicio del “Hackathon CIP Lima – Smart Chancay”, una competencia tecnológica orientada a transformar la futura Zona Económica Especial Privada (ZEEP) de Chancay en un hub ecotecnológico con el uso de inteligencia artificial.

La iniciativa fue oficializada con la presentación de los 13 equipos participantes, en un evento programado para el 11 de febrero, según comunicó la institución al publicarlo en el diario oficial El Peruano.

Una iniciativa alineada a la reglamentación de la ZEEP

El hackathon se desarrolla en un contexto clave, a pocas semanas de la reglamentación de la Ley N.° 32449, que otorga beneficios tributarios y aduaneros a las ZEEP.

En este marco, la competencia busca acompañar la puesta en marcha del megapuerto de Chancay y su entorno productivo, considerado uno de los principales proyectos logísticos del país.

El objetivo del certamen es desarrollar una plataforma inteligente de información y servicios que facilite el enlace entre empresas nacionales y extranjeras, proveedores, propietarios de terrenos e inversionistas interesados en operar en Chancay.

La plataforma estará basada en soluciones de inteligencia artificial, con la finalidad de ordenar las inversiones, optimizar la logística y crear oportunidades de negocio en la zona.

La competencia exige una plataforma inteligente que conecte empresas, proveedores, propietarios e inversionistas nacionales y extranjeros en la ZEEP de Chancay.

Ejes estratégicos y componentes de la competencia

El reto propuesto a los equipos participantes es posicionar a Chancay como un hub ecotecnológico. Para ello, el hackathon se enfoca en tres ejes:

Comercio inclusivo y digital: desarrollo de soluciones de trazabilidad, marketplaces para MIPYME y tableros de oportunidades de exportación.

Logística y conectividad inteligente: uso de inteligencia artificial para optimizar rutas, reducir costos y mejorar los tiempos de entrega en la cadena multimodal.

Competitividad, empleo sostenible y medioambiente: aplicación de modelos predictivos para el empleo y la generación de cadenas de valor regionales.

Según la Ing. Luz Castañeda, presidenta del Instituto de Estudios Profesionales de Ingeniería (IEPI) y parte del equipo organizador, el objetivo es movilizar a los ingenieros colegiados para proponer modelos de negocio o soluciones ecotecnológicas que permitan al CIP Lima actuar como articulador técnico de la ZEEP de Chancay.

El Colegio de Ingenieros del Perú presentó los 13 equipos que competirán en el Hackathon CIP Lima – Smart Chancay, enfocado en la Zona Económica Especial Privada de Chancay.

Fases de trabajo y acompañamiento técnico

Ronnie Guerra, presidente de la Comisión del Hackathon, explicó que tras la presentación, los equipos pasarán a una fase de inmersión y capacitación, que abarcará aspectos normativos, técnicos y estratégicos.

Posteriormente, cada equipo desarrollará un producto mínimo viable (MVP) con el acompañamiento de especialistas y aliados estratégicos.

El equipo ganador recibirá un incentivo de S/25.000 y su solución será implementada por el CIP Lima como una herramienta digital de acceso público para el análisis de datos y la interacción entre ciudadanos, expertos e inversionistas.

Equipos clasificados y cronograma

Los equipos seleccionados para competir son: AtlasCode, ChancAI, Chancay-Nova, ChancayÑam Team, Chancay Valley Team, Connect IA Chancay, CODEUNI, ElectroByte, Innovatech, Linked Horizon, Team Nova, The Chanzeers y Vigía Chancay. El ganador será anunciado en mayo y recibirá el reconocimiento durante la Semana de la Ingeniería Nacional 2026, prevista para junio.

Con esta iniciativa, el Colegio de Ingenieros del Perú – Lima busca reafirmar su papel como actor técnico estratégico, apostando por el uso de inteligencia artificial para convertir el norte de Lima en un hub ecotecnológico de referencia continental.