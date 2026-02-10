El ‘Chalán Churrazo’ sorprende en el estreno de ‘Esto sí es amor’ con una accidentada entrada a caballo

¡Una entrada de película! Un galán vestido de chalán irrumpe en el programa montado en un fino caballo de paso, sin embargo al intentar bajar sufrió un incidente. Mira el momento exacto | ATV / Esto sí es amor.

El debut televisivo de ‘Esto sí es amor’ incluyó una escena que combinó espectáculo, tradición y un instante de riesgo. Durante la emisión inaugural del nuevo programa de ATV, un participante conocido como el Chalán Churrazo apareció montado en un caballo de paso, protagonizando una entrada que evocó imágenes del norte del país.

Sin embargo, al intentar bajar del animal, perdió momentáneamente el control, lo que generó preocupación en el set.

La situación fue contenida a tiempo y no pasó a mayores, aunque el episodio se convirtió en uno de los momentos más comentados del estreno, conducido por Miguel Arce y Suheyn Cipriani.

Un ingreso llamativo que alteró el ritmo del programa

El popular creador de contenido cautivó a la audiencia al montar un caballo de paso, aunque un pequeño percance casi termina en caída, generando tensión y risas en el estreno televisivo (ATV)

La secuencia comenzó como una presentación cuidadosamente diseñada para captar la atención del público. Vestido como chalán y acompañado por música de raíz norteña, el invitado avanzó hacia el set montado en un caballo de paso fino. Desde la conducción, Suheyn Cipriani anticipó la aparición con comentarios que aumentaron la expectativa. “Va a llegar en cuatro patas. ¿Dónde está?”, dijo mientras buscaba con la mirada hacia el ingreso.

Miguel Arce se sumó al intercambio con entusiasmo. “¿Dónde está el chalán? Churrazo. Esa música está hermosa. Música del norte. Me deja ansioso”, comentó, marcando el tono festivo del momento. La escena se desarrollaba con normalidad hasta que el jinete intentó descender del animal.

En ese instante, el caballo mostró signos de incomodidad y el control se volvió inestable. Por unos segundos, el Chalán Churrazo estuvo cerca de caer, lo que generó un silencio tenso en el estudio. Finalmente, logró afirmarse y recuperar el dominio del caballo, evitando un accidente mayor. La transmisión continuó sin interrupciones, aunque el episodio ya había dejado una huella en el arranque del programa.

Desde la conducción, los comentarios continuaron mientras la situación se resolvía. “Yo escucho como que pasos. Está bajando de un caballo de paso. Es un chalán”, expresó Arce, tratando de mantener la dinámica del espacio y restar dramatismo al momento.

El incidente y la reacción en el set durante la transmisión

Miguel Ángel Aguirre Reyes llevó su energía viral al programa 'Esto sí es amor', fusionando la tradición de la marinera con una entrada ecuestre llena de emoción y un inesperado giro (Facebook /Chalanchurrazo)

El momento crítico ocurrió justo cuando el ingreso parecía culminar. El caballo, aún en movimiento, dificultó el descenso del participante, quien tuvo que reaccionar con rapidez. Aunque no hubo caída ni lesiones visibles, la escena evidenció el riesgo que implican este tipo de entradas en un espacio televisivo cerrado.

La producción no detuvo el programa y optó por seguir adelante, confiando en que la situación estaba bajo control. Desde el set, tanto Arce como Cipriani mantuvieron el diálogo para sostener el clima del estreno. “¿Qué está pasando con el chalán? Churrazo. Paciencia y hueco, amor”, comentó Cipriani, mientras el público observaba atento.

El incidente no pasó a mayores y el caballo fue estabilizado sin necesidad de asistencia adicional. La escena quedó registrada como uno de los momentos más tensos del primer programa, contrastando con el tono romántico y de entretenimiento que busca instalar el nuevo formato.

El episodio fue interpretado como un ejemplo de cómo el afán por generar impacto visual puede derivar en situaciones imprevistas. Aun así, la producción logró retomar el ritmo del espacio y continuar con la presentación del participante, quien se incorporó al desarrollo del programa sin mayores inconvenientes.

Quién es el Chalán Churrazo y su vínculo con la marinera

El reconocido bailarín digital convirtió el susto de su llegada en una celebración de la marinera, reafirmando su papel como embajador joven de la cultura tradicional en un programa lleno de sorpresas (Facebook /Chalanchurrazo)

Detrás del apodo que llamó la atención en el estreno se encuentra Miguel Ángel Aguirre Reyes, un profesor de baile y actor de 27 años que alcanzó notoriedad en redes sociales gracias a sus coreografías de marinera. Su incursión en TikTok comenzó antes de la pandemia, aunque el reconocimiento masivo llegó cuando sus videos empezaron a viralizarse.

El público digital fue quien lo bautizó como el Chalán Churrazo, un sobrenombre que mezcla tradición, estética y carisma. Aguirre utiliza la marinera norteña como eje central de su contenido, apostando por una difusión accesible de esta danza. “La marinera es el baile bandera del país y poder enseñarla en TikTok y que encima le guste al público, para mí es emocionante y satisfactorio”, señaló en una de sus declaraciones a Trome.

Además de crear contenido, dirige una academia de baile y desarrolla propuestas como la cumbia fitness. Su objetivo, según ha explicado, es acercar la marinera a nuevas generaciones y sacarla del espacio limitado de las celebraciones escolares. “No quiero que sea una danza que bailas en el colegio y luego nunca más la ves”, afirmó al explicar su enfoque.

Entre sus publicaciones más populares figuran videos pedagógicos y otros de corte emocional, como “El último baile con mi mamá”, además de contenidos breves donde enseña pasos básicos en pocos minutos. También recorre concursos de marinera y realiza entrevistas rápidas a bailarines, reforzando su vínculo con el circuito cultural.

El refrán que suele citar resume su visión. “El que baila marinera puede bailar de todo”, sostiene, al considerarla una base fundamental de otras danzas. Esa identidad fue la que llevó al Chalán Churrazo al set de Esto sí es amor, donde su ingreso a caballo buscó trasladar ese imaginario al lenguaje televisivo.

El incidente ocurrido durante el estreno no opacó su presentación, aunque sí añadió un elemento inesperado a su debut en el programa. La escena dejó en evidencia la combinación de espectáculo y riesgo que puede surgir cuando la tradición y la televisión en vivo se cruzan en un mismo espacio.