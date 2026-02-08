Perú

Tragedia en la mina Cobriza: dos trabajadores murieron asfixiados y uno sigue grave en Huancavelica

Las víctimas fueron identificadas como Javier del Castillo Inga y Rubén Acuña Ruiz, mientras que la tercera persona se encuentra luchando por su vida en UCI

La mina Cobriza, operada por OCP, registró un nuevo incidente fatal: Rubén Javier Acuña Ruiz y Javier Del Castillo Inga perdieron la vida por falta de oxígeno |Foto: Mina Cobriza

Un accidente ocurrido el 6 de febrero en la mina Cobriza provocó la muerte de dos trabajadores y dejó a un tercero gravemente herido en la región de Huancavelica, según comunicaron oficialmente Operadores Concentrados Peruanos S. A. C. (OCP).

La compañía informó que el incidente se produjo en una zona de exploración, lo que derivó en la inmediata activación de los protocolos de emergencia. Las víctimas fueron identificadas como Javier del Castillo Inga y Rubén Acuña Ruiz.

De acuerdo con la información de Huanca York Times, las víctimas se encontraban en su día de trabajo, quienes habían ingresado a un nivel 0-40 de una labor subterránea, donde no habría “oxigeno”.

Dos trabajadores fallecieron por asfixia
Dos trabajadores fallecieron por asfixia y un tercero permanece internado en estado crítico tras un accidente en la mina Cobriza, ubicada en San Pedro de Coris, Huancavelica.| Comunicado de Cobriza

Comunicado de la minera

OCP confirmó que mantiene “contacto directo con los deudos” y que proporciona apoyo a las familias de los trabajadores fallecidos, además de un acompañamiento permanente en este periodo de duelo. El trabajador herido fue trasladado a un centro hospitalario de Huancayo, donde recibe atención médica especializada y permanece bajo seguimiento.

Sin embargo, la familia salió a denunciar que no se han comunicado con ellos. Los seres queridos de Acuña Ruiz afirmaron a RPP Noticias que la víctima laboraba en condiciones no adecuadas.

Además, se detalló que tras el accidente “se aseguró el área para evitar exposición a riesgos adicionales y se notificó a las autoridades competentes”.

Minero permanece por más de 24 horas. Esperan encontrarlo con vida. (Foto: Andina)

La mina suspendió temporalmente sus operaciones y como parte de las medidas de seguridad implementadas tras el suceso.

Expresamos nuestras más sinceras condolencias y solidaridad con las familias, compañeros de trabajo y seres queridos de quienes hoy lamentablemente nos dejan”, señaló la empresa en uno de sus mensajes públicos.

La directiva aseguró que continuará informando a medida que se disponga de nuevos datos sobre la evolución del trabajador herido, quien se encuentra en UCI luchando por su vida.

“Este comunicado no nos devuelve la vida de nuestros seres queridos. La negligencia y la falta de medidas de seguridad adecuadas en la empresa minera han causado un daño irreparable. Dejaron sin padre a niños, sin esposo a una esposa. ¿Cómo se puede poner un precio a la vida humana?“, se lee en comunicado de una de las personas que sería familiar de una de las víctimas.

De la misma manera, existe más comentarios sobre la falta de atención a los deudos.

No es el primer accidente

El pasado 17 de enero de 2024, Wilder César Alarcón Ramos, de 45 años, quedó atrapado a 60 metros de profundidad tras un desprendimiento de rocas en la misma operación minera. El rescate se realizó varias horas después, luego de que los familiares del minero denunciaran la demora en la llegada de ayuda por parte del Ministerio de Energía y Minas (Minem).

El trabajador fue finalmente rescatado con vida, pero el caso generó preocupación entre los empleados y sus allegados respecto a las condiciones de seguridad en la operación.

Desde el septiembre de 2022 se han reportado al menos cuatro accidentes en la mina Cobriza, sin que hasta el momento se hayan impuesto sanciones a la empresa.

