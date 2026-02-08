Perú

Video del preciso momento del intento de robo al Banco de la Nación en Minka

Los delincuentes, vestidos como trabajadores de construcción, sorprendieron a clientes y empleados, pero la intervención policial permitió recuperar más de 23 mil soles

Cámaras de seguridad captaron el momento exacto en que delincuentes, disfrazados de obreros de construcción, intentaron asaltar una agencia del Banco de la Nación en el centro comercial Minka, Callao. |Video: América Noticias

Las cámaras de seguridad del centro comercial Minka, en el Callao, captaron el momento en que una banda criminal protagonizó un intento de robo al Banco de la Nación el pasado 22 de enero. El incidente, que ocurrió cerca de las 2:30 de la tarde, terminó con la detención de cinco personas, todas identificadas por la Policía Nacional del Perú (PNP).

Nuevas imágenes del intento de robo en el Banco de la Nación

El asalto se produjo cuando varios sujetos, vestidos con uniformes de construcción civil y el rostro cubierto, ingresaron a la agencia bancaria. Entre los clientes sorprendidos se encontraba una mujer acompañada de una menor, quienes se toparon de frente con los delincuentes al intentar salir del establecimiento.

Un grupo armado irrumpió en
Un grupo armado irrumpió en una agencia bancaria del centro comercial Minka, donde intentó apoderarse de una fuerte suma de dinero. | América Noticias

En el material se visualiza que uno de los asaltantes, que portaba una mochila, se dirigió directamente a las ventanillas, mientras otro vigilaba el exterior de la sucursal. Un tercer integrante del grupo, visiblemente nervioso, se movía entre los ambientes internos del banco.

La situación se tornó caótica cuando los asaltantes notaron la presencia policial en el perímetro del centro comercial.

PNP frustra asalto

Dentro de la entidad financiera, uno de los delincuentes cayó mientras intentaba huir con una mochila que contenía más de 23 mil soles. No logró escapar al verse rodeado, disparó en repetidas ocasiones y ocultó su arma en un cajón antes de quitarse el pasamontañas, en un intento de pasar desapercibido como una víctima más del asalto.

El general Ricardo Espinoza, jefe de la Región Policial del Callao, explicó que la intervención policial permitió la captura de los asaltantes y evitó que se produjeran víctimas entre los clientes, debido a que hubo un intercambio de disparos.

Intento de robo en banco
Intento de robo en banco en Minka termina con captura de banda en el Callao| América Noticias

“La situación que se vivió fue una situación violenta, pero gracias a la oportuna y valiente reacción de la policía, se le pudo capturar y se evitó que un usuario o varios usuarios resulten heridos”, declaró Espinoza.

Durante la intervención, un efectivo policial recibió un disparo en uno de sus dedos, pero logró identificar y detener a su atacante, quien vestía un uniforme naranja. Según la PNP, los detenidos portaban tres pistolas Glock, un revólver y llevaban chalecos antibalas.

Identifican a los asaltantes

Las investigaciones del Depincri Bellavista identificaron a Marlon Rodrigo Chiroque Inga como el individuo que transportaba el dinero robado, acompañado dentro del banco por Carlos Pinchi Rojas. También fue reconocido José Fernández Falla, quien llevaba un casco blanco, además de otros dos presuntos cómplices que fueron detenidos en las inmediaciones del centro comercial.

Dos de los capturados ya habían cumplido condena por asalto y robo a mano armada en entidades bancarias. Sin embargo, esto no les importó para continuar con su acción delictiva.

El Decimotercer Juzgado de Investigación Preparatoria del Callao dictó nueve meses de prisión preventiva para los cinco imputados, acusados por el delito de robo agravado.

Canales de ayuda

  • Policía Nacional del Perú (PNP): Línea de emergencias 105, disponible las 24 horas para reportar robos, asaltos u otras situaciones de peligro.
  • Central Única de Denuncias del Ministerio del Interior: Línea gratuita 1818, para denuncias anónimas de delitos.
  • Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP): Línea 100, atención para víctimas de violencia familiar y apoyo psicológico.

