Hallan a bebé recién nacida abandonada dentro de una maleta en Trujillo

Conmoción en Trujillo. Una bebé de apenas días de nacida fue encontrada dentro de una maleta abandonada en la puerta de una vivienda. Gracias al aviso de los vecinos, la policía logró rescatarla sana y salva. | Video: 24 Horas/Panamericana

La noche del viernes 6 de febrero, una bebé de entre 10 y 12 días de nacida fue hallada abandonada dentro de una maleta en el sector Huanchaquito Alto, provincia de Trujillo, según reportó la Policía Nacional del Perú (PNP). El hallazgo, que provocó conmoción entre los vecinos, se produjo en la manzana 4, lote 14, donde la menor fue encontrada sola y expuesta a la intemperie.

De acuerdo con las primeras diligencias informadas por la PNP, la alerta la dieron residentes del lugar, quienes notaron movimientos y escucharon el llanto de un bebé cerca de la puerta de una vivienda. Al salir, se dieron con la sorpresa de que se encontraba dentro de un maletín.

Ante la situación, los agentes policiales acudieron de inmediato y constataron que la niña había sido abandonada. En el interior del bolso había prendas, pañales y una lata de leche en polvo.

Una menor de pocos días fue encontrada sola y abrigada en el sector Huanchaquito Alto| Ventana Informativa (Facebook)

Según el reporte recogido por la PNP, la bebé fue trasladada de urgencia al centro de salud de Huanchaco, donde los médicos confirmaron que la menor se encuentra en buen estado de salud.

Uno de los voceros de la región policial señaló que la progenitora habría “previsto” su accionar al dejar diversos artículos junto a la menor. Aunque existen otras hipótesis que podrían llevarse a cabo.

Vecinos quedaron sorprendidos

El hecho generó reacciones de consternación entre los habitantes. Algunos vecinos compartieron su preocupación y sorpresa al enterarse del abandono.

“¿A qué hora se han dado cuenta? ¿Quién se ha dado cuenta?”, preguntaban en el lugar.

Vecinos de Trujillo encuentran a bebé abandonada, la Policía investiga el caso| Panamericana

La Policía Nacional ha iniciado una investigación para dar con los responsables y esclarecer las circunstancias en las que se produjo el abandono.

Entre los indicios recopilados figura una lata de leche en polvo con apellidos que están siendo verificados por los agentes. La institución exhortó a la ciudadanía a colaborar con cualquier información relevante para la investigación y recordó que el abandono de menores es un delito grave sancionado por ley.

Mientras continúan las pesquisas, equipos especializados se mantienen a cargo del cuidado y la protección de la recién nacida, quien permanece bajo vigilancia médica. La situación ha puesto en alerta a la comunidad local y ha reabierto el debate sobre la protección de la infancia y los mecanismos de denuncia frente a casos de abandono.

Canales de ayuda

Línea 100: Servicio telefónico gratuito y confidencial del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). Funciona las 24 horas y atiende denuncias sobre abandono, violencia física, psicológica o sexual contra menores.

Policía Nacional del Perú (PNP): Ante una emergencia o si se observa a una niña, niño o adolescente en situación de abandono, se puede llamar al 105 o acudir a la comisaría más cercana. La PNP interviene de inmediato y coordina con las autoridades competentes para la protección y atención del menor.

El Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (INABIF) brinda atención inmediata a menores en riesgo o abandono.

Las fiscalías de familia están habilitadas para recibir denuncias de abandono, maltrato o riesgo infantil. Se puede acudir de manera presencial o contactar mediante la web institucional para activar los mecanismos de protección y seguimiento del caso.