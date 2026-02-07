Perú

Incertidumbre sobre el inicio de trabajos en el Puente de los Suspiros a días de San Valentín

Aunque la municipalidad programó el inicio de las obras para esta semana, la estructura aún recibe a turistas. El proyecto de restauración, que durará seis meses, coincide con el 150 aniversario del monumento este 14 de febrero

A pesar del anuncio de su cierre por 180 días para trabajos de remodelación, el icónico Puente de los Suspiros en Barranco continúa abierto al público. La obra se ejecutará en fecha próxima a su 150 aniversario y el Día de San Valentín. | Video: Exitosa Noticias

A pesar de que la Municipalidad de Barranco anunció el cierre total del emblemático Puente de los Suspiros para este martes 6 de febrero, el paso peatonal continúa habilitado. Aún, parejas y visitantes pueden cumplir la tradición de cruzar la pasarela sin respirar. Sin embargo, esta falta de claridad sobre el inicio de obras ocurre en la víspera de San Valentín, fecha en la que el monumento no solo celebrará el día del amor, sino también sus 150 años de historia.

La intervención, valorizada en más de un millón de soles, busca salvar una estructura que no ha recibido mantenimiento integral en 12 años. Sin embargo, el retraso en el inicio de los trabajos ha generado posturas divididas entre los usuarios. Mientras algunos vecinos exigen que la obra empiece de inmediato para evitar mayores postergaciones, otros consideran que el momento es inoportuno debido a la temporada de verano y la alta afluencia de turistas internacionales.

Una inversión millonaria para salvar el patrimonio

El proyecto es el resultado de un convenio entre la comuna barranquina y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur). Con una inversión exacta de S/ 1’02.354,70, el Consorcio Barranco realizará el reemplazo total del entablado, el reforzamiento de las vigas principales y la restauración de los barandales. Además, se modernizarán los faroles históricos con un sistema de iluminación LED para mejorar la seguridad nocturna sin alterar la estética tradicional del siglo XIX.

Vista desde el Puente de
Vista desde el Puente de los Suspiros, Barranco. (Andina)

Desde el Mincetur, el secretario general Carlos Alberto Zavala destacó que la obra es urgente para garantizar la seguridad pública, dado el deterioro de las maderas y soportes metálicos. Por su parte, la alcaldesa de Barranco, Jessica Vargas, enfatizó que la meta es recuperar el esplendor del puente que representa la identidad del distrito ante el mundo. No obstante, la ejecución de la obra tomará 180 días calendario, lo que significa que el no se podrá gozar de las tradiciones ni tomarse fotos en la pasarela durante toda la primera mitad del 2026.

¿Aniversario entre andamios?

La principal crítica de los visitantes radica en la coincidencia del cierre con el aniversario este 14 de febrero. “No es el momento, sobre todo en el día del amor y en vacaciones cuando viene mucho turista”, comentó una ciudadana a Exitosa Noticias. Otra persona que pasaba por la zona “Quiero creer que es para mejor. Si van a cumplir, que lo hagan ya de una vez, no anuncien que cierran un día y no lo hacen”, reclamó.

Ante el aviso, usuarios de internet tampoco dudaron en expresar su sorpresa y malestar antes este lugar icónico para muchos. “Justo en temporada de verano... son unos genios de la planificación”, se lee. A pesar de los reclamos, las autoridades han sido claras en que la restricción solo afectará la pasarela de madera. Por el contrario, el acceso a la Bajada de Baños, los restaurantes, galerías de arte y el camino hacia las playas de la Costa Verde permanecerán operativos.

Comunicado de la Municipalidad de
Comunicado de la Municipalidad de Barranco anunciando el cierre del Puente de los Suspiros para el 6 de febrero. Fecha que no se ha cumplido.

Hasta el cierre de esta nota, la Municipalidad no ha emitido una nueva fecha exacta para el inicio efectivo de las restricciones, lo que mantiene en vilo a los comerciantes de la zona.

