Edison Flores y Ana Siucho reavivan rumores de reconciliación al mostrarse juntos con sus hijas en evento deportivo

Se desatan rumores de reconciliación entre Edison Flores y Ana Siucho.

La posibilidad de una reconcialiación entre Edison Flores y Ana Siucho ha generado interés entre los seguidores del futbolista peruano y la hoy influencer, luego de que ambos compartieran fotografías juntos durante la tradicional ‘Noche Crema’, ceremonia anual de presentación del plantel de Universitario de Deportes en el estadio Monumental de Lima.

Las imágenes difundidas por Siucho en redes sociales reavivaron rumores sobre una posible reconciliación con el jugador, a meses de que anunciaran su separación públicamente.

La publicación de Ana Siucho incluyó fotografías en las que aparece junto a Edison Flores y sus hijas en las gradas del estadio, acompañadas del mensaje: “Lo feliz que me hacen mis amores. Cremas de inicio a fin”.

Las instantáneas, tomadas el 27 de enero, muestran a la familia compartiendo un momento durante uno de los eventos más importantes para la afición crema, lo que generó una oleada de comentarios y especulaciones entre los usuarios.

Edison Flores y Ana Siucho se separaron en 2025

El propio Edison Flores confirmó en julio del año pasado su separación de Ana Siucho, madre de sus dos hijas, a través de un comunicado. El anuncio sorprendió a la opinión pública, ya que la pareja era considerada una de las más estables del entorno futbolístico peruano. Desde entonces, ambos han evitado referirse o ahondar en el tema.

Las publicaciones recientes de Ana Siucho han cambiado el tono de la conversación. La médica y empresaria compartió varias imágenes junto al futbolista y sus hijas, generando numerosas reacciones en redes sociales. Las fotografías captan escenas de cercanía y complicidad familiar, lo que llevó a seguidores y medios a interpretar la posibilidad de un acercamiento más allá de la coparentalidad.

¿Reconciliación a la vista? Ana Siucho publica tiernas imágenes de Edison Flores. Infobae Perú / Captura: IG

Durante la ceremonia, Edison Flores ingresó al campo acompañado por una de sus hijas y sostuvo en brazos a la menor, ante la mirada de los asistentes. El gesto fue celebrado por los presentes, quienes registraron el momento con aplausos y fotografías. Los organizadores de la ‘Noche Crema’ buscaron resaltar el vínculo familiar de los jugadores, en una estrategia para fortalecer la identidad institucional del club.

El emotivo detalle de Ana Siucho

En el marco de la polémica sobre el estado actual de la relación entre Flores y Siucho, la empresaria también aprovechó para mostrar un gesto personal. En sus historias de Instagram, reveló un tatuaje reciente en honor a sus hijas, donde se aprecia la silueta de una madre tomada de la mano con dos niñas. “Pegaditas así siempre”, escribió.

Ana Siucho se hizo tatuaje en el brazo por sus pequeñas.

El tatuaje fue realizado en un estudio especializado de Lima y refleja el apego de Ana Siucho hacia sus hijas, fruto de la relación con el mediocampista.

El entorno cercano a la pareja ha preferido no hacer declaraciones formales sobre la naturaleza actual del vínculo entre ambos. Por su parte, Edison Flores se mantiene concentrado en la pretemporada de Universitario de Deportes, mientras Ana Siucho desarrolla sus proyectos empresariales y actividades médicas.

Ana Siucho reaparece tras el ampay de Edison Flores con Antonella Martorell y deja mensaje que impacta en redes. Infobae Perú / Captura: Ig

El matrimonio entre Edison Flores y Ana Siucho se celebró en diciembre de 2019 en una ceremonia transmitida en vivo por televisión nacional. Desde entonces, ambos han construido una imagen de familia unida, hasta el 2025, año en que la pareja anunció su separación.

El futuro de la relación entre Edison Flores y Ana Siucho continúa siendo objeto de especulación. Ninguno de los dos ha realizado declaraciones oficiales sobre una posible reconciliación, mientras las publicaciones en redes siguen alimentando el interés público.

Ana Siucho vuelve a redes con inesperado post para Edison Flores. IG