Perú

Ignorancia constitucional en campaña

La constitución consagra un modelo de economía social de mercado, que reconoce la libertad económica, pero somete su ejercicio a límites constitucionales claros

Guardar
Esta garantía está contemplada dentro
Esta garantía está contemplada dentro de la Constitución Política del Perú. Foto: Andina

En campaña electoral, la ignorancia constitucional suele disfrazarse de discurso valiente. No es nuevo: cuando faltan ideas o propuestas consistentes, la Constitución se convierte en un blanco fácil. En esa línea, el candidato presidencial por Fe en el Perú, Álvaro Paz de la Barra, ha calificado a la Constitución como “esclavizante y oligopólica”, atribuyéndole concentraciones económicas que —según afirma— niegan oportunidades para la mayoría. Nada más alejado de la realidad.

La Constitución peruana no solo garantiza libertades fundamentales; ha sido el marco institucional que permitió un prolongado período de crecimiento económico, estabilidad macroeconómica y una significativa reducción de la pobreza. No se trata de una defensa ideológica, sino de hechos verificables. Más aún, la Constitución no promueve oligopolios ni contiene un diseño normativo orientado a concentrar el poder económico. Por el contrario, consagra un modelo de economía social de mercado, que reconoce la libertad económica, pero somete su ejercicio a límites constitucionales claros.

Este modelo asigna al Estado un rol preciso: garantizar estabilidad jurídica para que el sector privado pueda desarrollar iniciativas, invertir y competir, pero siempre bajo reglas que eviten abusos. No es un Estado ausente ni capturado por intereses privados, como algunos pretenden sugerir, sino uno con responsabilidades bien definidas.

El artículo 61° de la Constitución es contundente. Establece que el Estado debe facilitar y vigilar la libre competencia, combatir toda práctica que la limite y sancionar el abuso de posiciones dominantes o monopólicas. Además, prohíbe expresamente que la ley o cualquier concertación autoricen o establezcan monopolios. Resulta difícil sostener que un texto constitucional con estas disposiciones sea “oligopólico”.

Que algunos sectores de la economía presenten pocos actores no es consecuencia de la Constitución, sino de condiciones económicas objetivas: barreras de entrada, elevados costos de inversión, economías de escala o la complejidad de la infraestructura requerida. Mercados como restaurantes o comercio minorista admiten numerosos competidores, desde pequeños emprendimientos hasta grandes cadenas, debido a que pueden iniciar operaciones con inversiones relativamente bajas y crecer de manera gradual. En cambio, sectores como la banca o las telecomunicaciones móviles requieren captar una porción relevante del mercado para ser viables y, en el caso de las telecomunicaciones, desplegar redes e infraestructura desde el primer día. Esa realidad limita naturalmente el número de operadores.

La concentración, por sí sola, no es el problema. En muchos casos es una respuesta eficiente a las características del mercado. El verdadero riesgo aparece cuando existe abuso de posición de dominio, es decir, cuando una empresa utiliza su poder para fijar precios artificiales, excluir competidores o restringir la competencia. Precisamente para enfrentar estas conductas existe el Decreto Legislativo N.º 1034, que prohíbe y sanciona el abuso de posición de dominio y las prácticas colusorias.

En este marco, el INDECOPI, a través de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia, actúa como autoridad especializada, con facultades para investigar, sancionar y dictar medidas correctivas orientadas a restablecer la competencia. Este entramado normativo e institucional desmiente cualquier afirmación de que el orden constitucional peruano tolere o promueva privilegios económicos.

Criticar la Constitución sin conocerla puede rendir aplausos momentáneos y titulares fáciles. Pero gobernar no es complacer prejuicios ni repetir consignas: exige rigor, evidencia y respeto por reglas que han demostrado funcionar. Lo contrario no es audacia política, es simple irresponsabilidad.

Temas Relacionados

Elecciones 2026Elecciones Perú 2026peru-noticiasOpiniónConstitución Política del Perú

Más Noticias

Parque de las Leyendas anuncia recorrido nocturno por el Día del Amor

El trayecto incluirá relatos sobre el amor en antiguas civilizaciones, narrados en la Huaca San Miguel por personajes caracterizados

Infobae

Dónde ver Perú vs Alemania HOY: canal tv online de los partidos por ‘qualifiers’ de la Copa Davis 2026

El Castello Düsseldorf será el escenario de un enfrentamiento donde, aunque los eruopeos parten con ventaja, el equipo peruano tiene el nivel necesario para dar la sorpresa. Aquí toda la información

Dónde ver Perú vs Alemania

Enrique Bunbury vuelve a Lima con ‘Nuevas Mutaciones Tour 2026′: fecha, lugar y todo sobre la venta de entradas

La gira internacional del artista incluye una noche exclusiva en la ciudad, donde presentará su reciente trabajo y revisitará los momentos más emblemáticos de su carrera.

Enrique Bunbury vuelve a Lima

Pedro García hizo baño de ruda a Pablo Guede para cortar mala suerte de Alianza Lima: “Esa pelota que no entró, esta vez pueda entrar”

El periodista deportivo realizó ritual al técnico argentino para que pueda clasificar a la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026. También precisó que el DT ya habría usado ruda como cábala

Pedro García hizo baño de

Estas regiones se verán afectadas por un aumento de temperaturas diurnas y niveles elevados de radiación ultravioleta, según Senamhi

La cobertura nubosa escasa favorece una mayor radiación ultravioleta y eleva el riesgo de daños por exposición solar

Estas regiones se verán afectadas
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Fiscalía pide información a Podemos

Fiscalía pide información a Podemos Perú sobre presunto favorecimiento de Rafael López Aliaga a empresa china

Keiko Fujimori: José Jerí “debe seguir en el cargo”, pese a que las contrataciones de sus allegadas son “preocupantes”

Plan de seguridad de Podemos Perú fue elaborado con ayuda de Daniel Urresti desde prisión, afirma José Luna

Ministro de Producción afirma que contrataciones de allegadas a José Jerí se basaron en mérito y asegura apoyo pleno del Gabinete

Fiscalía cita a Alfonso López-Chau: candidato de Ahora Nación investigado por presunto uso de fondos de la UNI para su campaña

ENTRETENIMIENTO

Enrique Bunbury vuelve a Lima

Enrique Bunbury vuelve a Lima con ‘Nuevas Mutaciones Tour 2026′: fecha, lugar y todo sobre la venta de entradas

‘The dominATE Experience’ en Perú: En qué cines, horarios y desde cuándo ver la película de Stray Kids

Youna anunció rifa prosalud luego de perder su trabajo tras diagnóstico de leucemia

Romeo Santos y Prince Royce llegan juntos a Lima: fecha, lugar y más detalles sobre su concierto

Precio de Entradas, link y desde cuándo comprar boletos para el concierto de Prince Royce y Romeo Santos en Lima

DEPORTES

Dónde ver Perú vs Alemania

Dónde ver Perú vs Alemania HOY: canal tv online de los partidos por ‘qualifiers’ de la Copa Davis 2026

Pedro García hizo baño de ruda a Pablo Guede para cortar mala suerte de Alianza Lima: “Esa pelota que no entró, esta vez pueda entrar”

Alianza Lima vs Banco República de Uruguay: día, hora y canal TV del debut ‘blanquiazul’ en Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Gabriel Costa no volverá a jugar en el Perú tras ser rechazado por club de Liga 2: “Tenía un acuerdo y luego le dijeron que no lo querían”

Se filtró la gravedad de la lesión de Esteban Pavez: ¿jugará Alianza Lima vs 2 de Mayo en Matute por Copa Libertadores 2026?