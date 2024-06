Renato Tapia anuncia separación de su esposa Amelia Cordero: “Trabajaré por el bienestar de mi hija”

Renato Tapia anuncia su separación de Amelia Cordero.

Renato Tapia sorprendió en redes sociales al anunciar su separación definitiva de su esposa Amelia Cordero. La pareja mantenía un sólido romance y un matrimonio que se consolidó en 28 de diciembre del 2014. Ambos tuvieron una hija de 8 años, como fruto de su amor; sin embargo, no habrían podido continuar juntos y prefirieron dar un paso al costado en este compromiso.

La joven es una conocida bloguera que suele compartir parte de su vida en su red social y es su hija quien se ganó el protagonismo de sus publicaciones. Incluso, en algunas oportunidades le dedicó unas palabras a su pareja, donde dejaban ver todo su amor.

Pero, este martes 25 de junio, previo al encuentro entre Perú vs Canadá por la Copa América 2024, el deportista sorprendió con este anuncio. En él dejó en claro que continuará atento a sus labores como padre, pero como pareja no hay más con Amelia.

“Quiero hacer de conocimiento público que hace un tiempo mi relación ha terminado. Si bien ya no somos pareja, trabajaré por el bienestar y crecimiento de nuestra hija”, expresa al inicio en su comunicado compartido en sus historias de Instagram.

Además, hace hincapié en que no ahondará este tema con nadie más y pidió respeto por su tranquilidad y la de su familia. “Al ser un tema complejo a nivel personal, no daré más declaraciones en relación al mismo y pido respeten la tranquilidad de los que me rodean, por lo que les agradezco anticipadamente su comprensión”, finaliza el post.

Hasta el momento, Amelia no ha dicho nada sobre el tema en sus redes sociales y ha evitado borrar algunas instantáneas con su pareja o fotos familiares que mantenía en su perfil de Instagram.

Esposa de Renato Tapia sufre de Síndrome de Ovario Poliquístico. (Foto: Instagram)

Renato Tapia y el escándalo de su hijo extramatrimonial

A inicios del 2023, Renato Tapia fue protagonista de un escándalo con una mujer llamada Daniela Castro. La joven apareció en el programa ‘Magaly TV La Firme’ para denunciar que el futbolista no quería reconocer el hijo que tenían en común. Según reveló, ambos tuvieron un encuentro íntimo a escondidas de la esposa del futbolista, y fruto de este hecho nació un hijo. El menor no era conocido por su padre y eso era lo que Castro buscaba.

“Él ya estaba casado, yo no tenía relación con nadie. Nos vimos un día, y ahí fue que quedé embarazada. Me enteré a las dos semanas, se lo comuniqué y me dijo que no iba a estar presente, que lo sentía mucho. Yo le dije que no iba a abortar, que no me iba a meter en su matrimonio. Él me dijo que no le interesaba eso, sino su carrera”, expresó Daniela Castro.

Sin embargo, Tapia reconoció que era su primo José Martín Alva Muñoz, quien se hizo cargo del niño durante su ausencia pero, hacía falta la oficialización. Aunque Tapia se pronunció en redes sociales disculpándose con su familia por lo sucedido y admitiendo su paternidad, pasaron varios meses para que estampara su firma.

Daniela Castro asegura ser la madre del supuesto hijo de Renato Tapia.

El 15 de junio del 2023, la abogada Claudia Zumaeta confirmó que Renato Tapia firmó a su hijo con Daniela Castro, dándole así su apellido y su reconocimiento como menor suyo. “Nuestro caso ya está ganado, ya es un hecho. Hemos hecho justicia sin necesidad de tener un apellido, nombre, cargo o mediatez. La justicia tiene que marcar un precedente en cualquier ámbito o situación cuando se trate del interés superior de un niño. Renato Tapia ya firmó. Todo está muy bien con el caso”, declaró a Trome.