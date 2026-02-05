Perú

Shin Huyn Joon, actor coreano de ‘Escalera al Cielo’, recuerda con cariño su estadia en Perú y anuncia nueva visita

El actor surcoreano emocionó a sus seguidores peruanos al rememorar su paso por Lima y anunciar que regresará en septiembre para un nuevo fan meeting.

Shin Huyn Joon, actor coreano de ‘Escalera al Cielo’, recuerda con cariño su estadia en Perú y anuncia nueva visita. TikTok.

El actor Shin Hyun Joon, quien dio vida al inolvidable Han Tae-hwa en la icónica k-drama 'Escalera al Cielo’ regresará al Perú. La estrella surcoreana compartió en sus redes sociales un video en el que recordó la calidez y el entusiasmo con los que fue recibido durante su visita a Lima en noviembre de 2025.

“Hola. Soy el actor Shin Hyun Joon. ¿Lo hice bien? Es un gusto saludarlos a todos. ¿Han estado bien? Durante mi reunión de fans en Perú, todos ustedes me trataron con calidez, me trataron amablemente y me brindaron mucho amor, así que todavía los recuerdo a cada uno en mi mente y en mi corazón. Una vez más, les agradezco mucho. Me regalaron recuerdos muy bonitos”, exresó.
El actor compartió escenario con admiradores que no dudaron en acompañarlo, creando una atmósfera cargada de emoción y recuerdos que rápidamente se volvió tendencia en redes sociales (Logos Film / TikTok: exo.luna)

Shin Hyun Joon anuncia nueva visita

El mensaje del actor no solo fue un agradecimiento, sino también una promesa de reencuentro. Shin Hyun Joon confirmó que volverá a pisar suelo peruano en septiembre de este año, en una presentación especial que incluirá un fan meeting y un concierto sinfónico, bajo la producción del músico Tonny Keys.

“Por eso, quiero volver a verlos y volver a encontrarlos, ¿soy el único? ¿Ustedes me extrañaron? Entonces, los visitaré en septiembre. Nos veremos con una gran presentación junto a Tony. ¡Hola, te amo!”, anunció emocionado.

Tonny Keys, creador del primer proyecto sinfónico de K-dramas y K-pop en Latinoamérica, adelantó que “Memories to Heaven” volverá a reunir a Shin Hyun Joon con sus fans peruanos, en una experiencia que combinará música y nostalgia.

Shin Huyn Joon, actor coreano de ‘Escalera al Cielo’, anuncia nueva visita al Perú. IG

La primera visita de Shin Hyun Joon en Perú

La visita de Shin Hyun Joon a Lima en 2025 revivió la fiebre por los K-dramas y especialmente por “Escalera al Cielo”, serie que marcó a una generación peruana a mediados de los 2000. El actor fue recibido con entusiasmo en el aeropuerto, donde decenas de fans lo esperaban con pancartas y recuerdos de su personaje Han Tae-hwa.

Durante el fan meeting, Shin sorprendió a la audiencia al interpretar el tema principal de la telenovela, desatando una ola de nostalgia y emoción colectiva.

“Gracias por todo este cariño. Es hermoso ver cuánto recuerdan ese proyecto”, dijo el actor, visiblemente conmovido.

La escena en la que Han Tae-hwa dona sus córneas por amor a la protagonista quedó grabada en la memoria afectiva de los televidentes peruanos, quienes aún recuerdan la intensidad de la trama y la profundidad de los personajes.

La historia de Escalera al Cielo volvió a renacer con la llegada del actor. Los fans recordaron cómo la serie acompañó su juventud y cómo Han Tae-hwa se convirtió en símbolo de entrega silenciosa. (TikTok: exo.luna)

Un encuentro inolvidable: canciones, sonrisas y recuerdos para siempre

El evento reunió a fans de todas las edades, muchos de los cuales compartieron en redes sociales su admiración por Shin Hyun Joon y lo significativo que fue para ellos verlo en persona. El actor no solo firmó autógrafos y se tomó fotos, sino que también interactuó con el público, reviviendo escenas y anécdotas de la serie.

Uno de los momentos más especiales fue cuando los asistentes entonaron la icónica melodía del drama, a lo que Shin respondió tomando el micrófono y sumándose al coro. La emoción del público fue palpable, y los videos del instante se viralizaron rápidamente en plataformas como TikTok y Twitter.

“Nunca pensé escucharlo cantar esa canción en vivo”, comentó una seguidora, reflejando el sentimiento compartido por muchos asistentes.

Videos del emotivo encuentro con el actor se viralizaron rápidamente, multiplicando mensajes de cariño y recuerdos de la serie que sigue siendo un referente en la cultura pop de la región(TikTok: exo.luna)

La huella de ‘Escalera al Cielo’ en la cultura pop peruana

A casi dos décadas de su estreno, “Escalera al Cielo” sigue siendo una de las telenovelas extranjeras más recordadas por el público peruano. La historia de amor y sacrificio, sumada a la interpretación de Shin Hyun Joon, convirtió al drama en un fenómeno que trascendió la pantalla y se convirtió en parte de la cultura pop local.

La visita y los fan meetings de Shin Hyun Joon han permitido que nuevas generaciones descubran la serie y que los seguidores de siempre revivan la magia de los años 2000, cuando el drama coreano ocupaba un lugar privilegiado en la televisión nacional.

El regreso de Shin Hyun Joon será una oportunidad única para revivir la nostalgia, reencontrarse con una leyenda del K-drama y celebrar la historia de amor y sacrificio que conquistó a toda una generación. Las entradas y detalles del evento serán anunciados próximamente, pero la emoción ya se vive entre quienes alguna vez soñaron, lloraron y crecieron junto a “Escalera al Cielo”.

Tae Hwa, el actor coreano del k-drama ‘Escalera al Cielo’, llega al Perú para un fan meeting.

