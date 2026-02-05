Perú

Más coordinación, más vidas: la agenda posible frente al cáncer en la región

Las demoras en el diagnóstico y en el inicio de una terapia adecuada afectan directamente las posibilidades de recuperación, requiriendo una respuesta sistémica sostenida y eficiente

Guardar
Imagen generada por inteligencia artificial
Imagen generada por inteligencia artificial que muestra una representación a nivel microscópico de una masa de células cancerígenas (en rojo). (Imagen Ilustrativa Infobae)

“El conocimiento es un tesoro que no se agota: cuanto más se comparte, más se multiplica”, decía César Milstein (*). La frase suena inspiradora, pero en cáncer también es literal: el conocimiento salva vidas cuando se convierte en diagnóstico oportuno, tratamiento a tiempo y decisiones de política pública basadas en evidencia. Pero para que eso suceda, no alcanza con que la ciencia avance: también hace falta que el sistema llegue a tiempo.

En América Latina y el Caribe, esa transformación avanza, aunque a ritmos distintos entre países. Para dimensionarlo: en 2022 la región registró alrededor de 1,55 millones de nuevos casos y 749.000 muertes por cáncer. Son números enormes, y detrás de cada cifra hay una historia, una familia y un equipo de salud tratando de hacer lo imposible con lo posible. Y esa realidad exige respuestas a la altura: convivimos con avances clínicos acelerados, sistemas de salud que sostienen una demanda creciente y desafíos logísticos, financieros y de infraestructura que ningún actor puede resolver solo.

La importancia de la prevención
La importancia de la prevención y detección temprana en cáncer radica en reducir factores de riesgo mediante atención primaria y programas de tamizaje sólidos en América Latina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La pregunta no es solo qué más podemos hacer, sino qué podemos hacer mejor, juntos. El cáncer no se enfrenta con una única “bala de plata”, sino con una cadena de decisiones que, cuando se coordina, multiplica la posibilidad de llegar a tiempo. En esa cadena, el tiempo importa. Y cada demora tiene consecuencias.

1) Prevenir y detectar temprano: la parte menos visible y más decisiva

Una parte importante de los cánceres puede evitarse reduciendo factores de riesgo y fortaleciendo la prevención y el tamizaje. Esto no es un mensaje individualista. Es salud pública: atención primaria fuerte; vacunación donde corresponde; programas de detección sostenidos y bien articulados; y derivación ágil cuando aparece una alarma. Prevenir no es solo decir “hay que cuidarse”. Es construir condiciones para que cuidarse sea posible.

Muchos países ya cuentan con lineamientos y equipos comprometidos. La diferencia suele estar en la continuidad, la coordinación entre niveles y la capacidad de llegar a quienes hoy quedan fuera por distancia, información, falta de tiempo o barreras administrativas.

El acceso oportuno al tratamiento
El acceso oportuno al tratamiento oncológico requiere circuitos claros para diagnóstico, derivación y sostenimiento del paciente, más allá de la sola disponibilidad de terapias.

En cáncer, detectar antes no es solo “hacer más pruebas”: es asegurar que el recorrido del paciente sea claro, rápido y sin interrupciones. Porque el diagnóstico temprano no sirve si después el camino se corta.

2) Tratar a tiempo: acceso es recorrido completo, no un solo componente

En oncología, “acceso” no significa únicamente que una terapia exista. Significa que la persona pueda entrar al circuito diagnóstico, confirmar su patología, llegar al especialista, iniciar el tratamiento y sostenerlo. En ese recorrido influyen la capacidad instalada, la disponibilidad de servicios, los tiempos de evaluación y compra, y la necesidad de priorizar con criterios transparentes y sostenibles.

Una profesional de la salud
Una profesional de la salud revisa los resultados de una mamografía digital en una clínica moderna, destacando la importancia de la tecnología en la detección temprana del cáncer de mama. El equipo especializado y la interpretación experta de las imágenes son fundamentales para el diagnóstico y tratamiento oportuno de esta enfermedad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aquí la colaboración se vuelve decisiva. Modelos que integren evidencia, evaluación de tecnologías sanitarias, compras más eficientes, acuerdos basados en resultados cuando correspondan y cooperación regional para compartir aprendizajes pueden sonar técnicos, pero son justamente las herramientas que permiten avanzar en equidad sin comprometer la sostenibilidad del sistema.

Lo técnico, en este caso, es profundamente humano: define si una vida se salva.

3) Evidencia local y acceso a innovación: dos caminos que se necesitan

América Latina no puede depender únicamente de evidencia generada fuera. No por preferencia, sino por precisión: nuestros contextos clínicos, comorbilidades, tiempos de consulta y capacidades hospitalarias no son idénticos a los de otros entornos. Fortalecer registros, investigación clínica, estudios de práctica real y redes colaborativas permite decidir mejor, adaptar guías y orientar recursos con más impacto.

Al mismo tiempo, sería un error plantear esto como una disyuntiva: la innovación terapéutica salva vidas cuando llega a tiempo. Y cada vez más, innovar también es avanzar hacia tratamientos personalizados, junto con el desarrollo de herramientas de inteligencia artificial para apoyar el diagnóstico y la estimación de factores pronósticos.

La innovación terapéutica y la
La innovación terapéutica y la inteligencia artificial empiezan a transformar el diagnóstico y la personalización de tratamientos contra el cáncer en la región. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por eso es relevante que existan alianzas que aceleren la disponibilidad de tratamientos de primera línea en la región, acompañadas de evaluación rigurosa, educación médica continua y mecanismos que faciliten su implementación en la práctica cotidiana. Innovar no es solo incorporar lo nuevo: es garantizar que lo nuevo se pueda usar bien, donde haga falta, y cuando haga falta.

Además, hay una idea que vale defender: invertir en talento joven es construir capacidad sanitaria de largo plazo. Cuando un residente aprende a investigar bien, a preguntar bien y a medir bien, el sistema gana una competencia que se queda y se multiplica. Y eso también es acceso: acceso a conocimiento, a calidad, a futuro.

Impulsar la formación de médicos
Impulsar la formación de médicos residentes en oncología a través de iniciativas como el Desafío Científico Regional de Adium contribuye al desarrollo de talento y redes científicas. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por eso es valioso que crezcan iniciativas regionales que impulsen la formación y la investigación en oncología clínica desde etapas tempranas. Un ejemplo es el Desafío Científico Regional de Adium, dirigido a médicos residentes de oncología en distintos países de la región, enfocado en tumores sólidos y con evaluación académica de trabajos en formato abstract y póster.

La mecánica importa menos que el concepto: crear incentivos para que la curiosidad científica se traduzca en evidencia aplicable, y para que las nuevas generaciones construyan redes entre países, compartiendo metodologías, hallazgos y buenas prácticas.

Porque cuando los equipos se conectan, el aprendizaje se acelera. Y cuando el aprendizaje se acelera, las brechas se achican.

Una joven paciente conversa con
Una joven paciente conversa con un médico en un consultorio moderno, revisando documentos relacionados con la prevención del cáncer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo que falta no es esperanza: es coordinación. Si tuviera que resumir qué más podemos hacer frente al cáncer en una frase, sería esta: coordinar lo que ya sabemos que funciona y sostenerlo en el tiempo.

Prevenir y detectar antes. Tratar con oportunidad y continuidad. Producir evidencia local. Y asegurar cuidados paliativos y control del dolor como estándar de calidad, porque no se trata solo de vivir más, se trata de vivir mejor.

Milstein tenía razón: el conocimiento se multiplica cuando se comparte. Pero en cáncer, esa multiplicación ocurre cuando el conocimiento se convierte en acción coordinada. Y esa coordinación se construye con decisiones consistentes, reglas claras, inversión sostenida y colaboración entre sectores.

La innovación seguirá avanzando —eso es lo esperable y lo deseable—. La pregunta es si la región avanzará con ella, asegurando que ese progreso llegue a más personas, de manera oportuna y sostenible.

* César Milstein: químico y biólogo molecular, honrado con el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1984 por sus investigaciones sobre los anticuerpos monoclonales, concepto clave para el desarrollo de tratamientos efectivos para el tratamiento ante el cáncer.

Temas Relacionados

Cáncerpolítica sanitariadiagnóstico tempranoGabriela PittisOpiniónperu-noticias

Más Noticias

Más allá del checklist: gestionar riesgos con visión y propósito

En los proyectos, el riesgo no es solo aquello que puede salir mal, sino también aquello que puede salir muy bien

Más allá del checklist: gestionar

Alianza Lima vs 2 de Mayo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fase 1 ida de la Copa Libertadores 2026

Paolo Guerrero quedó en el banco de suplentes y en su lugar está Federico Girotti. También otros dos jugadores que sorprenden en el once inicial de los ‘blanquiazules’. Sigue las incidencias del encuentro

Alianza Lima vs 2 de

Real Plaza deberá pagar S/ 8 millones por colapso en mall de Trujillo: otra empresa de Intercorp fue multada con S/ 2,5 millones

La Comisión de Protección al Consumidor de Indecopi en La Libertad concluyó que el Real Plaza Trujillo no aseguró estándares adecuados de seguridad para el público y que, luego de la tragedia, las acciones adoptadas no resultaron suficientes para brindar una atención adecuada a los perjudicados

Real Plaza deberá pagar S/

Sereno de San Martín de Porres recurrió a su pistola de electrochoque para reducir a ciudadano violento tras alerta vecinal

Los residentes de la urbanización aseguraron que el sujeto intervenido ya había protagonizado episodios similares en días anteriores, con agresiones verbales y actitudes intimidantes que motivaron reiteradas alertas al Serenazgo

Sereno de San Martín de

‘El Monstruo’ reaparece con dos abogados, le muestra el dedo medio al fiscal y se ríe de los mensajes extorsivos que envió

El fiscal adjunto Leonardo Guffanti expuso pruebas que relacionan al líder criminal con amenazas, asesinatos y transferencias internacionales de dinero, mientras él replicaba con gestos desafiantes y burlas

‘El Monstruo’ reaparece con dos
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

“Todos los presos serán rapados

“Todos los presos serán rapados y cantarán el himno a las 6 AM”: Ministro de Justicia adelanta acciones para ‘recuperar el principio de autoridad’

Renuncian dos allegadas de José Jerí que obtuvieron contratos estatales tras encuentro nocturno en su despacho

“El último comunicado es el válido”: ministro de Justicia descarta denunciar a la prensa, pero no explica doble pronunciamiento

Juanita Pastor, esposa del encarcelado Daniel Urresti, busca llegar al Senado: “Dejaré mi vida por sacarlo en libertad”

Elecciones 2026: Nueve regiones son señaladas con mayor riesgo de conflictividad electoral, según el JNE

ENTRETENIMIENTO

Pamela López se quiebra tras

Pamela López se quiebra tras denuncia de su ex amiga y cuestiona que su madre haya sido denunciada: “jamás ha tenido problemas nadie”

Jesús Barco y Melissa Klug celebran una emotiva reconciliación con mensajes de amor en el cumpleaños de la empresaria

Estreno de ‘América Hoy’ temporada 2026 vs ‘Arriba mi Gente’: ¿Quién venció en el rating?

María Pía Copello deja su programa de streaming por unos días y Dafonseka celebra: “Se quedarán los cinco solitos”

Hombres G agota preventa en tiempo récord para su concierto en el Estadio Nacional: estas son las zonas aún disponibles

DEPORTES

Alianza Lima vs 2 de

Alianza Lima vs 2 de Mayo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fase 1 ida de la Copa Libertadores 2026

Rebaza Acosta se pronunció tras despido de Claudia Palza: el firme comunicado del club luego de tomar radical decisión

El gran sueño de Renato Espinosa: “Está la ilusión de la selección peruana, si se da sería increíble”

A qué hora juega Alianza Lima vs 2 de Mayo HOY: partido en Paraguay por fase 1 ida de la Copa Libertadores 2026

Dónde ver Alianza Lima vs 2 de Mayo HOY: canal tv online del partido por fase 1 ida de la Copa Libertadores 2026