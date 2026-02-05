Detienen a un teniente del Ejército en Cajamarca tras denuncias de abuso sexual de soldados: investigan si hay más víctimas

Las denuncias apuntan a la vulnerabilidad de los reclutas y ponen en duda la eficacia de los mecanismos de protección dentro de la base militar. El caso permanece bajo indagación de la Policía y el Ministerio Público. Facebook: Dbate Cajamarca.

Las instalaciones militares en Cajamarca se encuentran bajo la mirada pública tras la detención de un oficial en activo por denuncias de abuso sexual dentro del Batallón de Infantería Motorizado “Zepita” N° 7. Tres jóvenes en servicio militar voluntario afirman haber sido víctimas durante el turno de la madrugada del 4 de febrero de 2026, lo que ha desatado una investigación inmediata y la intervención tanto del Ejército del Perú como de la Policía Nacional del Perú. La situación ha puesto en cuestión los mecanismos de protección para los reclutas, pues familiares de los afectados sugieren la posible existencia de otras víctimas que, por temor, no han formulado denuncias formales.

El teniente León Alfonso García Paredes habría usado su rango para retirar a los jóvenes bajo engaño y conducirlos a su habitación, de acuerdo con la versión entregada por la policía. La denuncia inicial llegó de parte del padre de uno de los agraviados, lo que marcó el inicio de una serie de testimonios similares durante la misma jornada. Desde el alto mando militar, el general de brigada Fernando Muñoz EP confirmó a Infobae que se emitió un comunicado y que la indagación administrativa seguirá “su curso conforme a la ley”.

Pronunciamiento oficial del Ejército del Perú

Tres jóvenes en servicio militar voluntario denunciaron abuso sexual presuntamente cometido por un teniente dentro del Batallón de Infantería Motorizado “Zepita” N° 7 en Cajamarca. (Visuales IA)

La gravedad del caso quedó plasmada en la información divulgada por el propio Ejército del Perú a través de un pronunciamiento oficial: “El martes 03 de febrero de 2026, en las instalaciones del Batallón de Infantería Motorizado “Zepita” N° 7, se reportó una presunta conducta impropia durante el servicio nocturno, atribuida a un oficial y personal de tropa de la unidad”. En el mismo documento, la institución precisó que el 4 de febrero, en horas de la mañana, “efectivos de la Policía Nacional del Perú acudieron a dicha unidad militar, actuando conforme a ley, ante una denuncia presentada por los familiares del personal involucrado”.

Las denuncias se fueron acumulando a lo largo del día. Según el general José Quiroz Dávila, jefe del FRENPOL en Cajamarca, la primera queja formal ingresó a las 9:25 horas del 4 de febrero en la comisaría de Baños del Inca. “Se recibió una denuncia por el presunto delito contra la libertad sexual en la modalidad de tocamientos indebidos que habría perpetrado en el interior de la base del ejército peruano el teniente de nombre León Alfonso García Paredes”, relató Quiroz. Poco antes de las 11:45 horas se sumó otra denuncia idéntica y, hacia las 17:40 horas, se presentó una tercera declaración, todas involucrando al mismo oficial y a jóvenes en calidad de soldados.

La actuación policial permitió llevar a cabo la detención sin resistencia. “El personal policial se dirigió a la base del ejército y el mayor de servicio en ese momento llamó al teniente para que se hiciera presente; se procedió a su detención prácticamente sin ningún tipo de problema”, detalló el general. Una vez en la comisaría de Baños del Inca, los implicados fueron sometidos a los exámenes legales pertinentes y todos los antecedentes quedaron a disposición de las autoridades investigadoras.

Comunicado de la 7a Brigada de Infantería del Ejército

Investigación en manos de la policía y el Ministerio Público

El caso está actualmente en manos de la unidad de flagrancia de Cajamarca, conforme detalló el jefe policial, quien resaltó que los procedimientos se realizan en conjunto entre la Policía Nacional y el Ministerio Público. El alto oficial precisó: “Vamos a estar a la espera de los resultados que obtenga la policía junto con la fiscalía en las investigaciones de ley correspondientes”.

Una preocupación añadida proviene de los propios familiares de los jóvenes, quienes advirtieron a las autoridades que al menos tres soldados más podrían haber sido víctimas de conductas similares, aunque no han acudido aún a denunciar, posiblemente por temor a represalias. Quiroz Dávila confirmó: “Podría ser. A raíz de esto que se está haciendo ya de conocimiento, podrían haber otras víctimas, pero objetivamente tenemos tres denuncias y estamos realizando las investigaciones correspondientes”.

La rápida activación de los protocolos internos y externos no ha logrado disipar las dudas sobre la seguridad dentro de las instalaciones militares donde la relación vertical de mando puede dificultar la denuncia. Por su parte, el general Quiroz reconoció al medio que los tres jóvenes formalizaron la denuncia, y subrayó que las pruebas y testimonios serán decisivos para esclarecer la responsabilidad del oficial.