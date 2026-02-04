Perú

Acción Popular busca mantener su inscripción: presentan recurso de nulidad contra decisión del JNE que excluyó al partido de elecciones

Joseph Campos, abogado de Alfredo Barnechea, dio detalles del documento presentado ante el Jurado Nacional de Elecciones, luego de que la entidad electoral optara por dejar fuera de la carrera a una de las agrupaciones más antiguas del país

Joseph Campos, abogado constitucionalista y representante legal de Alfredo Barnechea, anunció la presentación de un recurso de nulidad ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) luego de que este órgano decidiera dejar fuera de la contienda electoral a Acción Popular.

En el programa Ampliación de Noticias, el letrado explicó que el recurso se basa en la supuesta falta de competencia del JNE para resolver en instancia única los cuestionamientos sobre las elecciones primarias de Acción Popular. “Lo que estamos invocando aquí es que el Jurado Nacional de Elecciones comprenda que lo hizo mal. No tiene competencia para resolver en instancia única”, afirmó el abogado.

De acuerdo con la Ley Orgánica de Elecciones, los presuntos fraudes o irregularidades deben ser evaluados inicialmente por los Jurados Electorales Especiales (JEE), y solo posteriormente, en caso de apelación, por el JNE. Campos recordó que el propio jurado defendió este criterio en procesos anteriores, como en el caso del partido APRA.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró nulas las elecciones primarias de la organización política Acción Popular, donde se había proclamado ganador a Alfredo Barnechea como representante para las Elecciones Generales 2026.

Asimismo, advirtió sobre resoluciones estatales contradictorias en torno a las elecciones internas del partido. Sostuvo que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) declaró que los comicios se desarrollaron de manera regular, un criterio que fue ratificado en una resolución inicial del JNE. Sin embargo, el jurado terminó anulando la inscripción de la plancha presidencial de Acción Popular.

“Por un lado, el Estado ha dicho que las elecciones primarias estuvieron bien y, por otro, tenemos un jurado que no tiene competencia y que ha dicho que están mal”, señaló.

Campos explicó que, una vez fuera de la contienda, solo podría participar en elecciones regionales y municipales, y después necesitaría reunir el tres por ciento del padrón electoral de la última elección general para reinscribirse. Esto representa más de 500.000 firmas, un umbral que especialistas como Fernando Tuesta consideran inalcanzable. “Pedir cerca de setecientas mil adherencias es la muerte de un partido”, advirtió el abogado.

“Acción Popular está entre los partidos más antiguos de América Latina, ha tenido tres presidentes de la República y una mala decisión incompetente por el jurado lo está llevando a la extinción”, agregó.

FOTO DE ARCHIVO-Miembros del partido Acción Popular asisten a un acto del electoral, en Lima, en Lima, Perú,.1 de abril de 2016. REUTERS/Mariana Bazo

En esa línea, detalló que el partido solicita que el JNE anule la decisión que excluyó a Acción Popular, fundamentando que el procedimiento se llevó a cabo sin convocar al partido, lo que vulneró el derecho de defensa. “Lo que no puede ser es que, administrativamente y de manera errada, se prive al partido de su defensa, porque nunca se convocó a Acción Popular a ese procedimiento que determinó la nulidad”, sostuvo Campos.

Además, el abogado subrayó que la plancha presidencial se inscribió dentro del plazo establecido y pidió un trato igualitario respecto de otros partidos que recibieron oportunidades de subsanar observaciones. “Si la plancha presidencial compite, que compita, pero que pierda en una elección. No que se le excluya por una decisión administrativa incompetente”, insistió.

¿Qué busca Acción Popular?

Mencionó que el plazo para una respuesta definitiva del JNE vence el 11 de febrero, según estimaciones del equipo legal de Acción Popular. Indicó que, paralelamente, activaron recursos ante el sistema interamericano, aunque reconoció que el tiempo es limitado y las posibilidades de revertir la exclusión para este proceso electoral son reducidas.

“Estamos seguros que va a perder porque es manifiestamente incompetente. Pero lo que sí creo que vamos a lograr, luego probablemente, es que Acción Popular se mantenga como un partido inscrito y compita”, concluyó el abogado.

