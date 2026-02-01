Perú

Maykel Blanco y Alexander Abreu, gigantes de Cuba, llegan a Lima con dos presentaciones

Los salseros sorprenden a su público en nuestro país con nuevos shows que pondrán a todos a bailar

La salsa cubana se apodera de la capital peruana con la llegada de Maykel Blanco y Alexander Abreu, dos de los máximos exponentes del género en la actualidad. Ambos artistas aterrizan en Lima para ofrecer dos noches consecutivas cargadas de ritmo, sabor y una energía inconfundible, en el marco del Palmeras Festival. El evento promete una experiencia única para los seguidores de la salsa, con la participación de músicos nacionales que completan una cartelera diseñada para quienes buscan vivir la música en su máxima expresión.

La primera cita será el viernes 6 de febrero en El Miraflorino, ubicado en el corazón de Miraflores. Allí, el público podrá disfrutar una velada íntima, ideal para quienes quieren sentirse cerca de los protagonistas, en un ambiente donde la música y el baile serán los grandes protagonistas.

La fiesta continúa el sábado 7 de febrero en el Estadio Musga, en Trapiche – Comas. En esta segunda fecha, el formato se amplía para recibir a una multitud en el norte de Lima, transformando la zona en un punto de encuentro para los amantes de la salsa que buscan celebrar con intensidad.

La propuesta reúne a dos artistas de referencia. Alexander Abreu es reconocido por su potencia escénica y un estilo propio que lo ha colocado entre los grandes nombres de la salsa moderna.

Por su parte, Maykel Blanco se destaca con un show explosivo, moderno y lleno de swing, reafirmando la vigencia y la fuerza de la escuela cubana. Juntos, representan la evolución y el impacto de la salsa en la escena internacional, llevando a cada escenario la esencia de su tierra y el sabor que los caracteriza.

El Palmeras Festival consolida su apuesta por espectáculos internacionales de calidad, acercando a la comunidad salsera de Perú a referentes que hoy marcan tendencia en el continente. La doble fecha se perfila como una oportunidad para celebrar, bailar y disfrutar con artistas que han sabido conquistar escenarios en todo el mundo.

¿Cuáles son los precios de las entradas?

El acceso a las presentaciones de Maykel Blanco y Alexander Abreu varía según el recinto y la zona elegida, con opciones para distintos presupuestos y experiencias.

En El Miraflorino, la oferta incluye sectores exclusivos como los Box Completo Platinum y Box Completo VIP, ambos con capacidad para 12 personas y precios en preventa desde S/ 1,800, que luego pasaron a S/ 2,004 en tarifa regular. Estas áreas no cuentan con tarifa Conadis. Para grupos más pequeños, la Mesa Alta VIP para seis personas se ofreció a S/ 1,002 en preventa y S/ 1,200 en regular. La Mesa Alta, también para seis personas e incluyendo un balde de cerveza, costó S/ 804 en preventa y S/ 1,002 en regular, igualmente sin opción Conadis.

La alternativa más accesible en este local es la Zona Miraflorina, con precios que arrancaron en S/ 100 durante la preventa, subieron a S/ 120 en la etapa regular y tuvieron una tarifa especial Conadis de S/ 96.

En el caso de la fecha del sábado 7 en el Estadio Musga de Comas, la organización lanzó una Promo Flash con precios populares. La zona Super VIP se vendió a S/ 50 en promoción y a S/ 120 en precio regular, con tarifa Conadis de S/ 96. El sector VIP tuvo un costo de S/ 30 en la fase promocional y S/ 80 en venta regular, sin disponibilidad para Conadis. Por último, la zona General fue la opción más económica, con entradas desde S/ 10 en Promo Flash y S/ 40 en precio regular, sin tarifa Conadis.

