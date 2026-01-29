Perú

Hombre lleva más de 24 horas atrapado en una mina de Nasca tras derrumbe: familia y alcalde piden apoyo para rescatarlo

La emergencia inició la mañana del martes, cuando la estructura colapsó mientras un minero laboraba junto a sus familiares, quienes lograron salir. Las tareas de rescate enfrentan obstáculos debido a la inestabilidad del terreno y la falta de materiales

Héctor García Guerra permanece atrapado
Héctor García Guerra permanece atrapado en la mina Socos, mientras la familia y rescatistas mantienen la esperanza en Nasca, Ica. Foto: Municipalidad Provincial de Nasca

Un derrumbe en la mina Socos, ubicada en Nasca, Ica, mantiene atrapado desde hace más de 24 horas a Héctor García Guerra, trabajador minero de 44 años. El accidente ocurrió la mañana del martes, cuando García ingresó al socavón acompañado de dos familiares, quienes lograron salir ilesos. La situación ha generado una intensa movilización de rescatistas, voluntarios y autoridades que, bajo condiciones extremas, luchan contrarreloj para lograr el rescate.

La mina se encuentra a 40 minutos en vehículo desde el centro urbano y requiere una caminata adicional de similar duración para acceder al sitio. Desde el primer momento, bomberos, personal de Defensa Civil y la comunidad se sumaron a las labores, pero las condiciones adversas dificultan el avance: la galería colapsada supera los setenta metros de longitud y el derrumbe se reactiva constantemente con cada intento de limpieza, lo que obliga a extremar precauciones.

El alcalde de Nasca, Jorge Bravo, difundió imágenes que muestran la magnitud del esfuerzo desplegado en la mina Socos. En los videos, Bravo detalla que el equipo de rescate ha logrado avanzar entre 40 y 50 metros dentro del socavón, utilizando la técnica del pasamano para extraer el desmonte en sacos de 30 kilos. La tarea exige una cadena humana que trabaja de manera continua, relevándose para mantener el ritmo ante la persistencia de los derrumbes.

La solidaridad en Nasca moviliza
La solidaridad en Nasca moviliza a la comunidad en el rescate de Héctor García Guerra, mientras su familia aguarda noticias desde la mina Socos. Foto: Municipalidad Provincial de Nasca

La zona presenta un desafío logístico adicional: la falta de iluminación y la escasez de herramientas, sumado al cansancio de los rescatistas, que llevan más de 24 horas de trabajo continuo. “La única manera de llegar hasta Héctor es limpiando la zona del derrumbe y reforzando con madera, pero la inestabilidad de la tierra exige mayor apoyo técnico y humano”, explicó el alcalde Bravo. Las autoridades han solicitado urgentemente materiales como maderas de tres metros, clavos y herramientas especializadas, además de la incorporación de ingenieros de minas y personal capacitado.

Un día de trabajo familiar que terminó en tragedia

Héctor García Guerra es un minero artesanal que, como muchos en la región, depende de la extracción para subsistir. El día del accidente, salió junto a sus sobrinos para “buscarse la vida”, según relató su madre, en una actividad que para los jóvenes era desconocida. La familia, de bajos recursos, enfrenta ahora la angustia de la espera y la incertidumbre sobre el estado de salud de García Guerra.

El alcalde Jorge Bravo coordina
El alcalde Jorge Bravo coordina acciones en la mina Socos junto a voluntarios y la familia de Héctor García Guerra pide ayuda urgente. Foto: Municipalidad Provincial de Nasca

Su madre, visiblemente afectada, señaló en diálogo con Exitosa: “Mi hijo no está comiendo nada desde ayer. Quisiera que me ayuden a rescatarlo. Somos una familia pobre y no tenemos recursos para enfrentar esto solos. Pido apoyo al pueblo de Nasca y a las autoridades. Es una vida, por favor”.

La solidaridad de la comunidad se ha hecho notar. Vecinos y familiares han realizado colectas para reunir alimentos y víveres tanto para los rescatistas como para quienes esperan noticias en los alrededores de la mina. Sin embargo, la necesidad sigue siendo apremiante: falta agua, comida y, sobre todo, oxígeno en el interior del socavón, según han advertido los familiares.

Familia y autoridades piden apoyo para el rescate de minero

Desde el momento del derrumbe, la municipalidad de Nasca, encabezada por Jorge Bravo, ha coordinado acciones con bomberos, Defensa Civil y voluntarios. “Nos quedamos hasta el último. De acá no nos movemos hasta rescatar a Héctor”, subrayó el alcalde, quien permanece en el lugar junto a los equipos de rescate. La municipalidad también ha hecho un llamado solidario a empresarios mineros y a toda la población para que colaboren con materiales y mano de obra calificada.

La familia de Héctor García
La familia de Héctor García Guerra solicita apoyo para su rescate en la mina Socos. Foto: Facebook / La Última

Los familiares de García Guerra reiteran la urgencia de que se sumen ingenieros y especialistas en rescates mineros, además de la provisión de puntales de madera, sierras, clavos y alambre para reforzar la galería y evitar nuevos colapsos. La madre del minero enfatizó: “Lo que queremos es oxígeno, por favor, porque mi hijo está con vida, pero necesita aire. Que las autoridades y el pueblo de Nasca no nos abandonen”.

La noche y la dificultad de acceso han complicado aún más las maniobras. A pesar de ello, la esperanza y la determinación persisten. “Aquí estamos haciendo los trabajos de pasamanos, limpiando toda la zona del derrumbe. Hay gente agotada, pero seguimos. Pedimos que vengan más voluntarios para hacer el cambio de guardia”, insistió el alcalde Bravo.

