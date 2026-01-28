Joven quiso llevarse a niña de cinco años en Los Olivos: cámaras registran el preciso momento

Imágenes de una cámara de seguridad en Los Olivos registraron el aterrador momento en que un hombre intentó llevarse a la fuerza a una niña de cinco años. La pequeña logró escapar después de que el sujeto tropezara. La madre del agresor alega que su hijo sufre de un trastorno mental. América TV

Un incidente ocurrido en el distrito de Los Olivos ha encendido la preocupación entre los vecinos, luego de que un hombre intentó llevarse a una menor de cinco años cuando jugaba en la calle. Las cámaras de seguridad captaron el momento en que el sujeto, identificado como un joven de 23 años, agarró a la niña de las manos y trató de arrastrarla por la vereda.

La menor logró zafarse y escapó corriendo, mientras el individuo caía al suelo tras tropezar. Luego de ello, a madre de la víctima acudió de inmediato a la comisaría Sol de Oro para presentar la denuncia.

Ambas fueron derivadas a la Fiscalía de Huandoy, donde la menor pasó una revisión con el médico legista. Según la madre, el proceso se extendió durante varias horas, generando una fuerte carga emocional. “Quería agarrarlo, no sabía qué hacer, solo pensaba en mi hija, que es tan pequeña, solo tiene cinco años”, expresó la mujer.

Madre denuncia negligencia tras intento de rapto de su hija en Los Olivos| TV Perú

Joven padece de trastorno mental

Más tarde, la madre del joven involucrado se presentó ante las autoridades y explicó que su hijo padece un trastorno mental.

“Él tiene 23 años, pero su desarrollo es como el de un niño de ocho. Cuando le pregunté por qué jaló a la niña, me dijo que quería llevarla a jugar”, sostuvo la mujer a América Noticias.

Esta versión fue rechazada por la madre de la menor, quien responsabilizó a la familia del joven por no supervisarlo adecuadamente. “Si su hijo tiene un trastorno, usted debe cuidarlo. Eso es negligencia”, manifestó.

Los Olivos: cámaras registran intento de secuestro de una niña, comunidad exige respuestas| TV Perú

La madre relató que la niña muestra temor de salir a la calle. “No quiere estar afuera, ni cerca de hombres. Se pone nerviosa de inmediato”, indicó.

Vecinos de la Avenida Los Alisos han solicitado mayor presencia de serenazgo y policía en la zona. Algunos residentes expresaron su preocupación por el comportamiento del joven y pusieron en duda la versión de que solo quería jugar.

Canales de ayuda

Puedes comunicarte de manera gratuita por los siguientes medios, recuerda que no es necesario esperar las 24 horas en caso de desaparición de una persona.

La Línea 100 es un servicio telefónico gratuito del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables que atiende las 24 horas del día. Ofrece orientación, consejería y soporte emocional a víctimas de violencia familiar, abuso sexual y situaciones de riesgo para niños, niñas y adolescentes a nivel nacional.

Las comisarías de familia brindan atención inmediata a víctimas de violencia y situaciones de peligro, incluyendo tentativa de secuestro y maltrato infantil. En estos establecimientos se puede presentar denuncias y recibir acompañamiento legal y psicológico.

El CEM brinda atención integral y gratuita a víctimas de violencia familiar y sexual. Cuenta con equipos multidisciplinarios que asesoran, acompañan y facilitan acceso a servicios legales, psicológicos y sociales en todo el país.

La PNP cuenta con unidades especializadas en la atención de delitos contra menores y personas vulnerables. Ante cualquier emergencia, la población puede comunicarse al 105 para solicitar ayuda inmediata o acudir a la dependencia policial más cercana.