Noche Blanquiazul 2026: Quién será el artista que cantará en el medio tiempo en el Alianza Lima vs. Inter Miami

La Noche Blanquiazul 2026 se perfila como uno de los eventos deportivos y musicales más destacados del año en Perú. La edición de este 2026 contará con la presencia de Inter Miami, equipo en el que milita Lionel Messi, en un duelo amistoso que promete captar la atención tanto a nivel nacional como internacional. Como parte del espectáculo, se ha confirmado que el cantante cubano Wampi será el responsable del show de medio tiempo en el estadio Alejandro Villanueva, conocido como Matute.

Wampi, considerado un fenómeno dentro del género reparto, llega a Lima en uno de los mejores momentos de su carrera. El artista confirmó su presencia en la Noche Blanquiazul a través de sus redes sociales y en declaraciones a medios locales, donde expresó su entusiasmo por presentarse ante la hinchada de Alianza Lima y los millones de espectadores que seguirán el evento. “Gracias a los fans y a todo el público que siempre me ha apoyado a lo largo de mi carrera”, manifestó el intérprete de “Por Ustedes”, tema que ya supera los 27 millones de reproducciones en plataformas digitales y se ha convertido en un himno para sus seguidores.

El espectáculo de medio tiempo con Wampi está programado para el sábado 24 de enero, cuando el club blanquiazul presente a su plantilla de cara a la temporada 2026 bajo la dirección técnica de Pablo Guede. La presencia de Lionel Messi y otras figuras internacionales del Inter Miami son un atractivo especial a la cita, que se vivirá en el estadio Alejandro Villanueva, epicentro de la fiesta ‘íntima’.

El cantante cubano, quien forma parte de la nueva ola de artistas del reparto, afirmó que cantar en un evento de esta magnitud “es todo un honor y refleja el gran momento artístico” que atraviesa.

El cantante cubano y su admiración por Alianza Lima

Wampi considera a Alianza Lima como el equipo del pueblo peruano, un club con tradición y grandes jugadores. “Perú tiene un equipo del pueblo, con mucha tradición y grandes jugadores. Conozco el talento de muchos y sé que les gusta la música de este servidor”, expresó el artista, quien ha consolidado su presencia en el país con una base de más de 250 mil oyentes peruanos en plataformas digitales.

La participación de Wampi en la Noche Blanquiazul coincide también con la promoción de su más reciente álbum, “El Rey de La Habana”. De este trabajo destaca el sencillo “Rica y To’”, lanzado en 2025 y que rápidamente se posicionó en las listas de reproducción locales. El cantante cubano se ha convertido en un referente del género reparto, un ritmo que ha ganado terreno entre el público joven peruano y que promete contagiar de energía a los asistentes durante el entretiempo del partido.

Será parte de festival peruano

Pero la presencia de Wampi en Lima no se limita al evento deportivo. El artista será una de las figuras principales en la quinta edición del Festival del Reparto, que se realizará en el Centro de Convenciones Voce, en Lince. Allí compartirá escenario con reconocidos exponentes del género como JP Chamaco, Ya Ice Dilan, Barrio Fino, Rowell, Chevy y La Caliente, en una noche que promete ser inolvidable para los amantes de la música urbana.

“Es un evento de tradición; la gente ama mucho el género y será una noche inolvidable de buena música del reparto. Perú se ha convertido en un escenario imperdible para el género”, sostuvo Wampi.

La Noche Blanquiazul 2026, más allá del fútbol, se consolida así como una plataforma para celebrar la cultura, la música y la identidad del club. El enfrentamiento entre Alianza Lima e Inter Miami servirá para presentar oficialmente a la plantilla que buscará el título de la Liga 1 este año y, al mismo tiempo, ofrecerá un espectáculo de primer nivel para los aficionados. El evento, que se transmite en vivo para millones de espectadores, también refuerza la proyección internacional del club y del fútbol peruano.

