Perú: cotización de apertura del dólar hoy 23 de enero de USD a PEN

Tras la apertura el dólar estadounidense se negocia al inicio del día a 3,35 soles en promedio, de modo que supuso un cambio del 0,04% frente a los 3,36 soles de la sesión previa, reporta Dow Jones.
En referencia a la rentabilidad de los últimos siete días, el dólar estadounidense anota una bajada 0,09%, de manera que en el último año acumula aún una disminución del 9,71%.
Respecto a días previos, suma tres sesiones sucesivas en dígitos negativos. En los pasados siete días la volatilidad es de 0,49%, que es una cifra claramente inferior al dato de volatilidad anual (4,9%), por lo tanto su cotización está presentando menos alteraciones de lo previsible en estos días.
Más Noticias
Ideología y show
El mensaje implícito hacia los músicos nacionales es preocupante: “no tienes la capacidad de atraer público por ti mismo, por eso el Estado te garantiza no menos de 30 minutos antes de un show internacional”
‘Sinners’ rompe récord en los Oscar 2026 con 16 nominaciones: cómo y dónde verla en Perú
‘Sinners’ encabeza la temporada de premios. La transmisión especial incluirá entrevistas y acceso exclusivo a los protagonistas desde la alfombra roja en Los Ángeles.
Licenciados de las FF.AA. podrán acceder a carreras técnicas gratis: requisitos, beneficios y todos los detalles
El proceso de admisión se realizará de manera descentralizada y virtual con el objetivo de facilitar el acceso a postulantes de todas las regiones del país y reducir los gastos de traslado
BCRP compró US$ 881 millones, pero precio del dólar se va acercado a los S/3,3500
El Banco Central de Reserva realizó una de sus mayores compras este año, justo en las mismas sesiones cambiarias en que el dólar ha caído por debajo de S/ 3,36, rango en que se mantuvo el último mes
Pronóstico del clima en Lima para hoy, 23 de enero: Senamhi advierte máximas de 32 °C en estos distritos
El reporte meteorológico señala que la mañana estará marcada por cielo parcialmente nublado en gran parte de la capital
MÁS NOTICIAS