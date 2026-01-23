Perú

Perú: cotización de apertura del dólar hoy 23 de enero de USD a PEN

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Perú: cotización de apertura del
Perú: cotización de apertura del dólar hoy 23 de enero de USD a PEN

Tras la apertura el dólar estadounidense se negocia al inicio del día a 3,35 soles en promedio, de modo que supuso un cambio del 0,04% frente a los 3,36 soles de la sesión previa, reporta Dow Jones.

En referencia a la rentabilidad de los últimos siete días, el dólar estadounidense anota una bajada 0,09%, de manera que en el último año acumula aún una disminución del 9,71%.

Respecto a días previos, suma tres sesiones sucesivas en dígitos negativos. En los pasados siete días la volatilidad es de 0,49%, que es una cifra claramente inferior al dato de volatilidad anual (4,9%), por lo tanto su cotización está presentando menos alteraciones de lo previsible en estos días.

