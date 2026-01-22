El impactante accidente de Paloma Fiuza en reality ‘El Internado’: modelo sufrió brutal caída y fue evacuada de urgencia

La tensión se apoderó del set de ‘El Internado’ durante el último episodio, cuando Paloma Fiuza sufrió una violenta caída en plena competencia física por equipos.

La dinámica del desafío exigía a los participantes trasladar zapallos hasta una plataforma, cargar un carro de supermercado gigante y desenterrar cajas con ingredientes para llevarlas a la meta. El ritmo era frenético y la exigencia física, máxima.

Mientras el equipo verde tomaba la delantera, el equipo rojo, al que pertenecía Paloma, intentaba remontar posiciones. Fue en ese momento cuando la brasileña pisó una compuerta falsa, perdió el equilibrio y cayó desde una altura considerable. El zapallo que llevaba en las manos impactó directamente sobre su brazo, provocándole una lesión inmediata.

El horror en tiempo real: gritos, pánico y evacuación

El grito de Paloma Fiuza alertó a todos los presentes. “Se rompió mi brazo. Necesito una pastilla para el dolor”, exclamó entre lágrimas, provocando alarma y desesperación en el equipo de producción y entre sus compañeros, que detuvieron la competencia de inmediato.

El equipo médico ingresó rápidamente al área, inmovilizó el brazo de Paloma y la evacuó en camilla. Durante la evacuación, la competidora Etienne no pudo contener el llanto al ver a su amiga en tal estado, mientras el codo de Paloma evidenciaba una lesión grave.

Blu Dumay, otro de los participantes, compartió más tarde en el confesionario: “Fue horrible, impactante, no supe cómo ayudarla”, reflejando el impacto emocional que vivió todo el grupo.

Diagnóstico: luxación de codo y múltiples desgarros

Tras ser trasladada de urgencia a un centro médico, Paloma Fiuza fue diagnosticada con una luxación de codo y cuatro desgarros: uno en la columna, otro en el tríceps, el codo y el antebrazo. Aunque en un primer momento se temió una fractura, los exámenes descartaron daños óseos, aunque el dolor fue extremo y la recuperación, larga.

A través de un mensaje en sus redes sociales, Paloma detalló: “Tuve una luxación de codo y cuatro desgarros: uno en la columna, otro en el tríceps, el codo y el antebrazo. Fueron tres meses de recuperación, y todavía me queda camino por recorrer para estar al cien por ciento. Pero hoy estoy bien, felizmente”.

El testimonio de Paloma: “Fue la lesión más dolorosa de mi vida”

En un video publicado para sus seguidores, la brasileña relató con sinceridad todo lo que vivió: “Mi accidente fue en una competencia extrema del programa donde tenía que trasladar unos zapallos. Pisé en falso y caí desde una altura de dos metros. El zapallo cayó sobre mi brazo. ¡Me rompí mi brazo! En el momento estaba tranquila, pero empecé a desesperarme cuando vi a todos intentando trasladarme a una camilla. Al final, no me rompí el hueso, pero saqué el codo de su lugar. Fue la lesión más dolorosa de toda mi vida”.

Paloma recordó que pidió anestesia para que los médicos pudieran reubicar el codo. “Sabía que iba a doler muchísimo, pero yo pensaba: ‘No voy a sentir más dolor de lo que ya estoy sintiendo’. Cuando me pusieron la anestesia, sentí que me chocó un nervio y ya no sentía nada. Y ahí recién paré de sentir dolor”.

Fuerza mental y resiliencia: la actitud de una competidora

A pesar de la gravedad del accidente, Paloma Fiuza demostró una notable fortaleza mental. “He tenido varias lesiones y creo que he aprendido a controlar mi mente. Me decía a mí misma: ‘Sé fuerte, tranquila, todo va a salir bien’.

Al final, fue una luxación de codo, no una fractura. Fue un susto, pero me sentí muy fuerte y valiente en ese momento”.

La producción del reality decidió que Agustina tomara el lugar de Paloma para que la competencia pudiera continuar.

Paloma vuelve a sonreír tras su recuperación

Meses después, Paloma Fiuza agradece el cariño de sus compañeros y seguidores: “Gracias de corazón por todos los mensajes y por el cariño inmenso de mis compañeros del reality. Me sentí muy querida por todos, y ese cariño es totalmente mutuo. A veces la vida te frena de golpe y a la fuerza. Nunca es fácil, pero hay que seguir siempre adelante, pase lo que pase”.

La brasileña reconoció que la lesión la obligó a parar y reflexionar, pero hoy se siente optimista y enfoca sus energías en recuperarse por completo.

El accidente de Paloma Fiuza en ‘El Internado’ reabre el debate sobre los riesgos que enfrentan los participantes de realities de competencia extrema. La producción reforzó los protocolos de seguridad tras el incidente y reiteró el compromiso de brindar atención inmediata en casos de emergencia.

