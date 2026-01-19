Rechazo contra prohibición de dos personas en moto: Advierten que norma afecta a familias y trabajadores

La lucha contra los ataques armados a conductores de transporte público llevó al Ejecutivo a reactivar una antigua medida de control: impedir que dos personas se desplacen juntas en una motocicleta. La disposición, impulsada por el gobierno de José Jerí como parte de su política de seguridad ciudadana, comenzará a sancionarse desde el 21 de enero. Antes de esa fecha, la Policía Nacional inició una fase de orientación dirigida a preparar a los conductores y advertirles sobre las consecuencias del incumplimiento.

Con ese objetivo, la División de Tránsito movilizó a cerca de 200 agentes en diversos sectores de la capital para realizar operativos de control y difundir información sobre la nueva medida.

Durante estas acciones, los conductores de motocicletas expresaron inquietud, rechazo y desconcierto frente a la prohibición de que dos personas circulen en una misma unidad. Las reacciones recogidas en plena vía pública muestran un malestar extendido entre quienes utilizan este vehículo como medio cotidiano de transporte familiar.

Reacciones en las calles: conductores rechazan prohibición de viajar acompañados en moto

Uno de los motociclistas cuestionó el carácter general de la medida y pidió excepciones para los traslados domésticos. “Este, bueno, yo normalmente llevo a mi esposa en el trabajo y hay personas que llevan familia. Yo creo que tuvieron que haber hecho unas excepciones con las personas que llevan a los familiares o no llevar dos hombres ya mayores, pero puede ser mi esposa, una mujer, un hombre, pues. Me parece un poquito radical la multa”, afirmó.

Además, consideró que las acciones disuasivas de la PNP deberían ser permanentes. “Debería haber operativos policiales todos los días, no solamente porque, este, van a prohibir a dos personas. Eso es lo que yo opino”, añadió.

Desacuerdo y desconocimiento frente a la nueva restricción

Otro conductor que trasladaba a su pareja a su centro de trabajo explicó que la motocicleta es su principal herramienta de movilidad. Al ser advertido de que la norma se aplicará sin excepciones, expresó su desacuerdo y reclamó alternativas distintas.

“Pero ¿por qué no toman otras medidas. Más intervenciones? Más que todo”, recomendó.

La incertidumbre también alcanzó a quienes desconocían por completo la nueva disposición. Un motociclista recién llegado de provincia relató que no estaba informado sobre la restricción.

“Desconocido, totalmente desconocido, porque vengo de provincia. Vengo de Chota, Chadín”, comentó. Ante la advertencia policial, se defendió subrayando que cumple con todos los requisitos legales. “Yo tengo en regla todos mis documentos en regla”, sostuvo.

Los testimonios recogidos por TV Perú coinciden en un reclamo central: la prohibición afecta directamente a quienes usan la motocicleta como vehículo familiar y de trabajo. Aunque algunos reconocen la necesidad de enfrentar la criminalidad, consideran que la medida es excesiva y poco flexible para situaciones cotidianas.

Multas y argumentos detrás de la medida

En ese marco, el general Humberto Alvarado, jefe de la División de Tránsito, defendió la estrategia y remarcó su carácter pedagógico. “Estamos en una marcha de sensibilización, de comunicación, gracias a ustedes que nos brindan esta cobertura. A partir del día 21, la Dirección de la Policía de Tránsito, a través de sus subcomponentes de control y fiscalización, va a aplicar estas sanciones pecuniarias”, afirmó.

La norma contempla una sanción económica equivalente al 12 % de una Unidad Impositiva Tributaria, actualmente fijada en 669 soles. En los casos de reincidencia, el castigo se eleva al doble. Según Alvarado, la finalidad no es recaudar fondos, sino reducir los factores que facilitan la comisión de delitos. “Entendemos que la ciudadanía va a estar cooperando y colaborando, porque la seguridad ciudadana es parte de cada uno de los integrantes de nuestra ciudad”, sostuvo.