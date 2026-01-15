Perú

Regresa la prohibición de dos personas en moto: General Arriola defiende la medida por su uso en delitos

El presidente José Jerí informó que se emitirá un decreto supremo que establece esta restricción como parte de las acciones destinadas a reforzar la seguridad ciudadana

El presidente José Jerí anunció que una de las medidas para enfrentar los constantes atentados contra choferes de transporte público será la prohibición de que dos personas circulen en una misma motocicleta. Esta restricción ya se había implementado el 2025; sin embargo, ante el rechazo de la comunidad de motociclistas, fue derogada.

No obstante, frente a los ataques registrados en las últimas semanas y a la convocatoria de un nuevo paro de transportistas, el Ejecutivo resolvió volver a implementarla.

En ese contexto, el comandante general de la Policía Nacional del Perú, general Óscar Arriola, se pronunció a favor del decreto que prohíbe la circulación de dos personas en una motocicleta. Arriola exhortó a la comunidad motera a cumplir con esta disposición, aunque reconoció que tendrá un impacto negativo en ese sector: “Nosotros como Policía Nacional debemos hacer un llamado a la ciudadanía en general, porque esto es un compromiso de todos, especialmente de quienes se movilizan en moto, que sí es un sector importante y que seguramente va a tener un impacto”, comentó.

Usuarios pagan entre S/ 5 y S/ 10 por viajes en motos sin SOAT ni garantías de seguridad. Captura: Latina

Asimismo, coincidió con José Jerí respecto al impacto negativo que genera el uso de este vehículo en la percepción de seguridad de los choferes y de la ciudadanía en general, debido a su constante empleo en delitos de extorsión y sicariato.

“Hay un miramiento especial porque, como ayer lo decía el presidente, cuando hay una motocicleta con dos ocupantes, y dada la contundencia de los actos criminales, cualquier persona se pone muy nerviosa. Se impacienta, se tensiona, solamente con que una moto se ponga al costado”, reflexionó.

Las motos y su uso delictivo

El general Óscar Arriola explicó que el uso de motocicletas se ha convertido en un elemento central en la comisión de delitos urbanos, debido a las ventajas operativas que ofrecen a las organizaciones criminales. Según detalló, este tipo de vehículo permite desplazamientos rápidos y facilita la huida tras la ejecución de hechos violentos, incluso en zonas con alto nivel de congestión vehicular.

De acuerdo con su análisis, la motocicleta es especialmente funcional para evadir controles y el tránsito o los bloqueos en las calles, lo que reduce el tiempo de exposición de los delincuentes en la escena del crimen. Esta capacidad de escape inmediato ha hecho que sea uno de los medios de transporte más utilizados en delitos como sicariato, extorsión y asesinatos por encargo.

Comandante general de la PNP, Óscar Arriola

Indicó además que los esquemas delictivos han cambiado y ahora operan con mayor coordinación y rapidez. En algunos casos, los agresores pueden desplazarse inicialmente en un automóvil y, tras cometer el ataque, cambiar rápidamente a una motocicleta para asegurar la fuga. En otros, el atacante actúa solo mientras un cómplice lo espera en una moto en calles cercanas, paraderos o pasajes de difícil acceso.

La explicación de José Jerí a la norma

El presidente José Jerí sostuvo que se trata de una decisión necesaria frente al actual contexto de inseguridad, aun cuando implique restricciones temporales para un sector de la población. “En este momento y en esta coyuntura, es necesario tomar acciones, aun cuando afecten temporalmente a algún sector, porque son medidas que tenemos que asumir como Estado para recuperar paulatinamente la tranquilidad y disminuir los índices de inseguridad”, afirmó.

Esta medida busca combatir el aumento de delitos como el sicariato y la extorsión. (Andina)

Con la publicación del decreto supremo, el Ejecutivo busca dotar a la Policía Nacional de un marco legal claro que permita intervenir de manera oportuna y aplicar sanciones, inicialmente de carácter económico. El objetivo es evitar que situaciones consideradas de riesgo pasen desapercibidas y reforzar el principio de autoridad. “No puede volver a pasar que, por ejemplo, pasen desapercibidos o no sean intervenidos. Ya no hay excusas”, remarcó el mandatario.

La decisión se complementa con otras acciones contra el crimen organizado, como la reglamentación de normas dirigidas a proteger al sector transporte, en un esfuerzo integral por contener la ola delictiva que afecta al país.

Multas para motociclistas: sanciones desde la primera intervención

La normativa establece que la primera vez que un motociclista sea intervenido por circular con dos personas, la infracción será catalogada como muy grave. Esta falta implica una multa económica, la pérdida de 50 puntos en el récord del conductor y la posibilidad de acceder al beneficio de pronto pago, mecanismo que permite reducir el monto de la sanción si se cancela en un plazo determinado.

Aunque el castigo ya es considerable en esta primera etapa, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones advirtió que se trata de una sanción inicial, pensada como una advertencia contundente para evitar la reincidencia.

Segunda infracción: pérdida definitiva del brevete

El escenario cambia de forma radical para quienes incurran por segunda vez en esta falta. De acuerdo con lo detallado por el titular del MTC, un motociclista que vuelva a ser intervenido llevando a dos personas perderá su licencia de conducir.

En esta segunda infracción, la multa se duplica, se eliminan por completo los descuentos por pronto pago y se aplican 60 puntos adicionales en contra del conductor. Esta suma de sanciones conduce a la cancelación definitiva del brevete, cerrando la posibilidad de seguir conduciendo legalmente.

El objetivo, según el sector Transportes, es que la medida tenga un efecto disuasivo real y no solo simbólico, reduciendo de manera sostenida el uso de motocicletas en hechos violentos.

Paro por regreso de restricciones

Cientos de motociclistas rechazan el nuevo decreto que prohíbe que dos personas viajen en una moto. La comunidad motera advierte con un paro nacional si el gobierno no atiende sus demandas. | VIDEO: 24 horas

La posibilidad de un paro nacional de motociclistas vuelve a tensar la relación entre el Gobierno y el sector transporte, tras el anuncio de un decreto que prohibiría la circulación de dos personas adultas en una misma motocicleta. La medida, impulsada por el presidente interino José Jerí como respuesta a la ola de sicariato y extorsiones, ha sido recibida con rechazo por parte de la comunidad motera, que la considera una afectación directa al derecho al trabajo y al libre tránsito.

La PNP aclara que los padres que lleven a sus hijos al colegio en moto no serán detenidos. Foto: Composición Infobae Perú

En las últimas horas, alrededor de cuatrocientos motociclistas se movilizaron por la avenida Salaverry y marcharon hacia la Plaza San Martín y el Congreso para expresar su desacuerdo. Los gremios advierten que, si no se alcanza un consenso en la reunión programada con el Ejecutivo, podrían iniciar una paralización a nivel nacional. Según sus dirigentes, detener a un sector que agrupa a millones de usuarios tendría un impacto económico significativo, especialmente en servicios de reparto, comercio y consumo de combustible.

