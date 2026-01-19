Perú

Lipoescultura mortal en clínica de Miraflores: familiares de enfermera denuncian que el centro no contaba con autorización

La hermana de Yanira Mendoza pide ubicar a los médicos que realizaron el procedimiento en el local, a pesar de que no contaba con una sala de UCI

Guardar
Una joven enfermera, madre de dos hijos, viaja en secreto a Lima para someterse a una lipoescultura, pero encuentra la muerte. Este reportaje investiga las presuntas negligencias en una clínica que no contaba con los permisos para realizar operaciones | Día D

La Clínica Roma Medic de Miraflores se encuentra hoy en el centro de una investigación tras la acumulación de denuncias por parte de pacientes y familiares que relatan una serie de prácticas irregulares y consecuencias graves tras procedimientos estéticos. De acuerdo con el reportaje de Día D, el caso de Yanira Mendoza, una enfermera de 34 años fallecida luego de una liposucción, ha desencadenado nuevos testimonios.

A través de redes sociales, la clínica se promocionaba con imágenes de tecnología avanzada, personal calificado y supuestas garantías de seguridad, incluyendo la existencia de una sala de cuidados intensivos. Sin embargo, la realidad expuesta por familiares y víctimas dista de esa imagen.

La familia de la joven establecimiento solo contaba con permisos para consultas médicas, no para cirugías, y carecía de licencia para operar quirófanos.

Acusan a la Clínica Roma Medic de Miraflores por operar sin licencia y ocultar muertes| ATV

Familia pide justicia

El caso de Yanira, quien viajó desde Ica a Lima el 16 de diciembre de 2025, ha generado conmoción. Su familia desconocía que planeaba someterse a una intervención estética; según relató su hermana, la joven había ocultado su decisión bajo el pretexto de un curso profesional. El 18 de diciembre, Yanira fue fotografiada en la clínica minutos antes de la cirugía. Esa sería la última imagen de ella con vida.

Según el testimonio de la hermana de Yanira, la amiga que la acompañó escuchó cómo preguntaba al personal de la clínica si contaban con los equipos y cuidados necesarios. “Le dijeron que sí”, relató, aunque la investigación posterior demostró que no existía sala de cuidados intensivos ni infraestructura adecuada.

El contrato de la operación fue firmado con el cirujano Wilson Espinoza. También participó el anestesiólogo Edward Cadenas, quien, según la denuncia, habría realizado la liposucción y habría provocado una hemorragia interna que derivó en el fallecimiento de la paciente.

Clínica Roma Medic de Miraflores,
Clínica Roma Medic de Miraflores, en la mira: víctimas denuncian cirugías irregulares y encubrimiento | Día D

La familia denunció que, tras la emergencia, Yanira fue trasladada al hospital Edgardo Rebagliati, a varios kilómetros de distancia, en vez de ser llevada al cercano hospital Casimiro Ulloa. La decisión ha levantado sospechas y preguntas sin respuesta. Además, la clínica habría ingresado a Yanira como NN en el hospital, eliminando su identidad para retrasar la notificación a sus familiares y evitar responsabilidades.

Sin respuestas

En medio del duelo, la familia de la víctima se presentó en la Clínica Roma Medic para exigir información directa a los médicos responsables. “Ella entra con vida y sale muerta de aquí”, reclamó la hermana al personal, exigiendo hablar con los doctores, mientras el personal evadía las preguntas y desvió la atención hacia otros lugares.

A raíz de la muerte de Yanira, salieron a la luz otros casos similares. María Moscoso, otra paciente de la misma clínica en una sede anterior, relató que sufrió graves secuelas tras una lipoescultura realizada por Luz Ángela Quispe Llanos, una médica general.

Moscoso mostró las marcas y daños en su cuerpo, así como la fibrosis en el abdomen. “Me dejaron con secuelas en caderas, glúteos y tengo bastante fibrosis en el abdomen”, declaró.

Moscoso también denunció que la clínica manipula fotografías para publicitar resultados falsos y que, tras su denuncia pública, recibió amenazas y ofertas de dinero a cambio de su silencio.

Temas Relacionados

MirafloresClínica Roma MedicNegligencia médicaperu-noticiasLiposcultura

Más Noticias

Quién es Miguel Silveira, la expromesa de Fluminense que buscará resurgir en Universitario tras descensos en Rusia y Japón

Con apenas 10 partidos disputados en 2025, el volante brasileño de 22 años llega a Perú con la misión de relanzar su carrera; una apuesta de alto riesgo de la ‘U’ que busca talento ofensivo para la temporada

Quién es Miguel Silveira, la

Prohibición de dos personas en moto: Policía intensifica controles y anuncia sanciones desde el 21 de enero

Los motociclistas expresaron su rechazo a esta nueva disposición y anuncian una marcha contra el gobierno

Prohibición de dos personas en

Armonía 10 de Walther Lozada se pronuncia tras sufrir atentado en Trujillo: “Condenamos los actos de violencia”

La agrupación musical confirmó daños materiales, pero descartó algún herido o víctima. Sin embargo, lamentaron la poca acción de las autoridades

Armonía 10 de Walther Lozada

Luz del Sur castigada con 5,5 millones de soles por falsear datos ante Indecopi en la compra de Marcona y Tres Hermanas

La empresa controlada por China Three Gorges Corporation negó en 2023 tener planes de expansión, pese a que existía un acuerdo interno para la adquisición de dos parques eólicos en la costa sur

Luz del Sur castigada con

Joven fanática de Bad Bunny denuncia agresión física en el concierto del ‘Conejo Malo’: caso dio la vuelta al mundo

Angeline Carlier, en redes sociales identificada como Angikitty, hizo pública su denuncia al sentirse vulnerable frente a jóvenes desconocidos que la acosaron en el Estadio Nacional

Joven fanática de Bad Bunny
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Congresistas presentan moción de vacancia

Congresistas presentan moción de vacancia contra José Jerí por reuniones con el empresario chino Zhihua Yang

Ministro de Defensa justifica reunión clandestina entre José Jerí y empresario chino: “Puede asistir a una invitación”

Fiscal Tomás Gálvez no abre investigación contra José Jerí pese a videos de reuniones con empresario chino Zhihua Yang

Perú expresa solidaridad con España y habilita líneas de emergencia tras tragedia ferroviaria

Peruanos pagarán por extorsiones a transportistas: Gobierno de José Jerí crea un fondo de recuperación económica y reparación de daños

ENTRETENIMIENTO

Armonía 10 de Walther Lozada

Armonía 10 de Walther Lozada se pronuncia tras sufrir atentado en Trujillo: “Condenamos los actos de violencia”

Joven fanática de Bad Bunny denuncia agresión física en el concierto del ‘Conejo Malo’: caso dio la vuelta al mundo

Milo J vuelve a Perú: fecha, lugar, precios de entradas y todo sobre su concierto en Lima

¿BTS cambia de fecha de sus conciertos en Perú? Página oficial publica los días que serían sus shows en Lima

Natalie Vértiz alza la voz tras agresión a Angeline Carlier en concierto de Bad Bunny en Lima: “Qué rabia tengo”

DEPORTES

Quién es Miguel Silveira, la

Quién es Miguel Silveira, la expromesa de Fluminense que buscará resurgir en Universitario tras descensos en Rusia y Japón

Programación de la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26, fase 2: partidos, horarios y canal TV

Se-Yun Park debutó en Géminis con un mal saque: la divertida reacción de Natalia Málaga tras el fallo de la coreana

Paolo Guerrero se motiva tras marcar su primer gol en 2026 con Alianza Lima: “Estoy con ansias de que inicie el campeonato”

Alan Cantero ratifica su compromiso con Alianza Lima tras brillar en pretemporada: “Me quedé para una revancha”