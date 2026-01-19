Lipoescultura mortal en clínica de Miraflores: familiares de enfermera denuncian que el centro no contaba con autorización

Una joven enfermera, madre de dos hijos, viaja en secreto a Lima para someterse a una lipoescultura, pero encuentra la muerte. Este reportaje investiga las presuntas negligencias en una clínica que no contaba con los permisos para realizar operaciones | Día D

La Clínica Roma Medic de Miraflores se encuentra hoy en el centro de una investigación tras la acumulación de denuncias por parte de pacientes y familiares que relatan una serie de prácticas irregulares y consecuencias graves tras procedimientos estéticos. De acuerdo con el reportaje de Día D, el caso de Yanira Mendoza, una enfermera de 34 años fallecida luego de una liposucción, ha desencadenado nuevos testimonios.

A través de redes sociales, la clínica se promocionaba con imágenes de tecnología avanzada, personal calificado y supuestas garantías de seguridad, incluyendo la existencia de una sala de cuidados intensivos. Sin embargo, la realidad expuesta por familiares y víctimas dista de esa imagen.

La familia de la joven establecimiento solo contaba con permisos para consultas médicas, no para cirugías, y carecía de licencia para operar quirófanos.

Acusan a la Clínica Roma Medic de Miraflores por operar sin licencia y ocultar muertes| ATV

Familia pide justicia

El caso de Yanira, quien viajó desde Ica a Lima el 16 de diciembre de 2025, ha generado conmoción. Su familia desconocía que planeaba someterse a una intervención estética; según relató su hermana, la joven había ocultado su decisión bajo el pretexto de un curso profesional. El 18 de diciembre, Yanira fue fotografiada en la clínica minutos antes de la cirugía. Esa sería la última imagen de ella con vida.

Según el testimonio de la hermana de Yanira, la amiga que la acompañó escuchó cómo preguntaba al personal de la clínica si contaban con los equipos y cuidados necesarios. “Le dijeron que sí”, relató, aunque la investigación posterior demostró que no existía sala de cuidados intensivos ni infraestructura adecuada.

El contrato de la operación fue firmado con el cirujano Wilson Espinoza. También participó el anestesiólogo Edward Cadenas, quien, según la denuncia, habría realizado la liposucción y habría provocado una hemorragia interna que derivó en el fallecimiento de la paciente.

Clínica Roma Medic de Miraflores, en la mira: víctimas denuncian cirugías irregulares y encubrimiento | Día D

La familia denunció que, tras la emergencia, Yanira fue trasladada al hospital Edgardo Rebagliati, a varios kilómetros de distancia, en vez de ser llevada al cercano hospital Casimiro Ulloa. La decisión ha levantado sospechas y preguntas sin respuesta. Además, la clínica habría ingresado a Yanira como NN en el hospital, eliminando su identidad para retrasar la notificación a sus familiares y evitar responsabilidades.

Sin respuestas

En medio del duelo, la familia de la víctima se presentó en la Clínica Roma Medic para exigir información directa a los médicos responsables. “Ella entra con vida y sale muerta de aquí”, reclamó la hermana al personal, exigiendo hablar con los doctores, mientras el personal evadía las preguntas y desvió la atención hacia otros lugares.

A raíz de la muerte de Yanira, salieron a la luz otros casos similares. María Moscoso, otra paciente de la misma clínica en una sede anterior, relató que sufrió graves secuelas tras una lipoescultura realizada por Luz Ángela Quispe Llanos, una médica general.

Moscoso mostró las marcas y daños en su cuerpo, así como la fibrosis en el abdomen. “Me dejaron con secuelas en caderas, glúteos y tengo bastante fibrosis en el abdomen”, declaró.

Moscoso también denunció que la clínica manipula fotografías para publicitar resultados falsos y que, tras su denuncia pública, recibió amenazas y ofertas de dinero a cambio de su silencio.