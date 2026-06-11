Perú

Es oficial: la Ley Tudela se reglamenta y guionistas de cine peruano deberán financiar al menos el 30% de sus películas o proyectos audiovisuales

Los personas o empresas que apuesten por el cine peruano solo podrán usar hasta el 50% de sus gastos directos en producción para reducir sus impuestos, quedando fuera la promoción y los videojuegos

Guardar
Google icon
Espectadores en fila mirando la pantalla en una función de cine - (Imagen Ilustrativa Infobae).
Grupo de personas disfrutando de una película en una sala de cine con asientos llenos - (Imagen Ilustrativa Infobae).

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) publicó el reglamento de la Ley Nº 32309, conocida como Ley Tudela (por su autora, la congresista Adriana Tudela), marcando un antes y un después en el acceso a los fondos para el cine y el audiovisual peruano.

El Decreto Supremo Nº 099-2026-EF, difundido en El Peruano, detalla una serie de incentivos fiscales y económicos que, lejos de ser universales, llegan acompañados de condiciones, exclusiones y un esquema de vigilancia y control tributario poco habitual para la industria cultural.

Incentivos con candados: solo para quienes cumplan requisitos estrictos

El reglamento permite deducir hasta 20% de donaciones en dinero para proyectos inscritos en el RENCA (Registro Nacional de la Cinematografía y el Audiovisual), pero excluye cualquier vínculo societario o familiar entre donante y beneficiario y exige que los fondos pasen antes por el Ministerio de Cultura.

PUBLICIDAD

Solo proyectos avalados oficialmente y con fines culturales, bajo certificación de la Dirección del Audiovisual, la Fonografía y los Nuevos Medios (DAFO), podrán acceder a este beneficio, dejando fuera a numerosas iniciativas independientes o asociativas que históricamente han sostenido la diversidad en el cine peruano.

Con cinco películas nacionales dominando la cartelera, el cine peruano demuestra su creciente relevancia a nivel nacional e internacional. Foto: DAFO
La exoneración arancelaria para equipos importados aplica solo a proyectos reconocidos por el Ministerio de Cultura y registrados ante la SUNAT.

A la vez, se crea el crédito audiovisual para quienes inviertan en producción nacional, aunque su acceso depende del cumplimiento de múltiples requisitos contables, auditorías externas y la obtención del Certificado de Inversión en la Producción Audiovisual (CIPA).

El crédito se limita a cubrir hasta el 50% de la obligación tributaria y solo para gastos directos certificados, excluyendo todo lo relacionado con la promoción, distribución, investigación o nuevas formas narrativas como videojuegos y realidad virtual.

PUBLICIDAD

Por ejemplo, si una empresa invierte 20,000 soles en la producción de una película peruana. Supongamos que su impuesto a la renta anual es de 15,000 soles. Gracias al crédito audiovisual, la empresa puede usar hasta 10,000 soles (el 50% de su impuesto) para reducir lo que debe pagar al Estado.

Exoneraciones y limitaciones: beneficios para pocos

La exoneración de derechos arancelarios a la importación de equipos solo será posible para proyectos reconocidos por el Ministerio de Cultura y registrados ante la SUNAT.

Los bienes importados quedarán sujetos a una prohibición de transferencia de cuatro años, y la resolución con el listado de bienes debe ser publicada y verificada digitalmente. Quienes no cumplan estos requisitos perderán automáticamente el acceso al beneficio.

Velasco Alvarado
El Ministerio de Economía y Finanzas publicó el reglamento de la Ley Tudela y redefinió el acceso a los fondos para el cine y el audiovisual peruano.

Más burocracia, menos inclusión

Pero el reglamento impone también una serie de controles, plazos y documentación que complican el acceso a los incentivos. Los beneficiarios necesitan presentar actas, resoluciones, informes auditados y registros específicos ante la SUNAT, bajo la amenaza de perder los créditos y ser sancionados si cometen errores o demoras.

El monto mínimo para acceder es de 9 UIT para cine (películas) y 21 UIT para audiovisual (series, documentales, etc.) lo que equivale en 2026 a 49.500 soles y 115.500 soles respectivamente, usando el valor vigente de 5.500 soles por UIT. Sin embargo, la UIT se actualiza anualmente, por lo que los montos exigidos serán mayores en los próximos años.

Además, el 30% del financiamiento debe ser privado, es decir, los guionistas y productores deberán demostrar al menos 34.650 soles de inversión no estatal para cada proyecto audiovisual que aspire a los beneficios, cifra que también aumentará si sube la UIT.

Adriana Tudela
Gremios y colectivos culturales cuestionan que la Ley Tudela elimine criterios de diversidad y abra la puerta a la censura política en el cine peruano.

Críticas del sector: censura y abandono a la diversidad

La Ley Tudela ha sido calificada por gremios y colectivos culturales como una “ley anticine”. La razón: establece la posibilidad de negar financiamiento estatal a obras que, a criterio de la autoridad, “atenten contra el Estado de derecho o vulneren la Constitución”, abriendo la puerta a la censura política.

Además, exige que el Estado solo financie hasta el 70% del costo de una producción, obligando a los creadores a reunir el 30% restante de fuentes privadas, una tarea difícil fuera de Lima y para el cine independiente o en lenguas originarias.

La eliminación de criterios de inclusión y diversidad, presentes en la legislación anterior, agrava el panorama para la producción regional y comunitaria. La norma y su reglamento priorizan la fiscalización y la recaudación, relegando el fomento real del cine y la cultura a un segundo plano.

Temas Relacionados

cinepelículasLey TudelaAdriana TudelaCongreso del PerútributosSUNATMEFMinisterio de Culturaperu-economia

Más Noticias

Precio del dólar subió en Perú tras desplomarse: Así se cotiza el tipo de cambio hoy 11 de junio

El precio con respecto al sol peruano es reportado por el Banco Central de Reserva (BCRP) y Bloomberg. Revisa también el dólar Sunat

Precio del dólar subió en Perú tras desplomarse: Así se cotiza el tipo de cambio hoy 11 de junio

Elecciones Perú 2026: cuántas actas hay observadas, de qué lugares y qué candidato podría tener más votos

Los expedientes serán revisados por el Jurado Electoral Especial, que puede corregir fallas, solicitar un nuevo conteo con veedores o declarar la nulidad antes de validar los votos

Elecciones Perú 2026: cuántas actas hay observadas, de qué lugares y qué candidato podría tener más votos

Campaña veterinaria gratis para este 13 de junio: ¿Dónde y qué servicios son los disponibles?

Esta campaña es importante porque facilita el acceso a servicios preventivos como la vacunación antirrábica y la desparasitación, ayuda a detectar y reducir riesgos de enfermedades y contribuye a la salud pública al disminuir la posibilidad de contagios

Campaña veterinaria gratis para este 13 de junio: ¿Dónde y qué servicios son los disponibles?

Municipalidad de Jesús María justifica riego en parque donde permanecían simpatizantes de de Roberto Sánchez

La comuna sostuvo que la utilización de la cisterna se debió a un cronograma regular, desvinculando la acción de cualquier motivación política

Municipalidad de Jesús María justifica riego en parque donde permanecían simpatizantes de de Roberto Sánchez

Senamhi: ¿Cómo estará hoy el clima en Lima? Descubre el pronóstico meteorológico de este 11 de junio

Cielo cubierto y lloviznas marcarán la jornada de hoy en Lima, según el pronóstico del Senamhi, que advierte sobre neblina y ráfagas de viento en distintos distritos de la capital

Senamhi: ¿Cómo estará hoy el clima en Lima? Descubre el pronóstico meteorológico de este 11 de junio
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Elecciones Perú 2026: cuántas actas hay observadas, de qué lugares y qué candidato podría tener más votos

Elecciones Perú 2026: cuántas actas hay observadas, de qué lugares y qué candidato podría tener más votos

¿Cómo votó Japón en la segunda vuelta de las elecciones peruanas 2026? Hay una marcada diferencia en el país asiático

Histórica definición electoral en Perú EN VIVO: Al 98.215% Keiko Fujimori supera en votos a Roberto Sánchez

Resultados ONPE de Keiko Fujimori EN VIVO: conteo oficial de las votaciones de la segunda vuelta

ONPE al 98%, región por región: Así va el voto de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en esta segunda vuelta

ENTRETENIMIENTO

Youna confirma que ya no habrá boda con Samahara Lobatón y explica por qué tomaron distancia: “Me pone triste, pero también me alegra”

Youna confirma que ya no habrá boda con Samahara Lobatón y explica por qué tomaron distancia: “Me pone triste, pero también me alegra”

Mario Hart revela que Stephanie Cayo sigue siendo su ‘crush’ y expone la razón por la que nunca se declaró: “Estaba con Alejandra”

Magaly Medina opina sobre la juerga de Yaco Eskenazi con André Carrillo en México y lanza advertencia: “No le conviene portarse mal”

Vanessa Pumarica destapa cómo encontró a Pamela Franco tras el ampay del ‘auto rana’ de Christian Domínguez

John Kelvin denuncia a Dalia Durán por presunta violencia psicológica y maltrato infantil: “Tenemos que priorizar a mis hijos”

DEPORTES

¿La llegada de Gianluca Lapadula a Universitario se puede caer?: “Si abres el horno a la mitad, se puede malograr”

¿La llegada de Gianluca Lapadula a Universitario se puede caer?: “Si abres el horno a la mitad, se puede malograr”

Programación de la fecha 1 de la Copa de la Liga peruana 2026: partidos, horarios y canales TV

Resultados de la fecha 1 de la Copa de la Liga peruana 2026: así van los partidos de la Liga 1 y Liga 2

Dónde ver la inauguración del Mundial 2026 en Perú HOY: canal tv online del evento FIFA

Thiago Kosloski con Infobae: lo que hay que mejorar en menores, liderazgo futuro de Maxloren Castro en Perú y el secreto para que Piero Cari crezca