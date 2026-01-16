Perú

Martha Moyano feliz con suspensión de José Domingo Pérez: “Es una decisión justa”

La congresista de Fuerza Popular destacó la medida adoptada contra el exfiscal del equipo especial Lava Jato. “Es una persona que ha usado la legalidad y el Ministerio Público como instrumentos para perseguir políticamente”, sostuvo

Parlamentaria respaldó decisión de la ANC del Ministerio Público. | Fotocomposición

La congresista y candidata al Senado por Fuerza Popular, Martha Moyano, expresó su respaldo a la suspensión preventiva impuesta al fiscal José Domingo Pérez por la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público. Consultada por la noticia, la legisladora calificó la medida como “justa y legal”, señalando que responde a un proceder que, en su opinión, estuvo marcado por la instrumentalización de la justicia para fines políticos.

Como se sabe, la ANC resolvió apartar a Pérez de sus funciones durante seis meses, tras considerar que incurrió en presuntas faltas muy graves en el ejercicio de su labor, especialmente en el marco de la investigación conocida como caso “Cócteles”. La decisión, notificada el 12 de enero de 2026, sostiene que el fiscal incumplió deberes funcionales y no persiguió el delito con razonabilidad, además de no respetar el debido proceso.

Al respecto, Martha Moyano cuestionó duramente el desempeño de José Domingo Pérez a lo largo de los diez años que duró la investigación contra la lideresa de su partido, Keiko Fujimori, y otros integrantes de Fuerza Popular. “He dicho en todos los medios que el señor Pérez se ha dedicado a utilizar la legalidad y al Ministerio Público como instrumentos de persecución política. Ha intentado destruir el partido, llevando a Keiko Fujimori a prisión por más de un año y medio, y presentando a la organización como una red criminal cuando eso no corresponde a la realidad jurídica”, señaló en entrevista con RPP.

Insistió en que ningún abogado, fiscal o juez puede iniciar procesos o sentenciar por delitos que no existen en la legislación peruana. “Eso lo saben muy bien los fiscales. No se puede aplicar una ley que no existía en la época de los hechos investigados”, afirmó.

José Domingo Pérez

Según la resolución de la ANC, la acusación a cargo de Pérez fue devuelta por el Poder Judicial en 19 ocasiones debido a errores de forma y fondo, lo que provocó una demora de casi cuatro años en el proceso y afectó la imagen institucional del Ministerio Público. “Los plazos razonables existen en la ley y un fiscal debe presentar su acusación con información relevante y en tiempos adecuados”, recalcó Moyano.

Respecto a la situación legal de miembros de Fuerza Popular, la parlamentaria reconoció que aún quedan investigaciones abiertas. Una de ellas al exsecretario general del partido y a Keiko Fujimori. Sin embargo, Moyano consideró que estos procesos siguen un patrón similar al del caso “Cócteles”, activándose especialmente en contextos electorales y basándose, según ella, en “suposiciones” más que en pruebas sólidas.

“Nos asombra que cada vez que hay un proceso electoral, se reactivan estos temas legales y las acusaciones aparecen en los medios. Pero los abogados del partido se encargarán de enfrentar la situación y confío en que, así como cayó el caso anterior, también este terminará cayendo, aunque espero que no pase una década antes de que eso ocurra”, manifestó Moyano.

Martha Moyano, nacida en el Callao en 1964, ha tenido una vida política que refleja la persistencia, las tensiones y las decisiones que marcaron las últimas décadas del país. (Andina)

No presentarán denuncia adicional contra el fiscal suspendido

Respecto a la posibilidad de que Fuerza Popular promueva una denuncia adicional contra Pérez, Moyano descartó esa opción y aseguró que el partido prefiere dejar que el proceso disciplinario siga su curso. “A pesar de todo el daño causado al partido y a Keiko Fujimori, no vamos a perder el tiempo en eso. El señor Pérez tendrá que afrontar las consecuencias de sus actos en el marco de la ley. El karma existe y, cuando alguien utiliza las instituciones para perjudicar políticamente a otros, tarde o temprano ese camino se revierte”, añadió.

La medida preventiva dictada por la ANC busca, según la resolución, “evitar la repetición de conductas cuestionadas y garantizar la integridad de los procedimientos en curso”.

