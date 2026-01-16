Impactantes imágenes del huaico que destruyó un puente en Moquegua

Las lluvias intensas provocaron un huaico que arranco el puente Pedregal. | Canal N

Las intensas lluvias que afectan al sur del país provocaron este martes la destrucción del puente El Pedregal - Santa Rosa, en el distrito de Quinistaquillas, provincia General Sánchez Cerro, región Moquegua. El colapso ocurrió tras el descenso de un huaico que arrasó con la estructura vehicular y dejó incomunicados a varios poblados de la zona alta.

Imágenes grabadas por los propios vecinos muestran el momento exacto en que la corriente de lodo y piedras arranca el puente desde sus bases y lo arrastra río abajo, como si se tratara de una embarcación. El hecho ocurrió aproximadamente hora y media antes de que las autoridades regionales recibieran el reporte formal, debido a las dificultades de comunicación en el área.

Según testimonios recogidos en la zona, el estruendo provocado por el flujo alertó a los pobladores, quienes lograron alejarse a tiempo. No se reportaron víctimas, aunque la infraestructura afectada era de uso vehicular y había sido inaugurada recientemente, lo que incrementa la preocupación por el impacto en la conectividad y el tránsito entre Moquegua y la zona alta que conecta con Arequipa.

El huaico arrancó el puente de su base y dejó incomunicados a varios poblados.

El colapso del puente El Pedregal – Santa Rosa ocurrió apenas semanas después de su inauguración. La infraestructura había sido renovada y entregada en diciembre de 2025 por la Municipalidad Distrital de Quinistaquillas, como parte de un proyecto vial orientado a mejorar la transitabilidad vehicular y peatonal en el camino vecinal R180252.

La obra, supervisada por el alcalde distrital Merlín Jorge Caytano Baldarrago, buscaba fortalecer la conectividad entre los sectores de Pedregal y Santa Rosa, así como facilitar el transporte de productos en la zona alta de la provincia General Sánchez Cerro.

El nuevo puente Pedregal - Santa Rosa fue inaugurado en diciembre de 2025. - Crédito: Municipalidad Distrital de Quinistaquillas

Alerta por lahar en el volcán Huaynaputina

El huaico que destruyó el puente en Quinistaquillas se originó por el descenso de un lahar —flujo de lodo y escombros— tras la activación de la quebrada El Volcán, ubicada en el sector sur del volcán Huaynaputina, según confirmó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El flujo avanzó en dirección al río Tambo y tuvo como principal zona de afectación el distrito de Quinistaquillas. Ante este escenario, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) exhortó a la población a mantenerse alejada de las riberas del río, zonas bajas y quebradas, además de evitar el cruce de puentes o caminos por donde el material continúe descendiendo.

Desde el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) y el Senamhi se advirtió que las lluvias persistirán en los próximos días, por lo que no se descarta la activación de nuevas quebradas en el sur del país. Las autoridades pidieron mantenerse informados a través de los canales oficiales y seguir las recomendaciones ante posibles deslizamientos.

El IGP viene monitoreando la actividad de los volcanes del sur del Perú. - Crédito: COER Moquegua

¿Qué es un lahar?

Un lahar es un flujo de lodo y escombros de origen volcánico, compuesto por agua, ceniza, rocas y sedimentos, que desciende a gran velocidad por quebradas y cauces naturales. Suele activarse por lluvias intensas en zonas volcánicas y puede recorrer varios kilómetros, arrasando con infraestructura, caminos y poblados ubicados en su trayecto.

Además de su fuerza destructiva, los lahares representan un alto riesgo porque pueden activarse sin una erupción volcánica y avanzar con poco aviso previo. Por ello, las autoridades recomiendan evitar ríos, quebradas y puentes durante episodios de lluvias intensas en zonas volcánicas.

Lluvias intensas mantienen en riesgo a la zona alta de Moquegua

Las precipitaciones continúan en distintos distritos de la región, especialmente en Torata, Carumas, Ubinas, Coalaque y Puquina, elevando el riesgo para personas y vehículos que circulan por la carretera Moquegua–General Sánchez Cerro–Arequipa, una de las principales vías de la zona.

Autoridades locales han sido alertadas por los vecinos para el envío de maquinaria pesada y la activación de protocolos de emergencia, mientras Defensa Civil evalúa los daños y las rutas alternas para restablecer la comunicación entre los distritos afectados.