Magaly Medina arremete contra Janet Barboza tras comparaciones estéticas: “a ella le malograron la cara”

El enfrentamiento entre las conductoras revive la discusión sobre las cirugías estéticas, mientras Magaly Medina defiende la importancia de elegir especialistas calificados para obtener resultados satisfactorios (TikTok)

Magaly Medina volvió a colocarse en el centro de la escena mediática, esta vez lejos de los estudios de televisión y con el rostro aún en proceso de recuperación.

Desde Argentina, donde se sometió a una cirugía facial de alta complejidad, la conductora respondió a críticas, comparaciones y comentarios surgidos tras su reaparición pública. En un live transmitido junto a su doctora de confianza, la figura de espectáculos rechazó versiones sobre supuestos excesos estéticos y apuntó directamente contra Janet Barboza.

Sus palabras, fieles a su estilo frontal, encendieron el debate en redes sociales y reavivaron una rivalidad televisiva que parecía dormida, pero que volvió a explotar con fuerza.

Una respuesta sin filtros

Aún en recuperación, Magaly Medina
Aún en recuperación, Magaly Medina rompió el silencio desde Buenos Aires y usó un live para responder cuestionamientos, defender su decisión médica y fijar postura ante comparaciones insistentes. (Instagram)

La transmisión en vivo que Magaly Medina realizó desde Buenos Aires no fue casual ni improvisada. La conductora había anticipado que hablaría cuando se sintiera lista y, aunque admitió que aún seguía inflamada, decidió enfrentar las versiones que circulaban sobre su apariencia.

El espacio sirvió para responder a quienes la señalaban como una figura más dentro de la farándula obsesionada con los retoques. Medina rechazó esa etiqueta y marcó distancia con otras conductoras, en especial con Janet Barboza, a quien mencionó sin rodeos.

Según explicó, las comparaciones resultaban injustas y desinformadas, por lo que optó por aclarar públicamente el tipo de intervención a la que se sometió y las razones que la llevaron a realizarla fuera del país.

Las críticas directas a Janet Barboza y la polémica frase

Magaly Medina encendió la polémica
Magaly Medina encendió la polémica al referirse sin rodeos a Janet Barboza, criticar sus procedimientos faciales y afirmar que decisiones mal tomadas terminaron alterando su imagen pública. (Instagram)

El momento más comentado del live llegó cuando Magaly Medina abordó de frente el nombre de Janet Barboza. “Janet Barboza se ha hecho cincuenta mil retoquitos tan feos y tan mal hechos”, afirmó, desatando una ola inmediata de reacciones.

La conductora sostuvo que su colega había recurrido a procedimientos económicos y poco cuidados, lo que, a su juicio, terminó alterando de forma negativa sus rasgos originales. “Era una chica guapa, de rasgos muy guapos”, dijo al recordar la imagen que Barboza proyectaba años atrás en televisión.

Luego lanzó la frase que marcó el episodio: “Lo que se puso, lo que le pusieron, le malograron la cara”. Para Medina, el problema no radica en someterse a cirugías, sino en hacerlo sin criterio ni estándares médicos adecuados.

La cirugía facial y la decisión de operarse fuera del Perú

La conductora reveló que su
La conductora reveló que su cirugía facial fue planificada tras evaluar opciones locales y optar por un especialista argentino, priorizando naturalidad y precisión en un procedimiento complejo. (Instagram)

Magaly Medina explicó que su intervención no fue un capricho ni una decisión tomada a la ligera. Viajó a Buenos Aires para someterse a un deep plane facelift, una técnica avanzada que busca resultados naturales mediante el reposicionamiento de músculos y grasa profunda.

El procedimiento estuvo a cargo del cirujano argentino Andrés Freschi, especialista que limita el número de operaciones semanales y prioriza intervenciones personalizadas. Medina detalló que evaluó opciones en el Perú, aunque ninguna cumplió con sus expectativas. “Los resultados que vi allá no me gustaron”, afirmó, justificando su elección.

La operación se extendió por siete horas y fue documentada por la propia conductora, quien mostró desde las marcas previas en el rostro hasta los primeros días de recuperación.

Recuperación, reacciones en redes y nuevas tensiones mediáticas

El posoperatorio de Magaly Medina
El posoperatorio de Magaly Medina transcurre entre cuidados médicos y actividad moderada, mientras las redes amplifican apoyos, bromas y reacciones tras sus recientes declaraciones. (Instagram)

El posoperatorio no estuvo exento de dificultades. Su amiga y doctora, Joana Bernedo, relató que la primera noche fue especialmente dura debido al dolor, aunque la situación se estabilizó con medicación.

En los días siguientes, Medina siguió indicaciones estrictas, realizó caminatas leves por la ciudad y asistió a sesiones en cámara hiperbárica para reducir la inflamación.

Mientras tanto, las redes sociales se convirtieron en un campo de opiniones cruzadas. Hubo mensajes de apoyo que celebraron su disciplina y valentía, junto a bromas y comparaciones con personajes populares. Medina optó por responder solo a los comentarios positivos, manteniendo silencio ante las burlas.

Sin embargo, sus declaraciones sobre Janet Barboza reactivaron tensiones en el mundo del espectáculo, donde cada gesto y palabra vuelve a amplificarse con rapidez.

