La sorpresiva salida de Fátima Chávez de la Roro Network, apenas una semana después de su ingreso, ha sacudido el entorno digital y generado un intenso debate sobre la competencia por los talentos en el mundo mediático peruano. Carlos Orozco, creador y director de la plataforma de streaming, confirmó que la periodista aceptó una oferta más generosa de un medio tradicional, pese a haber firmado un contrato hasta diciembre de este año.

Orozco, visiblemente decepcionado, compartió detalles de la negociación, el esfuerzo de su equipo y el impacto que esta decisión ha tenido en su proyecto y en la industria del entretenimiento.

Una salida abrupta: contrato, expectativas y una oferta irrechazable

La noticia estalló la noche del miércoles 14 de enero, cuando Fátima Chávez anunció, en plena transmisión de ‘Bendito Estado Fallido’ (BEF), que daba un paso al costado del proyecto. Agradeció al equipo, a la comunidad y a los seguidores, explicando que su decisión respondía a motivos personales y profesionales.

“Quiero darles un mensaje bastante breve, yo voy hasta hoy, a partir de mañana otra persona liderará probablemente el espacio. Quiero agradecerles a todos ustedes, especialmente a los seguidores, a la comunidad, a este equipo maravilloso. Ha sido una experiencia breve pero bastante enriquecedora, así que nos vemos en una próxima oportunidad”, dijo la comunicadora, sin especificar su próximo destino.

La reacción de Carlos Orozco no se hizo esperar. En su programa Ouke, el director de la Roro Network lamentó profundamente la partida de Chávez y explicó que la contratación fue fruto de un proceso largo y costoso.

Carlos Orozco explica la salida de Fátima Chávez: “Regresará a un medio tradicional”, tras recibir una impactante propuesta en televisión.

“No hice un acuerdo con Fátima por ocho días. Nosotros firmamos un acuerdo contractual hasta el final de diciembre de este año. Conversamos varias veces y en el momento de la negociación yo le propuse un proyecto, ella me hizo llegar sus pretensiones, negociamos, llegamos a un punto y se le contrató haciendo un gran esfuerzo”, relató.

Orozco detalló que traer a Chávez a la Roro Network implicó convencerla de dejar su puesto en Canal N, donde trabajó durante 10 años. El fichaje fue presentado como uno de los más importantes para el canal de streaming, especialmente en un contexto electoral, donde la periodista aportaría su experiencia en cobertura política.

Sin embargo, la dinámica cambió cuando otros medios comenzaron a mostrar interés en ella. “Empezó a trabajar acá y la gente se entera que ya estaba libre de la televisión y la empiezan a llamar de diferentes medios, uno de ellos, al que finalmente se ha ido, fue el más insistente. Este medio duplicó esfuerzos, hizo una inversión mucho más generosa, al punto de exceder los límites de este canal”, reveló Orozco.

El regreso a la televisión tradicional y el impacto en la Roro Network

Sin mencionar el nombre del medio que se quedó con Fátima Chávez, Orozco confirmó que la periodista regresa al entorno tradicional de la televisión peruana, lo que calificó como una “apuesta” de la que ella es plenamente responsable. “Me ha pedido que no mencione el medio, así que no lo voy a hacer, pero regresa a un medio tradicional”, declaró el comunicador, quien aprovechó para reflexionar sobre la competencia actual entre el streaming y la televisión abierta.

La periodista que dejó Canal N y América TV migró al streaming, pero sorprendió con su inesperada salida a poco más de una semana de iniciar BEF | YouTube

“Hoy estamos viendo que sale un streaming como el de María Pía, por ejemplo, la fortuna de la familia Dyer es la número 15 del Perú, entonces si ella mañana quiere comprarse a todos los talentos, podría hacerlo. Eso es un poco lo que sucedió, buscaron a Fátima y le hicieron una propuesta mucho más importante de la que le podemos hacer acá”, explicó.

La partida de Chávez también tuvo un efecto inmediato en la programación de la Roro Network. Orozco anunció el cierre definitivo de ‘BEF’, explicando que no tenía sentido continuar el proyecto sin su pieza central.

“El equipo de BEF tenía asignado todo un rol: alguien que hace los clips, la parte digital, una producción, un asistente de producción… y es gente que hoy ha quedado como: ‘Chicos, su proyecto se les fue’”, lamentó el creador, destacando la dificultad de competir con los recursos económicos y la estructura de los grandes medios.

Orozco defendió la relevancia del streaming como espacio de innovación y cercanía con la audiencia, pero reconoció que la capacidad de los medios tradicionales para invertir y atraer talentos sigue siendo un desafío para las nuevas plataformas. “Nosotros seguimos participando dentro de un juego que es mucho más grande que este. Bendita sea la Roro Network, que está compitiendo, que está en los primeros lugares y que siempre estará con buenos números, con la bendición del apoyo de ustedes”, afirmó.

En cuanto a la propia Fátima Chávez, la periodista agradeció a su equipo y seguidores, y aseguró que continuará ejerciendo el periodismo informativo desde otros espacios. La experiencia en la Roro Network, aunque breve, fue calificada por ella como “enriquecedora y entretenida”, y animó a su audiencia a seguir informándose y ejerciendo un voto responsable en el contexto electoral.