Muerte en la Panamericana Sur: Municipalidad de Lima decreta duelo por fallecidos en accidente

Triple choque en la Panamericana Sur provoca una víctima fatal y varios lesionados

Un accidente en el kilómetro 17 de la Panamericana Sur, frente al puente Brisas de Villa, interrumpió la rutina de Lima la madrugada de este miércoles 14 de enero.

El choque involucró a un camión que transportaba pollos, una unidad de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) y un vehículo de transporte de personal. El saldo fue tres personas fallecidas y al menos ocho heridos, según el reporte de la Policía Nacional del Perú (PNP).

El hecho ocurrió en el límite de San Juan de Miraflores y Villa El Salvador durante las primeras horas del día, movilizando a más de seis compañías de bomberos y equipos de emergencia.

La colisión dejó una de las unidades empotrada en la parte central de la vía, situación que obligó a los rescatistas a usar herramientas especializadas para liberar a personas atrapadas.

Testigos confirmaron a Latina Noticias que empleados de Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (EMAPE) —empresa adscrita a la MML— se encontraban realizando trabajos de mantenimiento vial cuando un camión de gran tonelaje colisionó con la furgoneta municipal y otros vehículos.

La congestión vehicular se extendió por la Panamericana Sur, bloqueando el tránsito de norte a sur y restringiendo la circulación en sentido contrario. El retiro de la carga del camión, que transportaba pollos, sumó complicaciones logísticas y requirió acciones coordinadas entre la Policía Nacional y los equipos de emergencia, quienes recomendaron tomar rutas alternas a los conductores.

Imágenes de una cámara de seguridad muestran el preciso instante en que un camión que transportaba pollos impacta a gran velocidad contra dos vehículos de mantenimiento en la Panamericana Sur. El trágico accidente dejó un saldo de dos fallecidos y ocho heridos. Canal N

Luto en todas las sedes de la Municipalidad de Lima

Horas después del siniestro, la Municipalidad Metropolitana de Lima informó el fallecimiento de empleados de EMAPE y anunció la declaración de duelo en todas sus sedes.

De acuerdo con el comunicado de la empresa, “en señal de duelo, la comuna edil ha dispuesto el izamiento de la bandera municipal a media asta en todas las sedes de la corporación municipal”.

El grupo de trabajadores de EMAPE afectado se encontraba realizando tareas de limpieza y mantenimiento cuando ocurrió el choque.

La empresa detalló que los heridos permanecen en hospitales de la ciudad bajo evaluación médica especializada. Además, EMAPE aseguró que se está brindando acompañamiento directo a los trabajadores afectados y a sus familias, incluyendo asistencia legal y apoyo social.

La municipalidad activó protocolos para garantizar que los familiares de las víctimas y los empleados heridos reciban atención integral. La presencia de asistentes sociales y el accionar del personal especializado buscan responder tanto a las necesidades inmediatas como a la gestión posterior al accidente.

Comunicado de la MML.

En tanto, la Fiscalía Penal Corporativa de San Juan de Miraflores, encabezada por la fiscal provincial Victoria Milagritos Briceño Portilla, lideró el levantamiento de los cuerpos y la recopilación de pruebas en el lugar, según informó Exitosa Noticias. Se esperan nuevas diligencias en las siguientes horas para ampliar la información y determinar los factores que influyeron en la tragedia.

El accidente del kilómetro 17 de la Panamericana Sur deja a Lima bajo luto y pone en el centro de la discusión la seguridad de los trabajadores municipales, así como la respuesta de las autoridades ante emergencias viales de gran magnitud.