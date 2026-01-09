DNI electrónico gratuito en Arequipa: Reniec anuncia campaña con sedes, horarios y quiénes pueden acceder

La campaña de entrega gratuita del DNI electrónico en Arequipa busca reducir la brecha de indocumentación en niños, adultos mayores y personas con discapacidad. Crédito: Infobae / Gemini / Imagen Ilustrativa

Durante enero, Arequipa se suma a una campaña nacional que busca cerrar una brecha silenciosa pero clave: la falta de documentación en niños, adultos mayores y personas en situación de vulnerabilidad. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció la entrega gratuita del DNI electrónico, con atención en el centro de la ciudad y trámites simplificados.

En la ciudad blanca, la iniciativa se ejecuta a través de una alianza entre la Municipalidad Provincial de Arequipa y el Reniec, y contempla la emisión sin costo del documento nacional para determinados grupos, además de tarifas reducidas para el resto de ciudadanos.

El objetivo es garantizar el derecho a la identidad, un requisito básico para acceder a servicios de salud, educación, programas sociales y trámites públicos, especialmente en sectores donde la indocumentación sigue siendo una barrera cotidiana.

El Reniec y la Municipalidad Provincial de Arequipa ofrecen el DNI electrónico sin costo para menores de edad, adultos mayores de 60 años y personas con discapacidad. - Crédito: Municipalidad de Arequipa

¿Quiénes acceden al DNI electrónico gratis en Arequipa?

La campaña está dirigida de manera prioritaria a tres grupos específicos:

Menores de edad , desde recién nacidos hasta los 17 años.

Adultos mayores , a partir de los 60 años.

Personas con discapacidad, debidamente acreditadas.

Para estos beneficiarios, se ha dispuesto la exoneración total del pago de tasas administrativas, lo que incluye la emisión del DNI electrónico sin costo alguno. La medida busca atender a familias con limitaciones económicas y a ciudadanos que, por distintas razones, no han podido regularizar su documentación.

Durante esta campaña, los beneficiarios podrán renovar el DNI, rectificar información, cambio de datos personales y realizar el trámite para recién nacidos.

La Municipalidad Provincial de Arequipa junto con la Reniec lanzan una campaña social para obtener el DNI electrónico sin costo. | Municpalidad Provincial de Arequipa

¿Dónde se realiza el trámite y en qué horario?

En Arequipa, la atención se concentra en la Oficina de Registro Civil de la Municipalidad Provincial, ubicada en el Portal de la Municipalidad 110, primer piso, en pleno centro histórico de la ciudad.

El horario de atención es de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 3:00 p.m., en jornada continua. Para agilizar el proceso, se han habilitado seis ventanillas, atendidas por un equipo mixto de funcionarios municipales y especialistas de la Dirección de Restitución de Identidad del Reniec.

Según lo informado, la capacidad operativa permitirá atender alrededor de 250 personas por día, con el objetivo de evitar largas colas y reducir los tiempos de espera.

Seis ventanillas atienden a un promedio de 250 personas diarias, agilizando el trámite del DNI electrónico en la Municipalidad de Arequipa. - Crédito: Municipalidad de Arequipa

Arequipa dentro de una campaña nacional más amplia

La campaña que se ejecuta en Arequipa forma parte de una estrategia nacional más amplia anunciada por el Reniec para el 2026. A nivel país, la entidad proyecta la entrega de más de 627.000 DNI electrónicos gratuitos, dirigidos a poblaciones en situación de vulnerabilidad.

Entre los beneficiarios a nivel nacional se encuentran ciudadanos que viven en zonas fronterizas, comunidades altoandinas, adultos mayores de 70 años y recién nacidos. En el caso de los bebés, más de 400.000 recibirán por primera vez y sin costo el DNI electrónico 3.0, trámite que se realiza de manera conjunta con la inscripción del acta de nacimiento.

La gratuidad del documento también alcanza a integrantes de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú y el Cuerpo General de Bomberos.

Reniec entregará 627.000 DNI electrónicos gratuitos en 2026, priorizando a recién nacidos, menores de edad y poblaciones vulnerables en todo el país. Foto: Reniec

Tarifas reducidas para quienes no acceden a la gratuidad

Además de los trámites gratuitos, el Reniec informó que entre el 2 de enero y el 12 de abril estará vigente una campaña con tarifas reducidas para el DNI electrónico:

S/16 para menores de edad.

S/30 para adultos que aún tengan el DNI azul.

Jóvenes próximos a cumplir 18 años también podrán acceder a la tarifa de S/16.

Los pagos pueden realizarse a través de la plataforma págalo.pe, agentes del Banco de la Nación, el aplicativo Yape o el portal web del Reniec, donde también se puede descargar la aplicación móvil “DNI biofacial”.

Los trámites en Reniec se pueden pagar en línea y en aplicaciones móviles. - Crédito: Reniec.

¿Por qué es importante el DNI electrónico?

El DNI electrónico es importante porque permite a los ciudadanos identificarse de forma segura y acceder a servicios digitales ofrecidos por instituciones públicas y privadas. Facilita la realización de trámites en línea, como la firma digital de documentos, la solicitud de certificados, la inscripción a programas sociales y el acceso a plataformas de salud, educación y justicia.

DNI Electrónico 3.0 ofrece significativas ventajas al tradicional y es mucho más seguro, según Reniec. (Foto: Agencia Andina)

El Reniec destacó que el DNI electrónico cuenta con altos estándares de seguridad, como un chip criptográfico y mecanismos de verificación biométrica, lo que lo convierte en un documento de difícil falsificación y más confiable para trámites presenciales y digitales.

La entidad recordó, además, que el DNI azul mantiene plena vigencia para votar, identificarse y realizar trámites financieros y administrativos, incluidos los comicios programados para el 12 de abril de 2026.