Vladimir Cerrón, Ciro Castillo y Juan Silva: comandante de la PNP evita dar detalles sobre su captura y asegura que “la búsqueda no se detiene”

El comandante general de la Policía Nacional, general Óscar Arriola, se refirió a la situación de Vladimir Cerrón, Ciro Castillo y el exministro castillista Juan Silva, tres personajes que permanecen prófugos de la justicia. Consultado sobre su paradero y sobre posibles avances en su captura, el jefe policial fue claro en señalar que no brindaría información específica sobre operativos o pistas.

Durante una entrevista con Exitosa, se mencionó a los prófugos más conocidos del país y se planteó la duda sobre si la Policía había perdido su rastro. Consulta que Arriola descartó tajantemente.

El comandante explicó que hablar de estos casos desde un enfoque político puede llevar a conclusiones erradas, ya que, más allá de los cargos públicos que hayan tenido, se trata de personas que tienen requerimientos fiscales o judiciales y que han decidido no ponerse a derecho.

Cerrón, Castillo y Silva: jefe de la PNP afirma que la Policía sigue tras ellos

Casos anteriores muestran que las capturas pueden tardar

Arriola recordó que no es la primera vez que personas con notoriedad pública logran evadir a la justicia durante largos periodos. Como ejemplo, mencionó casos de exautoridades que fueron capturadas después de varios años, pese a haber permanecido ocultas.

“El señor Félix Moreno, del Callao, fue capturado por la Policía Nacional de todos los peruanos después de tres años y medio. No quiero que eso pase con los demás ahora. Y luego el señor (Carlos) Burgos, de San Juan de Lurigancho”, comentó en entrevista con Exitosa.

Según explicó, el tiempo que una persona puede mantenerse prófuga depende de factores como los recursos con los que cuenta y su capacidad para evadir los controles. Sin embargo, recalcó que el paso del tiempo no significa que la Policía abandone su búsqueda.

Violencia imparable: asesinato en la cuadra 9 de Brasil ocurre a dos cuadras del presidente Jerí. Infobae Perú / Captura: X

El comandante destacó que hoy existen herramientas que antes no estaban disponibles y que permiten reforzar el trabajo policial. “Y nosotros agotamos los avances tecnológicos en el mundo, porque solicitamos a las agencias de inteligencia, colaboración respecto a los avances tecnológicos que ellos manejan para poder ubicar y capturar a nuestros prófugos. A todos nuestros prófugos”, declaró.

“La búsqueda no se detiene”, afirma el jefe de la PNP

Aunque evitó dar detalles sobre posibles ubicaciones o líneas de investigación, Arriola aseguró que la labor policial continúa de manera constante. Señaló que revelar información sensible podría favorecer a quienes se encuentran huyendo.

“La policía actúa y no se detiene un solo segundo, con inteligencia operativa, con actos de investigación, con actos en cuadrantes de prevención y de descarte de líneas de investigación, de hipótesis, de ubicación, hasta el momento en que se llegue la captura de alguno de los que ha mencionado o de cualquier prófugo de la justicia”, afirmó.

Chofer del vehículo presidencial ha señalado que Vladimir Cerrón no subió a 'el cofre' cuando este estaba como piloto. (Fuente: América)

El comandante general también recordó que la Policía ha logrado capturas incluso después de muchos años y en coordinación con agencias internacionales. En ese contexto, señaló que existen procesos en curso que aún deben completarse, por lo que evitó dar fechas o adelantar información.

Uno de los casos más importantes y recordados del 2025, fue la captura en Paraguay de Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’.