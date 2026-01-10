Perú

Vladimir Cerrón, Ciro Castillo y Juan Silva: comandante de la PNP evita dar detalles sobre su captura y asegura que “la búsqueda no se detiene”

Según el general Arriola, el tiempo en fuga depende de los recursos de cada persona, pero la Policía no deja de buscarla

Guardar

El comandante general de la Policía Nacional, general Óscar Arriola, se refirió a la situación de Vladimir Cerrón, Ciro Castillo y el exministro castillista Juan Silva, tres personajes que permanecen prófugos de la justicia. Consultado sobre su paradero y sobre posibles avances en su captura, el jefe policial fue claro en señalar que no brindaría información específica sobre operativos o pistas.

Durante una entrevista con Exitosa, se mencionó a los prófugos más conocidos del país y se planteó la duda sobre si la Policía había perdido su rastro. Consulta que Arriola descartó tajantemente.

El comandante explicó que hablar de estos casos desde un enfoque político puede llevar a conclusiones erradas, ya que, más allá de los cargos públicos que hayan tenido, se trata de personas que tienen requerimientos fiscales o judiciales y que han decidido no ponerse a derecho.

Cerrón, Castillo y Silva: jefe
Cerrón, Castillo y Silva: jefe de la PNP afirma que la Policía sigue tras ellos

Casos anteriores muestran que las capturas pueden tardar

Arriola recordó que no es la primera vez que personas con notoriedad pública logran evadir a la justicia durante largos periodos. Como ejemplo, mencionó casos de exautoridades que fueron capturadas después de varios años, pese a haber permanecido ocultas.

“El señor Félix Moreno, del Callao, fue capturado por la Policía Nacional de todos los peruanos después de tres años y medio. No quiero que eso pase con los demás ahora. Y luego el señor (Carlos) Burgos, de San Juan de Lurigancho”, comentó en entrevista con Exitosa.

Según explicó, el tiempo que una persona puede mantenerse prófuga depende de factores como los recursos con los que cuenta y su capacidad para evadir los controles. Sin embargo, recalcó que el paso del tiempo no significa que la Policía abandone su búsqueda.

Violencia imparable: asesinato en la
Violencia imparable: asesinato en la cuadra 9 de Brasil ocurre a dos cuadras del presidente Jerí. Infobae Perú / Captura: X

El comandante destacó que hoy existen herramientas que antes no estaban disponibles y que permiten reforzar el trabajo policial. “Y nosotros agotamos los avances tecnológicos en el mundo, porque solicitamos a las agencias de inteligencia, colaboración respecto a los avances tecnológicos que ellos manejan para poder ubicar y capturar a nuestros prófugos. A todos nuestros prófugos”, declaró.

“La búsqueda no se detiene”, afirma el jefe de la PNP

Aunque evitó dar detalles sobre posibles ubicaciones o líneas de investigación, Arriola aseguró que la labor policial continúa de manera constante. Señaló que revelar información sensible podría favorecer a quienes se encuentran huyendo.

“La policía actúa y no se detiene un solo segundo, con inteligencia operativa, con actos de investigación, con actos en cuadrantes de prevención y de descarte de líneas de investigación, de hipótesis, de ubicación, hasta el momento en que se llegue la captura de alguno de los que ha mencionado o de cualquier prófugo de la justicia”, afirmó.

Chofer del vehículo presidencial ha señalado que Vladimir Cerrón no subió a 'el cofre' cuando este estaba como piloto. (Fuente: América)

El comandante general también recordó que la Policía ha logrado capturas incluso después de muchos años y en coordinación con agencias internacionales. En ese contexto, señaló que existen procesos en curso que aún deben completarse, por lo que evitó dar fechas o adelantar información.

Uno de los casos más importantes y recordados del 2025, fue la captura en Paraguay de Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’.

Temas Relacionados

Ciro CastilloVladimir CerrónJuan SilvaPNPÓscar Arriolaperu-politica

Más Noticias

Programación de la primera fecha de la Liga 1 2026: partidos y canales TV del Torneo Apertura

Tras el sorteo realizado por el organizador del campeonato; Universitario, Alianza Lima, Sporting Cristal y todos los equipos conocieron a quiénes enfrentarán en su debut

Programación de la primera fecha

Los 14 jugadores que fueron al Mundial Rusia 2018 y que este 2026 formarán parte de los equipos en la Liga 1

La decadencia de la selección peruana en el último proceso eliminatorio coincidió con el inexorable paso de los años de los futbolistas autores de un hito en el deporte nacional

Los 14 jugadores que fueron

Nestlé Perú confirma que retiro de leche NAN en polvo se debe a peligro de contaminación por toxina cereulide

El retiro se debe a la posible presencia de una toxina bacteriana en un lote de NAN SUPREME PRO 2. La empresa también se pronunció sobre la posible afectación de otras presentaciones

Nestlé Perú confirma que retiro

¿Melissa Paredes? ‘América Hoy’ genera especulación tras publicar la primera pista sobre su nueva conductora

El programa matutino presentó un video en redes sociales que muestra solo parte de la figura de la nueva presentadora, desatando especulaciones entre televidentes

¿Melissa Paredes? ‘América Hoy’ genera

Alfonso López Chau no quedará fuera de las Elecciones tras conocerse que estuvo en prisión

Especialistas en derecho electoral coinciden en que candidato de Ahora Nación, legalmente, no estaba en la obligación de informar en su hoja de vida dicha información

Alfonso López Chau no quedará
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Alfonso López Chau no quedará

Alfonso López Chau no quedará fuera de las Elecciones tras conocerse que estuvo en prisión

Caso Ciro Castillo: juez denuncia que es víctima de amenazas durante audiencia de prisión preventiva

Congresista Segundo Montalvo anuncia moción de vacancia contra el presidente José Jerí por privatización de Petroperú

Candidatura de Walter Lozano en peligro: Denuncian que Ahora Nación removió a postulante para designar a expolicía

Tres años después del 9 de enero, Juliaca marcha por las víctimas de la represión durante el gobierno de Dina Boluarte

ENTRETENIMIENTO

¿Melissa Paredes? ‘América Hoy’ genera

¿Melissa Paredes? ‘América Hoy’ genera especulación tras publicar la primera pista sobre su nueva conductora

Santiago Suárez se reencuentra con su expareja Raysa Ortiz tras el inicio de su emprendimiento de venta de marcianos

Magaly Medina responde a críticas y muestra su proceso de recuperación revelando que tiene el ‘ojo golpeado’: “No es fácil”

Jorge Benavides y María Pía Copello parodian la cirugía de Magaly Medina: “Me mato de la risa contigo”

Yiddá Eslava: Juzgado deja sin efecto las medidas de protección solicitadas por la actriz contra Julián Zucchi

DEPORTES

Los 14 jugadores que fueron

Los 14 jugadores que fueron al Mundial Rusia 2018 y que este 2026 formarán parte de los equipos en la Liga 1

A qué hora juega Universitario vs Deportivo Soan HOY: partido por la fecha 1 de la fase 2 de la Liga Peruana de vóley 2025/2026

Fixture de Sporting Cristal en la Liga 1 2026: calendario de partidos de los ‘celestes’ en el Torneo Apertura

A qué hora juega Alianza Lima vs Independiente HOY: debut ‘blanquiazul’ en la Serie Río de la Plata 2026

Partidos de hoy, sábado 10 de enero de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo