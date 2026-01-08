Perú

Sorteo de La Tinka: consulta los resultados del 7 de enero y confirma si tu jugada fue premiada

El sorteo millonario realiza dos sorteos a la semana, todos los domingos y miércoles, después de las 20:30 horas. Revise si fue el afortunado ganador del premio mayor

Conoce aquí los resultados actualizados de La Tinka y descubre si fuiste uno de los afortunados del sorteo. Infobae Perú / Captura TV - América Televisión

La Tinka, una vez más, llevó a cabo su tan esperado sorteo el miércoles 7 de enero, lo que provocó gran interés entre los participantes y el público en general, que seguía la transmisión a través de las pantallas de América TV y su canal oficial de YouTube.

Este evento se realizó minutos después de las 10:30 p.m. Cabe precisar que la lotería nacional efectúa dos sorteos semanalmente, programados para los días domingo y miércoles, lo que aumenta la posibilidad de encontrar un nuevo ganador en cada ocasión.

Para el reciente sorteo, la lotería líder en el Perú tenía un premio acumulado de S/17′008,895 millones de soles. Además, llevó a cabo los sorteos de los juegos ‘Sí o Sí’ y ‘Boliyapa’.

La Tinka HOY: consulta los números ganadores del sorteo del 7 de enero. Infobae Perú / Captura TV - América Televisión

La lotería de La Tinka dio a conocer los resultados ganadores de su último sorteo. Averigüe si obtuvo alguno de los premios millonarios que ofrece la compañía de lotería y apuestas deportivas de Perú.

Durante el sorteo “Sí o Sí”, las bolillas ganadoras fueron los números 49, que entregó el premio de S/50 mil a dos afortunados en Chiclayo. En la modalidad Boliyapa salió el número 40; y también hubo dos ganadores con 5 aciertos.

Además, la combinación ganadora del Pozo Millonario del último domingo estuvo conformada por los números: 5, 34, 26, 2, 9, y 47.

La Tinka HOY: consulta los números ganadores del sorteo del 7 de enero. Infobae Perú / Captura TV - América Televisión

¿Hubo ganador del histórico pozo millonario?

Lamentablemente, no hubo ganador esta semana, debido a que ningún usuario acertó con los números de las bolillas, el premio se incrementa a S/17′509,224 millones de soles para el próximo sorteo de La Tinka, programado para el domingo 11 de enero.

La Tinka HOY: consulta los números ganadores del sorteo del 7 de enero. Infobae Perú / Captura TV - América Televisión

¿Cómo se juega La Tinka?

  • Para jugar Tinka se debe de entrar a esta página de internet, donde se podrá elegir la jugada con un costo mínimo de cinco soles.
  • El siguiente paso en el juego es elegir seis números de una lista que va del 1 de 48, los cuales conformarán la apuesta.
  • Puedes elegir cualquier número sin repetir, si no se sabe qué elegir, existe la opción “Al Azar” y el sistema los escogerá de forma aleatoria.
  • Si existe un error a la hora de elegir la combinación, se puede seleccionar el botón de limpiar y elegir los números de nuevo.
  • Cuando se haya elegido los números de la jugada, hay que hacer clic en el botón con la leyenda “Finaliza tu compra” para confirmarla y listo.
  • Para ganar el premio mayor de La Tinka, el Pozo Millonario, la apuesta tiene que coincidir con los seis números del sorteo. Sin embargo, hay recompensas para aquellos que solo aciertan con dos o más números del sorteo.
  • Para los que consiguieron de tres a cinco aciertos, se puede ganar de cinco a 50.000 soles; si son sólo dos, se obtiene una jugada gratis o una jugada al dos por uno.
  • Los resultados de los sorteos y los videos se publican en la página principal del juego.
¿Qué es La Tinka?

La Tinka es una compañía de lotería y apuestas deportivas de Perú que administra las loterías Tinka, Gana Diario, Kábala, Raspaditas, Kinelo, los juegos rápidos Casino, Raspa Ya!, Deportes virtuales y las apuestas deportivas Te Apuesto y Ganagol.

Parte de las ganancias de La Tinka son destinadas a sociedades de beneficencia de Huancayo, Jaén, Lima y Arequipa bajo la supervisión del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. También contribuye con los municipios donde operan dichas beneficencias.

Los aportes de La Tinka se destinan a los servicios de protección social permanentes dirigidos a niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad y personas adultas mayores que se encuentren en situación de riesgo o vulnerabilidad. A través de estos programas, miles de personas se benefician año a año desde 1994.

El premio más grande de la historia de la Tinka han sido de 20 millones de soles, ganado por un arequipeño en 2019, y el de 9 millones de soles, cuyo afortunado fue un cuzqueño, en octubre de 2020.

