Perú

Colegio de Abogados de Lima alerta riesgo para investigaciones tras cierre de equipos fiscales especializados

El CAL pide al Ministerio Público garantizar continuidad, autonomía y seguridad jurídica en casos emblemáticos

Guardar

El Colegio de Abogados de Lima (CAL) expresó públicamente su preocupación por la reciente decisión del Ministerio Público de desactivar varios equipos fiscales especializados. La medida, adoptada por el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, generó un intenso debate en el ámbito jurídico y entre la ciudadanía, al poner en cuestión la continuidad de investigaciones de alto impacto social y la estabilidad de la seguridad jurídica en el país.

La Junta Directiva del CAL subrayó que la lucha contra la corrupción y el crimen organizado constituye una política de Estado que debe trascender a cualquier administración. La institución advirtió que la modificación de estructuras técnicas consolidadas, sin una justificación que garantice la eficacia procesal, puede vulnerar la seguridad jurídica y afectar la confianza en el sistema de justicia.

En este contexto, el CAL exhortó al Ministerio Público a asegurar la continuidad de las indagaciones vinculadas a casos de alta complejidad, entre los que destacan Lava Jato, Cuellos Blancos del Puerto y otros procesos emblemáticos. Para el gremio de abogados, la especialización de los equipos disueltos representa un activo institucional indispensable para el correcto ejercicio de la acción penal y no debe estar sujeta a interpretaciones políticas ni decisiones discrecionales.

El gremio advierte que la
El gremio advierte que la medida puede afectar investigaciones como Lava Jato y Cuellos Blancos. Fuente: @CALPERUOFICIAL / X

Reacción a la decisión del Ministerio Público

La decisión de desactivar los equipos especiales fue oficializada mediante resoluciones publicadas en El Peruano y presentada como parte de una estrategia para “unificar la persecución penal” y fortalecer los subsistemas especializados en delitos de lavado de activos, corrupción de funcionarios y derechos humanos. Los equipos afectados incluyen a Lava Jato, Cuellos Blancos, Eficcop y Eficavip (relacionados con víctimas en protestas sociales entre 2022 y 2023).

Durante una conferencia de prensa, Tomás Gálvez defendió la decisión y argumentó que la responsabilidad por eventuales resultados negativos en las investigaciones recae en los fiscales encargados de los casos. “Primero, los que investigan son los fiscales. Y si hay algún responsable, son los fiscales”, afirmó Gálvez, al ser consultado sobre el posible impacto de la medida en procesos sensibles o emblemáticos.

Al ser interrogado sobre si asumiría alguna responsabilidad por eventuales retrocesos, falta de sentencias o prescripción de casos, el fiscal interino respondió de manera categórica: “No puedes hablar de responsabilidades inventadas”. Añadió que la demora excesiva en la resolución de procesos afecta la administración de justicia: “La cuestión es la siguiente, mira: si no terminas un caso en diez años, ¿de qué estamos hablando? Si vamos a esperar veinte años para que se resuelva un caso, ¿sabes qué hace eso? Ya prescribieron todos”.

Gálvez ratifica fin de Lava
Gálvez ratifica fin de Lava Jato y otros equipos especiales del Ministerio Público

Preocupación por la seguridad jurídica y la autonomía

El Colegio de Abogados de Lima advirtió que la estabilidad de las investigaciones en curso constituye un pilar esencial de la seguridad jurídica y que cualquier alteración puede ser percibida como un retroceso en la autonomía de los magistrados. Para el CAL, la especialización alcanzada por los equipos disueltos no debe considerarse como una concesión política, sino como una herramienta necesaria para garantizar la eficacia y profundidad de las indagaciones.

La institución solicitó que la Junta de Fiscales Supremos emita un pronunciamiento técnico que aporte certeza y transparencia sobre el reordenamiento institucional. Según el CAL, las decisiones de la alta dirección fiscal deben basarse estrictamente en criterios de optimización y no en enfoques discrecionales que puedan afectar la percepción pública sobre la autonomía e independencia del Ministerio Público.

Impacto en la confianza ciudadana y vigilancia gremial

La confianza de la ciudadanía en el sistema de administración de justicia depende, según el CAL, de la predictibilidad y la firmeza con que se sancionen los actos de corrupción, sin importar el contexto político en que ocurran. Por este motivo, el gremio de abogados anunció que se mantendrá vigilante para que el debido proceso y la búsqueda de la verdad real no se vean comprometidos por cambios estructurales intempestivos.

Tomás Gálvez desactivó cuatro equipos
Tomás Gálvez desactivó cuatro equipos especiales del Ministerio Público. | Fiscalía

El debate sobre la desactivación de los equipos especiales ha polarizado a la opinión pública. Mientras algunos sectores consideran que la medida puede agilizar procesos y evitar demoras excesivas, otros advierten que existe el riesgo de debilitar investigaciones complejas y favorecer la impunidad en casos de corrupción y crimen organizado.

Llamado a la institucionalidad y a la transparencia

El pronunciamiento del Colegio de Abogados de Lima se inscribe en un contexto de creciente demanda social por transparencia, eficacia y autonomía en la administración de justicia. La institución reiteró que la preservación de equipos especializados y la garantía de la seguridad jurídica son indispensables para sostener el Estado de derecho y responder a las expectativas de la población.

El CAL enfatizó que solo a través de decisiones institucionales sólidas, fundamentadas y transparentes, será posible garantizar el correcto desarrollo de las investigaciones y fortalecer la confianza en el sistema de justicia peruano. La autonomía, la especialización y la transparencia deben ser principios inalterables en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado.

Temas Relacionados

Colegio de Abogados de LimaCALTomás Gálvezequipos especialesMinisterio Públicoperu-politica

Más Noticias

Denuncian “censura” a la película ‘Uyariy’ por retiro de cartelera en Cineplanet a pocas horas de su estreno

Víctimas de la masacre de Juliaca acusan restricciones de salas y horarios del documental que dirige Javier Corcuera

Denuncian “censura” a la película

Detienen en Piura embarcación procedente de Colombia con 39 kilos de cocaína ocultos en el casco: red criminal usaba buzos para el recojo

Las autoridades informaron que el método de ocultamiento evitó los controles comerciales habituales y responde a un modus operandi del narcotráfico internacional

Detienen en Piura embarcación procedente

Intentó salir del Perú con pasaporte adulterado: Migraciones frustra viaje a España de ciudadano ecuatoriano

El caso evidenció la importancia de la verificación documental en los puntos de control fronterizo del país

Intentó salir del Perú con

Policía pagó por la elaboración de su tesis, se la entregaron con errores y reclamó ante Indecopi: los detalles del insólito caso

Según un documento revelado por La Contra, la agente pagó S/2.790 a una empresa para la elaboración de su investigación, pero al recibir un trabajo defectuoso presentó una denuncia ante Indecopi. El organismo declaró nulo el contrato por tener una finalidad ilícita

Policía pagó por la elaboración

UNALM inicia su proceso de admisión 2026-I con 12 carreras y 17 modalidades de ingreso para nuevos postulantes

La Universidad Nacional Agraria La Molina habilitó la inscripción virtual para su proceso, con evaluación académica, cronograma definido y costos diferenciados según modalidad

UNALM inicia su proceso de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Mario Vizcarra y su última

Mario Vizcarra y su última carta para poder postular: Los argumentos por los que piden al JNE inaplicar la Ley 30717

Presidenta del TC defiende ley sobre lesa humanidad y dice que “no tendríamos que obedecer” algunos fallos de la Corte IDH

Mario Vizcarra exige al JNE que le permita ser candidato presidencial: “no vamos a permitir un atropello más”

Edmundo González agradece respaldo del Perú y pide respetar el voto para una transición en Venezuela

Inspector del SAT ratifica denuncia contra congresista Kira Alcarraz por agresión: “Un comportamiento pésimo”

ENTRETENIMIENTO

Mayra Goñi presenta a su

Mayra Goñi presenta a su “nuevo novio” pero cibernautas no tardan en recordarle su vínculo con Neutro

Gustavo Bueno se recupera y confirma su regreso a ‘Al fondo hay sitio’ para la temporada 2026

Salvador del Solar y su respuesta a conductor que llamó “película porno” a ‘Pantaleón y las visitadoras’

Tini vuelve a Lima con su gira FUTTTURA World Tour 2026: fecha, precio de entradas, lugar y más

Magaly Medina enfrenta dura recuperación tras cirugía facial y su amiga revela detalles del postoperatorio: “Tuvo mucho dolor”

DEPORTES

Jhilmar Lora jugará en la

Jhilmar Lora jugará en la Serie B de Brasil: exDT de Sporting Cristal impulsó su fichaje por Novorizontino

Felipe Chávez se abre paso: pugna por un espacio en el Bayern Múnich para el arranque de la segunda rueda de la Bundesliga 2025/26

Canal TV que transmitirá el sorteo de la Liga 1 2026: cómo seguir la ceremonia que definirá el fixture de la nueva temporada

Álvaro Barco explicó por qué fichó a Sekou Gassama pese a que se sumará tarde a la pretemporada de Universitario: “Vale la pena esperarlo”

Dónde ver la Champions League de vóley femenino 2026: canal TV para ver todos los partidos de fase de grupos del torneo